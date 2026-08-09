Γυναικείο φούτερ με κουκούλα Nike 24.7 ImpossiblySoft

Super
Małgorzata518330265
Świetny fason i materiał , rozmiar standardowy , świetna bluza
Το εξαιρετικά απαλό και λείο ύφασμα ImpossiblySoft έχει σχεδιαστεί για κίνηση όλη μέρα. Αυτή η φαρδιά μπλούζα με κουκούλα έχει λιτές γραμμές και τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα Dri-FIT, για απόλυτη άνεση στις μετακινήσεις σου.
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Το εξαιρετικά απαλό και λείο ύφασμα ImpossiblySoft έχει σχεδιαστεί για κίνηση όλη μέρα. Αυτή η φαρδιά μπλούζα με κουκούλα έχει λιτές γραμμές και τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα Dri-FIT, για απόλυτη άνεση στις μετακινήσεις σου.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
5 αστέρια
Super
Małgorzata518330265
Świetny fason i materiał , rozmiar standardowy , świetna bluza
LOVEEEEEEEE
Sraah
[This review was collected as part of a promotion.] This is so soft and comfortable! It's oversized and can wear with leggings.
Το προϊόν παρελήφθη δωρεάν ή η κριτική υποβλήθηκε στο πλαίσιο συμμετοχής σε κλήρωση / προσφοράς δωρεάν προϊόντων ή για απόκτηση έκπτωσης.
#productsprovidedbynike
Nike 24.7 ImpossiblySoft