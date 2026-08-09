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Γυναικείο φούτερ με κουκούλα Nike 24.7 ImpossiblySoft - Cream II/Sail/College Grey

Nike 24.7 ImpossiblySoft

Γυναικείο φούτερ με κουκούλα

89,99 €
Cream II/Sail/College Grey
Μαύρο/Μαύρο/Dark Smoke Grey
Cacao Wow/Μαύρο/Mosswood Brown
Επιλογή μεγέθουςΟδηγός μεγεθών

Το εξαιρετικά απαλό και λείο ύφασμα ImpossiblySoft έχει σχεδιαστεί για κίνηση όλη μέρα. Αυτή η φαρδιά μπλούζα με κουκούλα έχει λιτές γραμμές και τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα Dri-FIT, για απόλυτη άνεση στις μετακινήσεις σου.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Cream II/Sail/College Grey
  • Στυλ: IR1929-236

Nike 24.7 ImpossiblySoft

89,99 €

Το εξαιρετικά απαλό και λείο ύφασμα ImpossiblySoft έχει σχεδιαστεί για κίνηση όλη μέρα. Αυτή η φαρδιά μπλούζα με κουκούλα έχει λιτές γραμμές και τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα Dri-FIT, για απόλυτη άνεση στις μετακινήσεις σου.

Πλεονεκτήματα

  • Η τεχνολογία Nike Dri-FIT απομακρύνει τον ιδρώτα από το δέρμα για πιο γρήγορη εξάτμιση, στεγνή αίσθηση και άνετη εφαρμογή.
  • Η φαρδιά γραμμή χαρίζει ευρύχωρη αίσθηση και διευκολύνει τους συνδυασμούς με άλλα ρούχα.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Χαρακτηριστική θηλιά για κρέμασμα στο πίσω μέρος του γιακά
  • Σώμα: 51% πολυέστερ / 25% μοντάλ / 15% βαμβάκι / 9% σπάντεξ. Υλικό επένδυσης κουκούλας: 100% βαμβάκι
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Cream II/Sail/College Grey
  • Στυλ: IR1929-236

Μέγεθος και εφαρμογή

    • Το μοντέλο φοράει μέγεθος S και έχει ύψος 1,75 m
    • Φαρδιά εφαρμογή: χαλαρή, ευρύχωρη σχεδίαση
  • Οδηγός μεγεθών

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (2)

5 αστέρια

  • Super

    Małgorzata518330265

    Świetny fason i materiał , rozmiar standardowy , świetna bluza

  • LOVEEEEEEEE

    Sraah

    [This review was collected as part of a promotion.] This is so soft and comfortable! It's oversized and can wear with leggings.

    Το προϊόν παρελήφθη δωρεάν ή η κριτική υποβλήθηκε στο πλαίσιο συμμετοχής σε κλήρωση / προσφοράς δωρεάν προϊόντων ή για απόκτηση έκπτωσης.
    #productsprovidedbynike

Γυναικείο φούτερ με κουκούλα Nike 24.7 ImpossiblySoft

Nike 24.7 ImpossiblySoft

89,99 €

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