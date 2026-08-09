Γυναικείο φούτερ με κουκούλα Nike 24.7 ImpossiblySoft

Το εξαιρετικά απαλό και λείο ύφασμα ImpossiblySoft έχει σχεδιαστεί για κίνηση όλη μέρα. Αυτή η φαρδιά μπλούζα με κουκούλα έχει λιτές γραμμές και τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα Dri-FIT, για απόλυτη άνεση στις μετακινήσεις σου.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Cream II/Sail/College Grey

Στυλ: IR1929-236