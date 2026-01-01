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Γυναικείο φούτερ με κουκούλα για μπάσκετ υψηλών επιδόσεων Therma-FIT Nike - Μαύρο/Λευκό

Nike

Γυναικείο φούτερ με κουκούλα για μπάσκετ υψηλών επιδόσεων Therma-FIT

74,99 €
Μαύρο/Λευκό
Pink Smoke/Λευκό
Επιλογή μεγέθουςΟδηγός μεγεθών

Θέλεις να βγεις έξω για μερικά σουτ; Αυτό το βελούδινο φούτερ με κουκούλα είναι απαλό και ζεστό, χάρη στην τεχνολογία Nike Therma-FIT, ιδανικό για μια γρήγορη προπόνηση μπάσκετ στην ύπαιθρο όταν πέφτει η θερμοκρασία.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Λευκό
  • Στυλ: IO8305-010

Nike

74,99 €

Θέλεις να βγεις έξω για μερικά σουτ; Αυτό το βελούδινο φούτερ με κουκούλα είναι απαλό και ζεστό, χάρη στην τεχνολογία Nike Therma-FIT, ιδανικό για μια γρήγορη προπόνηση μπάσκετ στην ύπαιθρο όταν πέφτει η θερμοκρασία.

Πλεονεκτήματα

Η τεχνολογία Nike Therma-FIT συμβάλλει στη διαχείριση της φυσικής θερμότητας του σώματος, για προστασία από το κρύο στις χαμηλές θερμοκρασίες.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Τσέπη τύπου καγκουρό
  • Ανοίγματα σε ριμπ ύφανση
  • Κεντημένο λογότυπο Swoosh
  • Σώμα: 52% πολυέστερ / 48% βαμβάκι. Ριμπ ύφανση: 96% βαμβάκι / 4% σπάντεξ. Υλικό επένδυσης κουκούλας: 100% πολυέστερ.
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Λευκό
  • Στυλ: IO8305-010

Μέγεθος και εφαρμογή

    • Το μοντέλο φοράει μέγεθος S και έχει ύψος 1,79 m
    • Φαρδιά εφαρμογή: χαλαρή, ευρύχωρη σχεδίαση
  • Οδηγός μεγεθών

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

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    Γυναικείο φούτερ με κουκούλα για μπάσκετ υψηλών επιδόσεων Therma-FIT Nike

    Nike

    74,99 €

    Ολοκλήρωσε το look