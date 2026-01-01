Γυναικείο φούτερ με κουκούλα για μπάσκετ υψηλών επιδόσεων Therma-FIT Nike

Nike
Γυναικείο φούτερ με κουκούλα για μπάσκετ υψηλών επιδόσεων Therma-FIT
Θέλεις να βγεις έξω για μερικά σουτ; Αυτό το βελούδινο φούτερ με κουκούλα είναι απαλό και ζεστό, χάρη στην τεχνολογία Nike Therma-FIT, ιδανικό για μια γρήγορη προπόνηση μπάσκετ στην ύπαιθρο όταν πέφτει η θερμοκρασία.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Λευκό
- Στυλ: IO8305-010
Nike
Θέλεις να βγεις έξω για μερικά σουτ; Αυτό το βελούδινο φούτερ με κουκούλα είναι απαλό και ζεστό, χάρη στην τεχνολογία Nike Therma-FIT, ιδανικό για μια γρήγορη προπόνηση μπάσκετ στην ύπαιθρο όταν πέφτει η θερμοκρασία.
Πλεονεκτήματα
Η τεχνολογία Nike Therma-FIT συμβάλλει στη διαχείριση της φυσικής θερμότητας του σώματος, για προστασία από το κρύο στις χαμηλές θερμοκρασίες.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Τσέπη τύπου καγκουρό
- Ανοίγματα σε ριμπ ύφανση
- Κεντημένο λογότυπο Swoosh
- Σώμα: 52% πολυέστερ / 48% βαμβάκι. Ριμπ ύφανση: 96% βαμβάκι / 4% σπάντεξ. Υλικό επένδυσης κουκούλας: 100% πολυέστερ.
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Λευκό
- Στυλ: IO8305-010
Μέγεθος και εφαρμογή
- Το μοντέλο φοράει μέγεθος S και έχει ύψος 1,79 m
- Φαρδιά εφαρμογή: χαλαρή, ευρύχωρη σχεδίαση
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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