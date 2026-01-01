Γυναικείο φούτερ με κουκούλα για μπάσκετ υψηλών επιδόσεων Therma-FIT Nike

Nike

74,99 €

Θέλεις να βγεις έξω για μερικά σουτ; Αυτό το βελούδινο φούτερ με κουκούλα είναι απαλό και ζεστό, χάρη στην τεχνολογία Nike Therma-FIT, ιδανικό για μια γρήγορη προπόνηση μπάσκετ στην ύπαιθρο όταν πέφτει η θερμοκρασία.

Πλεονεκτήματα Η τεχνολογία Nike Therma-FIT συμβάλλει στη διαχείριση της φυσικής θερμότητας του σώματος, για προστασία από το κρύο στις χαμηλές θερμοκρασίες.