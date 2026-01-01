Γυναικείο υφαντό σορτς Nike Energy

Αυτό το ανάλαφρο σορτς έχει δύο στρώσεις υφάσματος, μία εφαρμοστή εσωτερική στρώση και μία εξωτερική στρώση σε ριχτή γραμμή, για άνεση και κάλυψη. Προσθέσαμε πολλές τσέπες, για να μπορείς να συγκεντρώνεσαι απόλυτα στον ρυθμό σου.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Phantom

Στυλ: IO1988-030