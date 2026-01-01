Γυναικείο υφαντό σορτς Nike Energy

Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Energy
Γυναικείο υφαντό σορτς
Αυτό το ανάλαφρο σορτς έχει δύο στρώσεις υφάσματος, μία εφαρμοστή εσωτερική στρώση και μία εξωτερική στρώση σε ριχτή γραμμή, για άνεση και κάλυψη. Προσθέσαμε πολλές τσέπες, για να μπορείς να συγκεντρώνεσαι απόλυτα στον ρυθμό σου.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Phantom
- Στυλ: IO1988-030
Nike Energy
Αυτό το ανάλαφρο σορτς έχει δύο στρώσεις υφάσματος, μία εφαρμοστή εσωτερική στρώση και μία εξωτερική στρώση σε ριχτή γραμμή, για άνεση και κάλυψη. Προσθέσαμε πολλές τσέπες, για να μπορείς να συγκεντρώνεσαι απόλυτα στον ρυθμό σου.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Τσέπες με φερμουάρ
- Ελαστική ζώνη με κορδόνι που σφίγγει
- Σώμα / υλικό επένδυσης: 100% πολυέστερ
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Phantom
- Στυλ: IO1988-030
Μέγεθος και εφαρμογή
- Το μοντέλο φοράει μέγεθος S και έχει ύψος 1,72 m
- Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Nike Energy