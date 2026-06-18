Γυναικείο τζάκετ Dri-FIT σε ριχτή γραμμή με κοντό μήκος Nike 24.7 PerfectStretch

very nice!
LucianeB762639165
Dresses really well and it is very pretty!
Ανακυκλωμένα υλικά
Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από τουλάχιστον 75% ίνες ανακυκλωμένου πολυέστερ
Προσεγμένη σχεδίαση και ελευθερία κινήσεων. Το τζάκετ PerfectStretch ακολουθεί τις κινήσεις σου όλη μέρα, χάρη στο ανάλαφρο ύφασμα που επιμηκύνεται σε 4 κατευθύνσεις, ενώ σου προσφέρει και τεχνολογία που απομακρύνει τον ιδρώτα. Η φαρδιά γραμμή και η αέρινη πλισέ σχεδίαση πίσω στην πλάτη χαρίζουν προσεγμένο στιλ και άνεση σε κάθε δραστηριότητα.
Nike 24.7 PerfectStretch
Προσεγμένη σχεδίαση και ελευθερία κινήσεων. Το τζάκετ PerfectStretch ακολουθεί τις κινήσεις σου όλη μέρα, χάρη στο ανάλαφρο ύφασμα που επιμηκύνεται σε 4 κατευθύνσεις, ενώ σου προσφέρει και τεχνολογία που απομακρύνει τον ιδρώτα. Η φαρδιά γραμμή και η αέρινη πλισέ σχεδίαση πίσω στην πλάτη χαρίζουν προσεγμένο στιλ και άνεση σε κάθε δραστηριότητα.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
4.6 αστέρια
very nice!
LucianeB762639165
Dresses really well and it is very pretty!
Just not for me
KM
Cropped outwear is not what I would normally add to my wardrobe, but it has some good qualities I like. Pros: I’ve always appreciated The Nike Dri-Fit material it does what it's designed to do—it's effective, stylish and looks great. I love the adjustable wrists they’re such a great touch, it keeps the loose-fit aesthetic functional so my arms aren't drowning in the sleeves. Cons: I question the pleated section in the back, it feels unnecessary to me, making it a personal no. Final Thoughts: Overall it's a solid product, not a bad jacket by any means, just not a personal choice I would make but definitely a great piece to fit your style.
Το προϊόν παρελήφθη δωρεάν ή η κριτική υποβλήθηκε στο πλαίσιο συμμετοχής σε κλήρωση / προσφοράς δωρεάν προϊόντων ή για απόκτηση έκπτωσης.
#productsprovidedbynike
Wierd fit
Jamie3030
I am not a big fan of this cropped jacket. It does say loose fit so I would size down if you want it to be more form fitting. In my opinion the width of the jacket is very large but the arms are only slightly larger. It looked wierd when I tried it on because the jacket looked huge but its cropped so it ended up feeling off. I do wish I got a smaller size because I think that would have made a huge difference. The material feels nice, well made and looked the same after I washed it.
Το προϊόν παρελήφθη δωρεάν ή η κριτική υποβλήθηκε στο πλαίσιο συμμετοχής σε κλήρωση / προσφοράς δωρεάν προϊόντων ή για απόκτηση έκπτωσης.
#productsprovidedbynike
Nike 24.7 PerfectStretch