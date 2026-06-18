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Γυναικείο τζάκετ Dri-FIT σε ριχτή γραμμή με κοντό μήκος Nike 24.7 PerfectStretch - Midnight Navy/Μαύρο/Dark Obsidian

Ανακυκλωμένα υλικά

Nike 24.7 PerfectStretch

Γυναικείο τζάκετ Dri-FIT σε ριχτή γραμμή με κοντό μήκος

129,99 €
Midnight Navy/Μαύρο/Dark Obsidian
Μαύρο/Μαύρο/Dark Smoke Grey
Επιλογή μεγέθουςΟδηγός μεγεθών

Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από τουλάχιστον 75% ίνες ανακυκλωμένου πολυέστερ

Προσεγμένη σχεδίαση και ελευθερία κινήσεων. Το τζάκετ PerfectStretch ακολουθεί τις κινήσεις σου όλη μέρα, χάρη στο ανάλαφρο ύφασμα που επιμηκύνεται σε 4 κατευθύνσεις, ενώ σου προσφέρει και τεχνολογία που απομακρύνει τον ιδρώτα. Η φαρδιά γραμμή και η αέρινη πλισέ σχεδίαση πίσω στην πλάτη χαρίζουν προσεγμένο στιλ και άνεση σε κάθε δραστηριότητα.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Midnight Navy/Μαύρο/Dark Obsidian
  • Στυλ: IB8986-410

Nike 24.7 PerfectStretch

129,99 €

Προσεγμένη σχεδίαση και ελευθερία κινήσεων. Το τζάκετ PerfectStretch ακολουθεί τις κινήσεις σου όλη μέρα, χάρη στο ανάλαφρο ύφασμα που επιμηκύνεται σε 4 κατευθύνσεις, ενώ σου προσφέρει και τεχνολογία που απομακρύνει τον ιδρώτα. Η φαρδιά γραμμή και η αέρινη πλισέ σχεδίαση πίσω στην πλάτη χαρίζουν προσεγμένο στιλ και άνεση σε κάθε δραστηριότητα.

Πλεονεκτήματα

  • Η τεχνολογία Nike Dri-FIT απομακρύνει τον ιδρώτα από το δέρμα για πιο γρήγορη εξάτμιση, στεγνή αίσθηση και άνετη εφαρμογή.
  • Μπορείς να ρυθμίσεις τις μανσέτες εν κινήσει με σούστες.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Κρυφό κούμπωμα με σούστες μπροστά
  • Τσέπες στις ραφές
  • Χαρακτηριστική θηλιά για κρέμασμα στο πίσω μέρος του γιακά
  • Σώμα: 83-88% πολυέστερ/12-17% σπάντεξ. Φάσες/επένδυση τσέπης στην πλευρά των αρθρώσεων: 83% πολυέστερ/17% σπάντεξ. Διχτυωτό υλικό: 91% πολυέστερ/9% σπάντεξ.
  • Τα ποσοστά των υλικών ενδέχεται να διαφέρουν. Έλεγξε την ετικέτα για την πραγματική περιεκτικότητα.
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Midnight Navy/Μαύρο/Dark Obsidian
  • Στυλ: IB8986-410

Μέγεθος και εφαρμογή

    • Το μοντέλο φοράει μέγεθος S και έχει ύψος 1,75 m
    • Ριχτή εφαρμογή: άνετη, χαλαρή αίσθηση
  • Οδηγός μεγεθών

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Πώς κατασκευάστηκε

    • Το ανακυκλωμένο πολυέστερ που χρησιμοποιείται στα προϊόντα Nike ξεκινά ως ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια, τα οποία καθαρίζονται, τεμαχίζονται σε νιφάδες και μετατρέπονται σε σφαιρίδια. Στη συνέχεια, τα σφαιρίδια μετατρέπονται σε νέο νήμα υψηλής ποιότητας που χρησιμοποιείται στα προϊόντα μας, προσφέροντας κορυφαίες επιδόσεις με μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον.
    • Εκτός από τη μείωση των αποβλήτων, το ανακυκλωμένο πολυέστερ μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως 30% συγκριτικά με τη διαδικασία κατασκευής νέου πολυέστερ από την αρχή. Η Nike συλλέγει κατά μέσο όρο ένα δισεκατομμύριο πλαστικά μπουκάλια από χωματερές και πλωτές οδούς.

Κριτικές (23)

4.6 αστέρια

  • very nice!

    LucianeB762639165

    Dresses really well and it is very pretty!

  • Just not for me

    KM

    Cropped outwear is not what I would normally add to my wardrobe, but it has some good qualities I like. Pros: I’ve always appreciated The Nike Dri-Fit material it does what it's designed to do—it's effective, stylish and looks great. I love the adjustable wrists they’re such a great touch, it keeps the loose-fit aesthetic functional so my arms aren't drowning in the sleeves. Cons: I question the pleated section in the back, it feels unnecessary to me, making it a personal no. Final Thoughts: Overall it's a solid product, not a bad jacket by any means, just not a personal choice I would make but definitely a great piece to fit your style.

    Το προϊόν παρελήφθη δωρεάν ή η κριτική υποβλήθηκε στο πλαίσιο συμμετοχής σε κλήρωση / προσφοράς δωρεάν προϊόντων ή για απόκτηση έκπτωσης.
    #productsprovidedbynike

  • Wierd fit

    Jamie3030

    I am not a big fan of this cropped jacket. It does say loose fit so I would size down if you want it to be more form fitting. In my opinion the width of the jacket is very large but the arms are only slightly larger. It looked wierd when I tried it on because the jacket looked huge but its cropped so it ended up feeling off. I do wish I got a smaller size because I think that would have made a huge difference. The material feels nice, well made and looked the same after I washed it.

    Το προϊόν παρελήφθη δωρεάν ή η κριτική υποβλήθηκε στο πλαίσιο συμμετοχής σε κλήρωση / προσφοράς δωρεάν προϊόντων ή για απόκτηση έκπτωσης.
    #productsprovidedbynike

Γυναικείο τζάκετ Dri-FIT σε ριχτή γραμμή με κοντό μήκος Nike 24.7 PerfectStretch

Nike 24.7 PerfectStretch

129,99 €

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