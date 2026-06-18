Γυναικείο τζάκετ Dri-FIT σε ριχτή γραμμή με κοντό μήκος Nike 24.7 PerfectStretch

Προσεγμένη σχεδίαση και ελευθερία κινήσεων. Το τζάκετ PerfectStretch ακολουθεί τις κινήσεις σου όλη μέρα, χάρη στο ανάλαφρο ύφασμα που επιμηκύνεται σε 4 κατευθύνσεις, ενώ σου προσφέρει και τεχνολογία που απομακρύνει τον ιδρώτα. Η φαρδιά γραμμή και η αέρινη πλισέ σχεδίαση πίσω στην πλάτη χαρίζουν προσεγμένο στιλ και άνεση σε κάθε δραστηριότητα.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Midnight Navy/Μαύρο/Dark Obsidian

Στυλ: IB8986-410