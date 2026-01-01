Γυναικείο σορτς Dri-FIT ADV ACG Trailwind

Ανακυκλωμένα υλικά
ACG Trailwind
Γυναικείο σορτς Dri-FIT ADV
Με την πρώτη ματιά, αυτό το βελτιωμένο σορτς μπορεί να φαίνεται απλό. Με μια δεύτερη ματιά, θα δεις ότι διαθέτει οκτώ τσέπες και ελαστικό ύφασμα που προσφέρει δροσερή αίσθηση και αεριζόμενη εφαρμογή σε όλη τη διάρκεια της προπόνησης.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Light Army/Λευκό
- Στυλ: IU8158-320
ACG Trailwind
Με την πρώτη ματιά, αυτό το βελτιωμένο σορτς μπορεί να φαίνεται απλό. Με μια δεύτερη ματιά, θα δεις ότι διαθέτει οκτώ τσέπες και ελαστικό ύφασμα που προσφέρει δροσερή αίσθηση και αεριζόμενη εφαρμογή σε όλη τη διάρκεια της προπόνησης.
Προηγμένη τεχνολογία
Η τεχνολογία Nike Dri-FIT ADV συνδυάζει ύφασμα που απομακρύνει την υγρασία με εξελιγμένη σχεδίαση και χαρακτηριστικά για στεγνή και άνετη αίσθηση.
Πολλές τσέπες
Έξι κοφτές τσέπες στη ζώνη και δύο στην επένδυση του εσωτερικού σλιπ. Αυτό σημαίνει ότι έχεις άφθονο χώρο αποθήκευσης για να μεταφέρεις ζελεδάκια, σνακ και άλλα μικροαντικείμενα που χρειάζεσαι στην πεζοπορία.
Προσεγμένη εφαρμογή
Ελαστική ζώνη και κορδόνι που σφίγγει για ρυθμιζόμενη εφαρμογή. Πλαϊνά ανοίγματα για κίνηση χωρίς περιορισμούς.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Σώμα: 100% πολυέστερ. Ζώνη: 78% πολυεστέρας/22% σπάντεξ. Διχτυωτό υλικό: 82% πολυέστερ / 18% σπάντεξ. Επένδυση: 92% πολυέστερ/8% σπάντεξ.
- Ελαστικό τελείωμα στο υλικό επένδυσης του εσωτερικού σλιπ
- Ελαστική ζώνη με εσωτερικό κορδόνι που σφίγγει
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Light Army/Λευκό
- Στυλ: IU8158-320
Μέγεθος και εφαρμογή
- Το μοντέλο φοράει μέγεθος S και έχει ύψος 1,73 m
- Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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ACG Trailwind