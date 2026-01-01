Γυναικείο σορτς Dri-FIT ADV ACG Trailwind

ACG Trailwind

84,99 €

Με την πρώτη ματιά, αυτό το βελτιωμένο σορτς μπορεί να φαίνεται απλό. Με μια δεύτερη ματιά, θα δεις ότι διαθέτει οκτώ τσέπες και ελαστικό ύφασμα που προσφέρει δροσερή αίσθηση και αεριζόμενη εφαρμογή σε όλη τη διάρκεια της προπόνησης.

Προηγμένη τεχνολογία

Η τεχνολογία Nike Dri-FIT ADV συνδυάζει ύφασμα που απομακρύνει την υγρασία με εξελιγμένη σχεδίαση και χαρακτηριστικά για στεγνή και άνετη αίσθηση.

Πολλές τσέπες

Έξι κοφτές τσέπες στη ζώνη και δύο στην επένδυση του εσωτερικού σλιπ. Αυτό σημαίνει ότι έχεις άφθονο χώρο αποθήκευσης για να μεταφέρεις ζελεδάκια, σνακ και άλλα μικροαντικείμενα που χρειάζεσαι στην πεζοπορία.

Προσεγμένη εφαρμογή

Ελαστική ζώνη και κορδόνι που σφίγγει για ρυθμιζόμενη εφαρμογή. Πλαϊνά ανοίγματα για κίνηση χωρίς περιορισμούς.