Γυναικείο σορτς Dri-FIT για τρέξιμο σε ανώμαλο δρόμο με επένδυση εσωτερικού σλιπ 10 cm ACG "Chamo Camo"

Ανακυκλωμένα υλικά
ACG "Chamo Camo"
Γυναικείο σορτς Dri-FIT για τρέξιμο σε ανώμαλο δρόμο με επένδυση εσωτερικού σλιπ 10 cm
Λένε ότι οι τσέπες είναι χρήσιμες για το τρέξιμο σε ανώμαλο δρόμο. Πώς θα σου φαινόταν αν είχες οκτώ, λοιπόν; Με διαφορετικά μεγέθη, σχήματα και με ή χωρίς φερμουάρ, αυτές οι τσέπες σε απελευθερώνουν, έτσι ώστε να εστιάζεις στο έδαφος όπου τρέχεις. Προσθέσαμε επίσης ύφασμα που απομακρύνει τον ιδρώτα για να διατηρείς την άνεσή σου όσο αυξάνονται τα χιλιόμετρα.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Sequoia/Summit White
- Στυλ: IQ9742-355
ACG "Chamo Camo"
Λένε ότι οι τσέπες είναι χρήσιμες για το τρέξιμο σε ανώμαλο δρόμο. Πώς θα σου φαινόταν αν είχες οκτώ, λοιπόν; Με διαφορετικά μεγέθη, σχήματα και με ή χωρίς φερμουάρ, αυτές οι τσέπες σε απελευθερώνουν, έτσι ώστε να εστιάζεις στο έδαφος όπου τρέχεις. Προσθέσαμε επίσης ύφασμα που απομακρύνει τον ιδρώτα για να διατηρείς την άνεσή σου όσο αυξάνονται τα χιλιόμετρα.
Άνετη εφαρμογή
Το ανάλαφρο ελαστικό ύφασμα έχει τεχνολογία Nike Dri-FIT που απομακρύνει τον ιδρώτα από το δέρμα, για πιο γρήγορη εξάτμιση, στεγνή αίσθηση και άνετη εφαρμογή. Το εξαιρετικά ανθεκτικό ελαστικό στο πίσω μέρος της μέσης είναι μαλακό, συμβάλλοντας στη μείωση των ερεθισμών.
Σε ετοιμότητα
Πέντε τσέπες στη ζώνη με διχτυωτό ύφασμα για να αποθηκεύεις τα απαραίτητα για το μονοπάτι, όπως ενεργειακά ζελεδάκια και lip balm. Υπάρχει μία τσέπη πίσω με φερμουάρ, που χωράει τα περισσότερα κινητά, καθώς και δύο μικρές, κοφτές τσέπες στην επένδυση του εσωτερικού σλιπ για ακουστικά ή σακουλάκια με σνακ. Επιπλέον, μπορείς να χρησιμοποιήσεις τις δύο ελαστικές θηλιές στο πίσω μέρος της ζώνης για να κρεμάσεις μπαστούνια πεζοπορίας ή μια μπλούζα.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Σώμα: 100% πολυέστερ. Φάσες: 75% πολυέστερ/25% σπάντεξ. Μπροστινή τσέπη / πλαϊνές τσέπες: 82% πολυέστερ / 18% σπάντεξ. Σλιπ: 92% πολυέστερ / 8% σπάντεξ
- Ανοίγματα αερισμού στο τελείωμα
- Ελαστική ζώνη με κορδόνι που σφίγγει
- Επένδυση εσωτερικού σορτς
- Λογότυπο ACG ανακλαστικού σχεδίου
- Δεν προορίζεται για χρήση ως μέσο ατομικής προστασίας (ΜΑΠ)
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Sequoia/Summit White
- Στυλ: IQ9742-355
Μέγεθος και εφαρμογή
- Το μοντέλο φοράει μέγεθος S και έχει ύψος 1,78 m
- Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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ACG "Chamo Camo"