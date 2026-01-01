Γυναικείο σορτς Dri-FIT για τρέξιμο σε ανώμαλο δρόμο με επένδυση εσωτερικού σλιπ 10 cm ACG "Chamo Camo"

ACG "Chamo Camo"

74,99 €

Λένε ότι οι τσέπες είναι χρήσιμες για το τρέξιμο σε ανώμαλο δρόμο. Πώς θα σου φαινόταν αν είχες οκτώ, λοιπόν; Με διαφορετικά μεγέθη, σχήματα και με ή χωρίς φερμουάρ, αυτές οι τσέπες σε απελευθερώνουν, έτσι ώστε να εστιάζεις στο έδαφος όπου τρέχεις. Προσθέσαμε επίσης ύφασμα που απομακρύνει τον ιδρώτα για να διατηρείς την άνεσή σου όσο αυξάνονται τα χιλιόμετρα.

Άνετη εφαρμογή

Το ανάλαφρο ελαστικό ύφασμα έχει τεχνολογία Nike Dri-FIT που απομακρύνει τον ιδρώτα από το δέρμα, για πιο γρήγορη εξάτμιση, στεγνή αίσθηση και άνετη εφαρμογή. Το εξαιρετικά ανθεκτικό ελαστικό στο πίσω μέρος της μέσης είναι μαλακό, συμβάλλοντας στη μείωση των ερεθισμών.

Σε ετοιμότητα

Πέντε τσέπες στη ζώνη με διχτυωτό ύφασμα για να αποθηκεύεις τα απαραίτητα για το μονοπάτι, όπως ενεργειακά ζελεδάκια και lip balm. Υπάρχει μία τσέπη πίσω με φερμουάρ, που χωράει τα περισσότερα κινητά, καθώς και δύο μικρές, κοφτές τσέπες στην επένδυση του εσωτερικού σλιπ για ακουστικά ή σακουλάκια με σνακ. Επιπλέον, μπορείς να χρησιμοποιήσεις τις δύο ελαστικές θηλιές στο πίσω μέρος της ζώνης για να κρεμάσεις μπαστούνια πεζοπορίας ή μια μπλούζα.