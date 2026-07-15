triangle, start, resume, beginVideo
 
εικόνα 1 από 6
Γυναικείο σορτς μπάσκετ Dri-FIT A'ja Wilson 10 cm - Μαύρο/Λευκό

Ανακυκλωμένα υλικά

A'ja Wilson

Γυναικείο σορτς μπάσκετ Dri-FIT 10 cm

54,99 €
Μαύρο/Λευκό
Hyper Pink/Μαύρο
Επιλογή μεγέθουςΟδηγός μεγεθών

Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από 100% ίνες από ανακυκλωμένο πολυέστερ

Ανάδειξε τον καλύτερό σου εαυτό με ασυμβίβαστη άνεση. Αυτό το σορτς με διχτυωτό υλικό επένδυσης απομακρύνει τον ιδρώτα και είναι αεριζόμενο, ενώ έχει στρογγυλεμένο τελείωμα και ευρύχωρη γραμμή για γρήγορα κοψίματα στο γήπεδο όπως η A'ja.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Λευκό
  • Στυλ: II4213-010

A'ja Wilson

54,99 €

Ανάδειξε τον καλύτερό σου εαυτό με ασυμβίβαστη άνεση. Αυτό το σορτς με διχτυωτό υλικό επένδυσης απομακρύνει τον ιδρώτα και είναι αεριζόμενο, ενώ έχει στρογγυλεμένο τελείωμα και ευρύχωρη γραμμή για γρήγορα κοψίματα στο γήπεδο όπως η A'ja.

Πλεονεκτήματα

  • Βασισμένο στο αστέρι που προσθέτει πάντα στην υπογραφή της, το λογότυπο της A'ja είναι δυνατό, εντυπωσιακό και παιχνιδιάρικο, όπως ακριβώς και η ενέργεια που φέρνει η αθλήτρια στο γήπεδο.
  • Η τεχνολογία Nike Dri-FIT απομακρύνει τον ιδρώτα από το δέρμα για πιο γρήγορη εξάτμιση, στεγνή αίσθηση και άνετη εφαρμογή.
  • Δίπλωσε τη ζώνη προς τα κάτω για να δείξεις την επώνυμη ζακάρ ελαστική ζώνη.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Λογότυπο A'ja Wilson
  • Λογότυπο Swoosh
  • Τσέπες
  • Σώμα / υλικό επένδυσης / επένδυση στις τσέπες: 100% πολυέστερ
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Λευκό
  • Στυλ: II4213-010

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Πώς κατασκευάστηκε

    • Το ανακυκλωμένο πολυέστερ που χρησιμοποιείται στα προϊόντα Nike ξεκινά ως ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια, τα οποία καθαρίζονται, τεμαχίζονται σε νιφάδες και μετατρέπονται σε σφαιρίδια. Στη συνέχεια, τα σφαιρίδια μετατρέπονται σε νέο νήμα υψηλής ποιότητας που χρησιμοποιείται στα προϊόντα μας, προσφέροντας κορυφαίες επιδόσεις με μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον.
    • Εκτός από τη μείωση των αποβλήτων, το ανακυκλωμένο πολυέστερ μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως 30% συγκριτικά με τη διαδικασία κατασκευής νέου πολυέστερ από την αρχή. Η Nike συλλέγει κατά μέσο όρο ένα δισεκατομμύριο πλαστικά μπουκάλια από χωματερές και πλωτές οδούς.

Κριτικές (1)

5 αστέρια

  • MilicaB375034733

    Very comfortable shorts! Wearing them over summer and they are supper comfy and breathable. Recommend!

Γυναικείο σορτς μπάσκετ Dri-FIT A'ja Wilson 10 cm

A'ja Wilson

54,99 €

Ολοκλήρωσε το look