Γυναικείο σορτς μπάσκετ Dri-FIT A'ja Wilson 10 cm

Ανάδειξε τον καλύτερό σου εαυτό με ασυμβίβαστη άνεση. Αυτό το σορτς με διχτυωτό υλικό επένδυσης απομακρύνει τον ιδρώτα και είναι αεριζόμενο, ενώ έχει στρογγυλεμένο τελείωμα και ευρύχωρη γραμμή για γρήγορα κοψίματα στο γήπεδο όπως η A'ja.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Λευκό

Στυλ: II4213-010