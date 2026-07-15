Γυναικείο σορτς μπάσκετ Dri-FIT A'ja Wilson 10 cm

MilicaB375034733
Very comfortable shorts! Wearing them over summer and they are supper comfy and breathable. Recommend!
Ανακυκλωμένα υλικά
Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από 100% ίνες από ανακυκλωμένο πολυέστερ
Ανάδειξε τον καλύτερό σου εαυτό με ασυμβίβαστη άνεση. Αυτό το σορτς με διχτυωτό υλικό επένδυσης απομακρύνει τον ιδρώτα και είναι αεριζόμενο, ενώ έχει στρογγυλεμένο τελείωμα και ευρύχωρη γραμμή για γρήγορα κοψίματα στο γήπεδο όπως η A'ja.
A'ja Wilson
Ανάδειξε τον καλύτερό σου εαυτό με ασυμβίβαστη άνεση. Αυτό το σορτς με διχτυωτό υλικό επένδυσης απομακρύνει τον ιδρώτα και είναι αεριζόμενο, ενώ έχει στρογγυλεμένο τελείωμα και ευρύχωρη γραμμή για γρήγορα κοψίματα στο γήπεδο όπως η A'ja.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
5 αστέρια
MilicaB375034733
Very comfortable shorts! Wearing them over summer and they are supper comfy and breathable. Recommend!
A'ja Wilson