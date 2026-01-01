Γυναικείο σορτς μεσαίου καβάλουγια τρέξιμο με επένδυση εσωτερικού σορτς Dri-FIT ADV 8 cm Nike AeroSwift

Αυτό το σορτς έχει σχεδιαστεί για τον αγώνα και εξασφαλίζει στεγνή και άνετη αίσθηση καθώς διασχίζεις τη γραμμή του τερματισμού. Απομακρύνει τον ιδρώτα, είναι αεριζόμενο και διαθέτει στάμπα εμπνευσμένη από την εκθαμβωτική λάμψη ενός διαμαντένιου τροπαίου.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Off White/Λευκό/Μαύρο

Στυλ: IF1425-101