Γυναικείο σορτς μεσαίου καβάλουγια τρέξιμο με επένδυση εσωτερικού σορτς Dri-FIT ADV 8 cm Nike AeroSwift

Ανακυκλωμένα υλικά
Nike AeroSwift
Γυναικείο σορτς μεσαίου καβάλουγια τρέξιμο με επένδυση εσωτερικού σορτς Dri-FIT ADV 8 cm
Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από τουλάχιστον 75% ίνες ανακυκλωμένου πολυέστερ
Αυτό το σορτς έχει σχεδιαστεί για τον αγώνα και εξασφαλίζει στεγνή και άνετη αίσθηση καθώς διασχίζεις τη γραμμή του τερματισμού. Απομακρύνει τον ιδρώτα, είναι αεριζόμενο και διαθέτει στάμπα εμπνευσμένη από την εκθαμβωτική λάμψη ενός διαμαντένιου τροπαίου.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Off White/Λευκό/Μαύρο
- Στυλ: IF1425-101
Nike AeroSwift
Αυτό το σορτς έχει σχεδιαστεί για τον αγώνα και εξασφαλίζει στεγνή και άνετη αίσθηση καθώς διασχίζεις τη γραμμή του τερματισμού. Απομακρύνει τον ιδρώτα, είναι αεριζόμενο και διαθέτει στάμπα εμπνευσμένη από την εκθαμβωτική λάμψη ενός διαμαντένιου τροπαίου.
Πλεονεκτήματα
- Η τεχνολογία Nike Dri-FIT ADV εξασφαλίζει αποτελεσματική απομάκρυνση του ιδρώτα, με προηγμένη κατασκευή για δροσερή εφαρμογή και ζώνες κυκλοφορίας του αέρα για στεγνή και άνετη αίσθηση κάθε στιγμή.
- Η τσέπη με φερμουάρ πίσω χωράει τα περισσότερα κινητά, ενώ οι κοφτές τσέπες είναι ιδανικές για τζελ ή μικρότερα αντικείμενα.
- Το ανάλαφρο, υφαντό ύφασμα έχει διάτρητα τμήματα για καλύτερη κυκλοφορία του αέρα.
- Το εσωτερικό κορδόνι που σφίγγει στην ελαστική ζώνη από διχτυωτό υλικό σταθεροποιεί την εφαρμογή.
- Τα ανανεωμένα ανοίγματα αερισμού στο τελείωμα προσφέρουν περισσότερη κάλυψη χωρίς να περιορίζουν την ελευθερία κινήσεων σε κάθε σου βήμα.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Λογότυπα Swoosh
- Σώμα: 100% πολυέστερ. Ζώνη: 89% πολυέστερ / 11% σπάντεξ. Σλιπ: 86% πολυέστερ / 14% σπάντεξ.
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Off White/Λευκό/Μαύρο
- Στυλ: IF1425-101
Μέγεθος και εφαρμογή
- Το μοντέλο φοράει μέγεθος S και έχει ύψος 1,78 m
- Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
Πώς κατασκευάστηκε
- Το ανακυκλωμένο πολυέστερ που χρησιμοποιείται στα προϊόντα Nike ξεκινά ως ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια, τα οποία καθαρίζονται, τεμαχίζονται σε νιφάδες και μετατρέπονται σε σφαιρίδια. Στη συνέχεια, τα σφαιρίδια μετατρέπονται σε νέο νήμα υψηλής ποιότητας που χρησιμοποιείται στα προϊόντα μας, προσφέροντας κορυφαίες επιδόσεις με μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον.
- Εκτός από τη μείωση των αποβλήτων, το ανακυκλωμένο πολυέστερ μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως 30% συγκριτικά με τη διαδικασία κατασκευής νέου πολυέστερ από την αρχή. Η Nike συλλέγει κατά μέσο όρο ένα δισεκατομμύριο πλαστικά μπουκάλια από χωματερές και πλωτές οδούς.
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Nike AeroSwift