Γυναικείο σορτς για τρέξιμο με επένδυση εσωτερικού σορτς Dri-FIT ADV 8 cm Nike AeroSwift

Très beau short
sonia421676219
Magnifique mais taille petit , j’ai hâte de recevoir la taille au dessus
Ανακυκλωμένα υλικά
Άσε τους ανταγωνιστές σου πίσω. Αυτό το ανάλαφρο σορτς από τη σειρά AeroSwift σχεδιάστηκε για ταχύτητα. Διαθέτει ζώνες κυκλοφορίας του αέρα και δροσερό ύφασμα που απομακρύνει τον ιδρώτα. Ανανεώσαμε τα ανοίγματα αερισμού στο τελείωμα για μεγαλύτερη κάλυψη, αλλά και ελευθερία κινήσεων ακόμα και για τις πιο μακρινές διαδρομές σου.
Nike AeroSwift
Άσε τους ανταγωνιστές σου πίσω. Αυτό το ανάλαφρο σορτς από τη σειρά AeroSwift σχεδιάστηκε για ταχύτητα. Διαθέτει ζώνες κυκλοφορίας του αέρα και δροσερό ύφασμα που απομακρύνει τον ιδρώτα. Ανανεώσαμε τα ανοίγματα αερισμού στο τελείωμα για μεγαλύτερη κάλυψη, αλλά και ελευθερία κινήσεων ακόμα και για τις πιο μακρινές διαδρομές σου.
Η τεχνολογία Nike Dri-FIT ADV εξασφαλίζει αποτελεσματική απομάκρυνση του ιδρώτα, με προηγμένη κατασκευή για δροσερή εφαρμογή και ζώνες κυκλοφορίας του αέρα για στεγνή και άνετη αίσθηση κάθε στιγμή. Τα διάτρητα τμήματα και το διχτυωτό υλικό στη ζώνη διευκολύνουν την κυκλοφορία του αέρα.
Οι δύο κοφτές τσέπες είναι ιδανικές για μικροαντικείμενα, όπως ακουστικά ή σακουλάκια με σνακ, ενώ η τσέπη με φερμουάρ πίσω χωράει τα περισσότερα κινητά.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
5 αστέρια
Très beau short
sonia421676219
Magnifique mais taille petit , j’ai hâte de recevoir la taille au dessus
Nike AeroSwift