Γυναικείο σορτς για τρέξιμο με επένδυση εσωτερικού σορτς Dri-FIT ADV 8 cm Nike AeroSwift

Nike AeroSwift

59,49 € 84,99 € Έκπτωση 30

Άσε τους ανταγωνιστές σου πίσω. Αυτό το ανάλαφρο σορτς από τη σειρά AeroSwift σχεδιάστηκε για ταχύτητα. Διαθέτει ζώνες κυκλοφορίας του αέρα και δροσερό ύφασμα που απομακρύνει τον ιδρώτα. Ανανεώσαμε τα ανοίγματα αερισμού στο τελείωμα για μεγαλύτερη κάλυψη, αλλά και ελευθερία κινήσεων ακόμα και για τις πιο μακρινές διαδρομές σου.

Απόλυτα δροσερή αίσθηση Η τεχνολογία Nike Dri-FIT ADV εξασφαλίζει αποτελεσματική απομάκρυνση του ιδρώτα, με προηγμένη κατασκευή για δροσερή εφαρμογή και ζώνες κυκλοφορίας του αέρα για στεγνή και άνετη αίσθηση κάθε στιγμή. Τα διάτρητα τμήματα και το διχτυωτό υλικό στη ζώνη διευκολύνουν την κυκλοφορία του αέρα. Αποθηκευτικοί χώροι για πολλά χιλιόμετρα Οι δύο κοφτές τσέπες είναι ιδανικές για μικροαντικείμενα, όπως ακουστικά ή σακουλάκια με σνακ, ενώ η τσέπη με φερμουάρ πίσω χωράει τα περισσότερα κινητά.