Γυναικείο σορτς για τρέξιμο με επένδυση εσωτερικού σορτς Dri-FIT ADV 8 cm Nike AeroSwift

Ανακυκλωμένα υλικά
Nike AeroSwift
Γυναικείο σορτς για τρέξιμο με επένδυση εσωτερικού σορτς Dri-FIT ADV 8 cm
Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από τουλάχιστον 75% ίνες ανακυκλωμένου πολυέστερ
Αυτό το ανάλαφρο σορτς από τη σειρά AeroSwift σχεδιάστηκε για κορυφαίες επιδόσεις. Διαθέτει ζώνες κυκλοφορίας του αέρα και δροσερό ύφασμα που απομακρύνει τον ιδρώτα. Ανανεώσαμε τα ανοίγματα αερισμού στο τελείωμα για μεγαλύτερη κάλυψη, αλλά και ελευθερία κινήσεων ακόμα και για τις πιο μακρινές διαδρομές σου.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Λευκό/Λευκό
- Στυλ: IF1421-010
Nike AeroSwift
Αυτό το ανάλαφρο σορτς από τη σειρά AeroSwift σχεδιάστηκε για κορυφαίες επιδόσεις. Διαθέτει ζώνες κυκλοφορίας του αέρα και δροσερό ύφασμα που απομακρύνει τον ιδρώτα. Ανανεώσαμε τα ανοίγματα αερισμού στο τελείωμα για μεγαλύτερη κάλυψη, αλλά και ελευθερία κινήσεων ακόμα και για τις πιο μακρινές διαδρομές σου.
Απόλυτα δροσερή αίσθηση
Η τεχνολογία Nike Dri-FIT ADV εξασφαλίζει αποτελεσματική απομάκρυνση του ιδρώτα, με προηγμένη κατασκευή για δροσερή εφαρμογή και ζώνες κυκλοφορίας του αέρα για στεγνή και άνετη αίσθηση κάθε στιγμή. Τα διάτρητα τμήματα και το διχτυωτό υλικό στη ζώνη διευκολύνουν την κυκλοφορία του αέρα.
Αποθηκευτικοί χώροι για πολλά χιλιόμετρα
Οι δύο κοφτές τσέπες είναι ιδανικές για μικροαντικείμενα, όπως ακουστικά ή σακουλάκια με σνακ, ενώ η τσέπη με φερμουάρ πίσω χωράει τα περισσότερα κινητά.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Λογότυπα Swoosh
- Ελαστική ζώνη στη μέση με εσωτερικό κορδόνι που σφίγγει
- Σώμα: 100% πολυέστερ. Ζώνη: 89% πολυέστερ / 11% σπάντεξ. Σλιπ: 86% πολυέστερ / 14% σπάντεξ.
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Λευκό/Λευκό
- Στυλ: IF1421-010
Μέγεθος και εφαρμογή
- Το μοντέλο φοράει μέγεθος S και έχει ύψος 1,70 m
- Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
Πώς κατασκευάστηκε
- Το ανακυκλωμένο πολυέστερ που χρησιμοποιείται στα προϊόντα Nike ξεκινά ως ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια, τα οποία καθαρίζονται, τεμαχίζονται σε νιφάδες και μετατρέπονται σε σφαιρίδια. Στη συνέχεια, τα σφαιρίδια μετατρέπονται σε νέο νήμα υψηλής ποιότητας που χρησιμοποιείται στα προϊόντα μας, προσφέροντας κορυφαίες επιδόσεις με μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον.
- Εκτός από τη μείωση των αποβλήτων, το ανακυκλωμένο πολυέστερ μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως 30% συγκριτικά με τη διαδικασία κατασκευής νέου πολυέστερ από την αρχή. Η Nike συλλέγει κατά μέσο όρο ένα δισεκατομμύριο πλαστικά μπουκάλια από χωματερές και πλωτές οδούς.
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Nike AeroSwift