Γυναικείο ποδοσφαιρικό T-Shirt Τσέλσι Nike

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Τσέλσι
Γυναικείο ποδοσφαιρικό T-Shirt Nike
29,99 €
Δείξε την αγάπη σου για την ομάδα με αυτό το T-Shirt Τσέλσι. Είναι φτιαγμένο από απαλό και ανάλαφρο βαμβακερό ύφασμα που είναι ιδανικό για καθημερινή χρήση.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Pitch Blue
- Στυλ: IM1695-426
Τσέλσι
29,99 €
Δείξε την αγάπη σου για την ομάδα με αυτό το T-Shirt Τσέλσι. Είναι φτιαγμένο από απαλό και ανάλαφρο βαμβακερό ύφασμα που είναι ιδανικό για καθημερινή χρήση.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- 100% βαμβάκι
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Pitch Blue
- Στυλ: IM1695-426
Μέγεθος και εφαρμογή
- Το μοντέλο φοράει μέγεθος S και έχει ύψος 1,73 m
- Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Τσέλσι
29,99 €