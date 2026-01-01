Γυναικείο ποδοσφαιρικό T-Shirt Τσέλσι Nike

Αυτό το προϊόν εξαιρείται από τις προσφορές και τις εκπτώσεις του ιστοτόπου.

Δείξε την αγάπη σου για την ομάδα με αυτό το T-Shirt Τσέλσι. Είναι φτιαγμένο από απαλό και ανάλαφρο βαμβακερό ύφασμα που είναι ιδανικό για καθημερινή χρήση.