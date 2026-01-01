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Γυναικείο ποδοσφαιρικό T-Shirt Ατλέτικο Μαδρίτης Nike - Μαύρο

Ατλέτικο Μαδρίτης

Γυναικείο ποδοσφαιρικό T-Shirt Nike

29,99 €
Μαύρο
Deep Royal Blue
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Αυτό το T-Shirt Ατλέτικο Μαδρίτης σε κλασική γραμμή δείχνει σε όλους ξεκάθαρα ποια ομάδα υποστηρίζεις. Για πιστούς φιλάθλους.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο
  • Στυλ: IM1694-010

Ατλέτικο Μαδρίτης

29,99 €

Αυτό το T-Shirt Ατλέτικο Μαδρίτης σε κλασική γραμμή δείχνει σε όλους ξεκάθαρα ποια ομάδα υποστηρίζεις. Για πιστούς φιλάθλους.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • 100% βαμβάκι
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο
  • Στυλ: IM1694-010

Μέγεθος και εφαρμογή

    • Το μοντέλο φοράει μέγεθος S και έχει ύψος 1,78 m
    • Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
  • Οδηγός μεγεθών

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

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    Γυναικείο ποδοσφαιρικό T-Shirt Ατλέτικο Μαδρίτης Nike

    Ατλέτικο Μαδρίτης

    29,99 €

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