Γυναικείο ποδοσφαιρικό υφαντό τζάκετ UV Τσέλσι Nike Windrunner

Ανακυκλωμένα υλικά
Τσέλσι Windrunner
Γυναικείο ποδοσφαιρικό υφαντό τζάκετ UV Nike
Επιστρέφοντας στις ρίζες μας, οι σχεδιαστικές γραμμές σε αυτό το ευρύχωρο τζάκετ Τσέλσι είναι εμπνευσμένες από το αρχικό Windrunner. Το υδροαπωθητικό φινίρισμα και η ενσωματωμένη τεχνολογία UV στο υφαντό ύφασμα εξασφαλίζουν δροσερή αίσθηση σε κάθε δραστηριότητα, βρέξει-χιονίσει.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Bright Blue/Λευκό/Midwest Gold/Midwest Gold
- Στυλ: II3434-452
Τσέλσι Windrunner
Επιστρέφοντας στις ρίζες μας, οι σχεδιαστικές γραμμές σε αυτό το ευρύχωρο τζάκετ Τσέλσι είναι εμπνευσμένες από το αρχικό Windrunner. Το υδροαπωθητικό φινίρισμα και η ενσωματωμένη τεχνολογία UV στο υφαντό ύφασμα εξασφαλίζουν δροσερή αίσθηση σε κάθε δραστηριότητα, βρέξει-χιονίσει.
Πλεονεκτήματα
- Οι τσέπες επιτρέπουν τη γρήγορη αποθήκευση κλειδιών και κινητού, ενώ προστατεύουν επίσης τα χέρια από το κρύο.
- Το υλικό επένδυσης από ζέρσεϊ με τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα ψηλά στο σώμα και στα χέρια εξασφαλίζει απαλή και άνετη αίσθηση.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Σώμα: 100% νάιλον. Υλικό επένδυσης: 75% πολυέστερ / 13% βαμβάκι / 12% ρεγιόν. Υλικό επένδυσης στις φάσες: 100% πολυέστερ.
- Αυτό το προϊόν προσφέρει αντηλιακή προστασία UVA και UVB μόνο στις περιοχές που καλύπτονται από το ύφασμα. Για την προστασία των εκτεθειμένων περιοχών, συνιστάται η χρήση αντηλιακής κρέμας υψηλής ποιότητας.
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Bright Blue/Λευκό/Midwest Gold/Midwest Gold
- Στυλ: II3434-452
Μέγεθος και εφαρμογή
- Το μοντέλο φοράει μέγεθος S και έχει ύψος 1,80 m
- Ριχτή εφαρμογή: άνετη, χαλαρή αίσθηση
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
Πώς κατασκευάστηκε
- Το ανακυκλωμένο νάιλον στα προϊόντα Nike κατασκευάζεται από διάφορα υλικά, όπως ανακυκλωμένα χαλιά και χρησιμοποιημένα δίχτυα ψαρέματος. Το νάιλον καθαρίζεται, υποβάλλεται σε διαλογή και μετατρέπεται σε νιφάδες πριν υποβληθεί σε χημικές ή μηχανικές διεργασίες ανακύκλωσης για τη δημιουργία νέων, ανακυκλωμένων νημάτων από νάιλον.
- Τα ρούχα που προέρχονται από υλικά ανακυκλωμένου νάιλον μειώνουν τις εκπομπές άνθρακα έως 50% σε σχέση με το νέο νάιλον.
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Τσέλσι Windrunner