Γυναικείο ποδοσφαιρικό υφαντό τζάκετ UV Τσέλσι Nike Windrunner

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Επιστρέφοντας στις ρίζες μας, οι σχεδιαστικές γραμμές σε αυτό το ευρύχωρο τζάκετ Τσέλσι είναι εμπνευσμένες από το αρχικό Windrunner. Το υδροαπωθητικό φινίρισμα και η ενσωματωμένη τεχνολογία UV στο υφαντό ύφασμα εξασφαλίζουν δροσερή αίσθηση σε κάθε δραστηριότητα, βρέξει-χιονίσει.