Γυναικείο ποδοσφαιρικό παντελόνι Dri-FIT Nike Academy

Κάθε ταξίδι για την κατάκτηση του μεγαλείου αρχίζει από τα βασικά. Ωστόσο, μην σε ξεγελά η λιτή του εμφάνιση: αυτό το παντελόνι προσφέρει όλα όσα χρειάζεσαι. Με τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα και αεριζόμενη εφαρμογή, έχει σχεδιαστεί για να σου προσφέρει δροσερή και στεγνή αίσθηση. Οι φάσες από διχτυωτό υλικό στα μπατζάκια και η ελαστική ζώνη σε βοηθούν να πετύχεις τους στόχους σου με άνεση.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Team Red/Λευκό/Λευκό/Λευκό

Στυλ: HM0761-677