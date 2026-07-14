triangle, start, resume, beginVideo
 
εικόνα 1 από 7
Υψηλή βαθμολογία
Γυναικείο ποδοσφαιρικό παντελόνι Dri-FIT Nike Academy - Team Red/Λευκό/Λευκό/Λευκό

Ανακυκλωμένα υλικά

Nike Academy

Γυναικείο ποδοσφαιρικό παντελόνι Dri-FIT

44,99 €
Επιλογή μεγέθουςΟδηγός μεγεθών

Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από 100% ίνες από ανακυκλωμένο πολυέστερ

Κάθε ταξίδι για την κατάκτηση του μεγαλείου αρχίζει από τα βασικά. Ωστόσο, μην σε ξεγελά η λιτή του εμφάνιση: αυτό το παντελόνι προσφέρει όλα όσα χρειάζεσαι. Με τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα και αεριζόμενη εφαρμογή, έχει σχεδιαστεί για να σου προσφέρει δροσερή και στεγνή αίσθηση. Οι φάσες από διχτυωτό υλικό στα μπατζάκια και η ελαστική ζώνη σε βοηθούν να πετύχεις τους στόχους σου με άνεση.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Team Red/Λευκό/Λευκό/Λευκό
  • Στυλ: HM0761-677

Nike Academy

44,99 €

Κάθε ταξίδι για την κατάκτηση του μεγαλείου αρχίζει από τα βασικά. Ωστόσο, μην σε ξεγελά η λιτή του εμφάνιση: αυτό το παντελόνι προσφέρει όλα όσα χρειάζεσαι. Με τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα και αεριζόμενη εφαρμογή, έχει σχεδιαστεί για να σου προσφέρει δροσερή και στεγνή αίσθηση. Οι φάσες από διχτυωτό υλικό στα μπατζάκια και η ελαστική ζώνη σε βοηθούν να πετύχεις τους στόχους σου με άνεση.

Πλεονεκτήματα

  • Η τεχνολογία Nike Dri-FIT απομακρύνει τον ιδρώτα από το δέρμα για πιο γρήγορη εξάτμιση, εξασφαλίζοντας έτσι στεγνή αίσθηση και άνετη εφαρμογή.
  • Η ελαστική ζώνη με εσωτερικό κορδόνι που σφίγγει προσφέρει σταθερή εφαρμογή.
  • Τα φερμουάρ στις γάμπες διευκολύνουν την αλλαγή.
  • Οι πλαϊνές τσέπες με φερμουάρ χωράνε τα περισσότερα κινητά.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Κεντημένο λογότυπο Swoosh στον αριστερό μηρό
  • Σώμα / διχτυωτό υλικό: 100% πολυέστερ
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Team Red/Λευκό/Λευκό/Λευκό
  • Στυλ: HM0761-677

Μέγεθος και εφαρμογή

    • Το μοντέλο φοράει μέγεθος S και έχει ύψος 1,73 m
    • Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
    • Κλασικό μήκος: φτάνει κάτω από τον αστράγαλο
  • Οδηγός μεγεθών

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Πώς κατασκευάστηκε

    • Το ανακυκλωμένο πολυέστερ που χρησιμοποιείται στα προϊόντα Nike ξεκινά ως ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια, τα οποία καθαρίζονται, τεμαχίζονται σε νιφάδες και μετατρέπονται σε σφαιρίδια. Στη συνέχεια, τα σφαιρίδια μετατρέπονται σε νέο νήμα υψηλής ποιότητας που χρησιμοποιείται στα προϊόντα μας, προσφέροντας κορυφαίες επιδόσεις με μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον.
    • Εκτός από τη μείωση των αποβλήτων, το ανακυκλωμένο πολυέστερ μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως 30% συγκριτικά με τη διαδικασία κατασκευής νέου πολυέστερ από την αρχή. Η Nike συλλέγει κατά μέσο όρο ένα δισεκατομμύριο πλαστικά μπουκάλια από χωματερές και πλωτές οδούς.

Κριτικές (12)

4.6 αστέρια

  • Lightweight training pants for warm weather.

    Kayla

    Thin material, very lightweight. Comfy, I will wear these often but not to keep warm. The length is great but they run a bit large in the pelvic/hip area, a little bunchy.

  • Great

    Mrs Davis

    [This review was collected as part of a promotion.] These pants are extremely comfortable and are perfect for daily workout.

    Το προϊόν παρελήφθη δωρεάν ή η κριτική υποβλήθηκε στο πλαίσιο συμμετοχής σε κλήρωση / προσφοράς δωρεάν προϊόντων ή για απόκτηση έκπτωσης.
    #productsprovidedbynike

  • Cool

    cccc

    [This review was collected as part of a promotion.] These are comfortable and cool. I highly recommend.

    Το προϊόν παρελήφθη δωρεάν ή η κριτική υποβλήθηκε στο πλαίσιο συμμετοχής σε κλήρωση / προσφοράς δωρεάν προϊόντων ή για απόκτηση έκπτωσης.
    #productsprovidedbynike

Γυναικείο ποδοσφαιρικό παντελόνι Dri-FIT Nike Academy

Nike Academy

44,99 €

Ολοκλήρωσε το look

Σπορ έμπνευση με προσωπικό χαρακτήρα

Απόκτησε τα κομμάτια που θέλεις για να απογειώσεις το look σου.

Ανοιξιάτικη συλλογή

Ειδική σχεδίαση που δίνει σπορ αέρα στο χαρακτηριστικό σου στιλ για την εποχή.