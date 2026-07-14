Γυναικείο ποδοσφαιρικό παντελόνι Dri-FIT Nike Academy

Lightweight training pants for warm weather.
Kayla
Thin material, very lightweight. Comfy, I will wear these often but not to keep warm. The length is great but they run a bit large in the pelvic/hip area, a little bunchy.
Ανακυκλωμένα υλικά
Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από 100% ίνες από ανακυκλωμένο πολυέστερ
Κάθε ταξίδι για την κατάκτηση του μεγαλείου αρχίζει από τα βασικά. Ωστόσο, μην σε ξεγελά η λιτή του εμφάνιση: αυτό το παντελόνι προσφέρει όλα όσα χρειάζεσαι. Με τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα και αεριζόμενη εφαρμογή, έχει σχεδιαστεί για να σου προσφέρει δροσερή και στεγνή αίσθηση. Οι φάσες από διχτυωτό υλικό στα μπατζάκια και η ελαστική ζώνη σε βοηθούν να πετύχεις τους στόχους σου με άνεση.
Nike Academy
Κάθε ταξίδι για την κατάκτηση του μεγαλείου αρχίζει από τα βασικά. Ωστόσο, μην σε ξεγελά η λιτή του εμφάνιση: αυτό το παντελόνι προσφέρει όλα όσα χρειάζεσαι. Με τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα και αεριζόμενη εφαρμογή, έχει σχεδιαστεί για να σου προσφέρει δροσερή και στεγνή αίσθηση. Οι φάσες από διχτυωτό υλικό στα μπατζάκια και η ελαστική ζώνη σε βοηθούν να πετύχεις τους στόχους σου με άνεση.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
4.6 αστέρια
Lightweight training pants for warm weather.
Kayla
Thin material, very lightweight. Comfy, I will wear these often but not to keep warm. The length is great but they run a bit large in the pelvic/hip area, a little bunchy.
Great
Mrs Davis
[This review was collected as part of a promotion.] These pants are extremely comfortable and are perfect for daily workout.
Το προϊόν παρελήφθη δωρεάν ή η κριτική υποβλήθηκε στο πλαίσιο συμμετοχής σε κλήρωση / προσφοράς δωρεάν προϊόντων ή για απόκτηση έκπτωσης.
#productsprovidedbynike
Cool
cccc
[This review was collected as part of a promotion.] These are comfortable and cool. I highly recommend.
Το προϊόν παρελήφθη δωρεάν ή η κριτική υποβλήθηκε στο πλαίσιο συμμετοχής σε κλήρωση / προσφοράς δωρεάν προϊόντων ή για απόκτηση έκπτωσης.
#productsprovidedbynike
Nike Academy
Απόκτησε τα κομμάτια που θέλεις για να απογειώσεις το look σου.
Ειδική σχεδίαση που δίνει σπορ αέρα στο χαρακτηριστικό σου στιλ για την εποχή.