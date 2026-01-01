Γυναικείο παπούτσι Air Jordan 1 Mid SE

Το Air Jordan 1 Mid SE χαρίζει δυναμικό στιλ στην εμφάνισή σου. Είναι φτιαγμένο από δέρμα κορυφαίας ποιότητας σε όλη την επιφάνεια και διαθέτει ανανεωμένο χρωματικό συνδυασμό, στη μοντέρνα εκδοχή ενός διαχρονικού αγαπημένου μοντέλου.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Barely Orange/Pale Ivory/Smokey Mauve/Dark Pony

Στυλ: DO7440-821