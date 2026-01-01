Γυναικείο παπούτσι Air Jordan 1 Mid SE

Air Jordan 1 Mid SE
Γυναικείο παπούτσι
Το Air Jordan 1 Mid SE χαρίζει δυναμικό στιλ στην εμφάνισή σου. Είναι φτιαγμένο από δέρμα κορυφαίας ποιότητας σε όλη την επιφάνεια και διαθέτει ανανεωμένο χρωματικό συνδυασμό, στη μοντέρνα εκδοχή ενός διαχρονικού αγαπημένου μοντέλου.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Barely Orange/Pale Ivory/Smokey Mauve/Dark Pony
- Στυλ: DO7440-821
Air Jordan 1 Mid SE
ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ.
Το Air Jordan 1 Mid SE χαρίζει δυναμικό στιλ στην εμφάνισή σου. Είναι φτιαγμένο από δέρμα κορυφαίας ποιότητας σε όλη την επιφάνεια και διαθέτει ανανεωμένο χρωματικό συνδυασμό, στη μοντέρνα εκδοχή ενός διαχρονικού αγαπημένου μοντέλου.
Πλεονεκτήματα
- Μη αποψιλωμένο δέρμα στο επάνω μέρος για κλασικό στιλ και ανθεκτικότητα.
- Ενσωματωμένη μονάδα Air στη φτέρνα για ανάλαφρη αντικραδασμική προστασία.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Ανάγλυφο λογότυπο Wings στο πλάι
- Ραμμένο λογότυπο Swoosh
- Πρόσφυση από καουτσούκ
- Ενδιάμεση σόλα με αφρό
- Δεν προορίζεται για χρήση ως μέσο ατομικής προστασίας (ΜΑΠ)
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Barely Orange/Pale Ivory/Smokey Mauve/Dark Pony
- Στυλ: DO7440-821
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Air Jordan 1 Mid SE