Γυναικείο παπούτσι Air Jordan 1 Mid SE Edge

Statement Piece
yorubar117750092
By far my favorite pair of Air Jordan’s. Immediately out the box the colors are vibrant and fun. A true statement piece to any wardrobe!!
Ανανέωσε το στιλ σου φορώντας αυτό το AJ1 με χρωματικές αντιθέσεις και μεσαία γραμμή. Οι φωτεινές πινελιές χαρίζουν ξεχωριστή εμφάνιση, μαγνητίζοντας τα βλέμματα στο στιλ που φοράς. Το απαλό δέρμα προσαρμόζεται εύκολα στο πόδι, ενώ η κλασική αντικραδασμική προστασία Nike Air εξασφαλίζει κορυφαία αίσθηση.
Air Jordan 1 Mid SE
Ανανέωσε το στιλ σου φορώντας αυτό το AJ1 με χρωματικές αντιθέσεις και μεσαία γραμμή. Οι φωτεινές πινελιές χαρίζουν ξεχωριστή εμφάνιση, μαγνητίζοντας τα βλέμματα στο στιλ που φοράς. Το απαλό δέρμα προσαρμόζεται εύκολα στο πόδι, ενώ η κλασική αντικραδασμική προστασία Nike Air εξασφαλίζει κορυφαία αίσθηση.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
4.3 αστέρια
Statement Piece
yorubar117750092
By far my favorite pair of Air Jordan’s. Immediately out the box the colors are vibrant and fun. A true statement piece to any wardrobe!!
Nice looking shoe.
MMerc
Nice sneaker. Love the laces and the mid top. Great color combo. Comfortable.
EXPOSED FOAM
DaisyM329365840
The shoes are pretty, the exposed foam at the top makes no sense. I have to return them for that reason.
Air Jordan 1 Mid SE