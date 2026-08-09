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Γυναικείο παπούτσι Air Jordan 1 Mid SE Edge - Pale Ivory/Μαύρο/Muslin/Racer Pink

Air Jordan 1 Mid SE

Γυναικεία παπούτσια

149,99 €
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Ανανέωσε το στιλ σου φορώντας αυτό το AJ1 με χρωματικές αντιθέσεις και μεσαία γραμμή. Οι φωτεινές πινελιές χαρίζουν ξεχωριστή εμφάνιση, μαγνητίζοντας τα βλέμματα στο στιλ που φοράς. Το απαλό δέρμα προσαρμόζεται εύκολα στο πόδι, ενώ η κλασική αντικραδασμική προστασία Nike Air εξασφαλίζει κορυφαία αίσθηση.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Pale Ivory/Μαύρο/Muslin/Racer Pink
  • Στυλ: IB7007-107

Air Jordan 1 Mid SE

149,99 €

Ανανέωσε το στιλ σου φορώντας αυτό το AJ1 με χρωματικές αντιθέσεις και μεσαία γραμμή. Οι φωτεινές πινελιές χαρίζουν ξεχωριστή εμφάνιση, μαγνητίζοντας τα βλέμματα στο στιλ που φοράς. Το απαλό δέρμα προσαρμόζεται εύκολα στο πόδι, ενώ η κλασική αντικραδασμική προστασία Nike Air εξασφαλίζει κορυφαία αίσθηση.

Πλεονεκτήματα

  • Το επάνω μέρος από δέρμα προσφέρει ανθεκτικότητα και σταθερή αίσθηση.
  • Η ενσωματωμένη μονάδα αερόσολας Nike προσφέρει ανάλαφρη αντικραδασμική προστασία.
  • Το καουτσούκ στην εξωτερική σόλα προσφέρει καθημερινή πρόσφυση.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Λογότυπο Wings στο κολάρο
  • Σχέδιο Jumpman στη γλώσσα
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Pale Ivory/Μαύρο/Muslin/Racer Pink
  • Στυλ: IB7007-107

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (18)

4.3 αστέρια

  • Statement Piece

    yorubar117750092

    By far my favorite pair of Air Jordan’s. Immediately out the box the colors are vibrant and fun. A true statement piece to any wardrobe!!

  • Nice looking shoe.

    MMerc

    Nice sneaker. Love the laces and the mid top. Great color combo. Comfortable.

  • EXPOSED FOAM

    DaisyM329365840

    The shoes are pretty, the exposed foam at the top makes no sense. I have to return them for that reason.

Γυναικείο παπούτσι Air Jordan 1 Mid SE Edge

Air Jordan 1 Mid SE

149,99 €

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