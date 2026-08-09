Γυναικείο παπούτσι Air Jordan 1 Mid SE Edge

Ανανέωσε το στιλ σου φορώντας αυτό το AJ1 με χρωματικές αντιθέσεις και μεσαία γραμμή. Οι φωτεινές πινελιές χαρίζουν ξεχωριστή εμφάνιση, μαγνητίζοντας τα βλέμματα στο στιλ που φοράς. Το απαλό δέρμα προσαρμόζεται εύκολα στο πόδι, ενώ η κλασική αντικραδασμική προστασία Nike Air εξασφαλίζει κορυφαία αίσθηση.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Pale Ivory/Μαύρο/Muslin/Racer Pink

Στυλ: IB7007-107