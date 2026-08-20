Γυναικείο παπούτσι για τρέξιμο σε δρόμο Nike Downshifter 14

Francescag244622936
Pianta un po' larga ma molto comoda. La temperatura del piede si e' alzata dopo poco, forse non sono da usare in estate.
Nike Downshifter 14
Ανέβασε ρυθμούς με το Downshifter 14. Αυξήσαμε την αντικραδασμική προστασία στην ενδιάμεση σόλα για περισσότερη άνεση και απόκριση από την προηγούμενη έκδοση. Επιπλέον, το επάνω μέρος είναι φτιαγμένο από διχτυωτό υλικό με αραιή ύφανση για βέλτιστη κυκλοφορία του αέρα, ενώ ένα λάστιχο υποστήριξης στο μέσο του πέλματος σου δίνει σταθερή αίσθηση.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
4.5 αστέρια
Francescag244622936
Pianta un po' larga ma molto comoda. La temperatura del piede si e' alzata dopo poco, forse non sono da usare in estate.
Comfortable & Cute
jenniferl188847864
Loved them! Super comfortable and light. Best purchase ever. I totally recommend. They’re super cute too. (:
Shifting into Comfort with Style
PattyJ63040340
My feet demanded that I make a review for these sneakers. I’m fairly overweight 280lbs + with an existing injury in my ankle along with knee issues. In these sneakers, I feel like I’m semi floating and walking in these shoes. The design is a major plus… honestly my initial purchase was solely due to the design and then I tried them on and fell in love so much I bought a 3rd pair in the Bleached Mauve color…. Which happens to be my favorite … just get the shoes , you won’t be disappointed.
Nike Downshifter 14
Καινοτομία για
Αντικραδασμική προστασία
Βάρος παπουτσιού
Διαφορά ύψους φτέρνας-δαχτύλων
Βάρος παπουτσιού
Περίπου 276 g (γυναικείο μέγεθος 39)
Διαφορά ύψους φτέρνας-δαχτύλων
10 mm