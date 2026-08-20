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Γυναικείο παπούτσι για τρέξιμο σε δρόμο Nike Downshifter 14 - Μαύρο/Anthracite/Wolf Grey/Λευκό

Nike Downshifter 14

Γυναικείο παπούτσι για τρέξιμο σε δρόμο

69,99 €
Μαύρο/Anthracite/Wolf Grey/Λευκό
Μαύρο/Anthracite/Μαύρο
Λευκό/Λευκό
Off White/Barely Green/Λευκό/Metallic Silver
Bleached Lilac/Sail/Pink Rise/Pink Smoke
Λευκό/Cucumber Calm/Illusion Green/Λευκό
Επιλογή μεγέθουςΟδηγός μεγεθών
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Anthracite/Wolf Grey/Λευκό
  • Στυλ: IB1899-002

Nike Downshifter 14

69,99 €

Ανέβασε ρυθμούς με το Downshifter 14. Αυξήσαμε την αντικραδασμική προστασία στην ενδιάμεση σόλα για περισσότερη άνεση και απόκριση από την προηγούμενη έκδοση. Επιπλέον, το επάνω μέρος είναι φτιαγμένο από διχτυωτό υλικό με αραιή ύφανση για βέλτιστη κυκλοφορία του αέρα, ενώ ένα λάστιχο υποστήριξης στο μέσο του πέλματος σου δίνει σταθερή αίσθηση.

Πλεονεκτήματα

  • Το ειδικό διχτυωτό υλικό με αραιή ύφανση στο επάνω μέρος εξασφαλίζει την κυκλοφορία του αέρα.
  • Αυξήσαμε την ποσότητα αντικραδασμικής προστασίας στην ενδιάμεση σόλα για περισσότερη άνεση και αναπήδηση.
  • Το εσωτερικό λάστιχο εφαρμογής συγκρατεί το πόδι γύρω από το μέσο του πέλματος για σταθερή αίσθηση.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Βάρος: περίπου 276 g (γυναικείο μέγεθος 39)
  • Διαφορά ύψους μεταξύ φτέρνας-δαχτύλων: 10 mm
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Anthracite/Wolf Grey/Λευκό
  • Στυλ: IB1899-002

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (22)

4.5 αστέρια

  • Francescag244622936

    Pianta un po' larga ma molto comoda. La temperatura del piede si e' alzata dopo poco, forse non sono da usare in estate.

  • Comfortable & Cute

    jenniferl188847864

    Loved them! Super comfortable and light. Best purchase ever. I totally recommend. They’re super cute too. (:

  • Shifting into Comfort with Style

    PattyJ63040340

    My feet demanded that I make a review for these sneakers. I’m fairly overweight 280lbs + with an existing injury in my ankle along with knee issues. In these sneakers, I feel like I’m semi floating and walking in these shoes. The design is a major plus… honestly my initial purchase was solely due to the design and then I tried them on and fell in love so much I bought a 3rd pair in the Bleached Mauve color…. Which happens to be my favorite … just get the shoes , you won’t be disappointed.

Γυναικείο παπούτσι για τρέξιμο σε δρόμο Nike Downshifter 14

Nike Downshifter 14

69,99 €

Η καλύτερη κυκλοφορία του αέρα και η ενδιάμεση σόλα από μαλακό αφρό προστατεύουν κάθε βήμα.

Καινοτομία για

Τρέξιμο σε δρόμο

Αντικραδασμική προστασία

Υψηλή απόκριση

Βάρος παπουτσιού

Περίπου 276 g (γυναικείο μέγεθος 39)

Διαφορά ύψους φτέρνας-δαχτύλων

10 mm

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Βάρος παπουτσιού

Περίπου 276 g (γυναικείο μέγεθος 39)

Διαφορά ύψους φτέρνας-δαχτύλων

10 mm

Χαρακτηριστικά υψηλών επιδόσεων

  • Αεριζόμενο επάνω μέρος

    Το ειδικό διχτυωτό υλικό με αραιή ύφανση στο επάνω μέρος εξασφαλίζει την κυκλοφορία του αέρα.

  • Άνετη ενδιάμεση σόλα

    Αυξήσαμε την ποσότητα αντικραδασμικής προστασίας στην ενδιάμεση σόλα για περισσότερη άνεση και αναπήδηση.

  • Σταθερή εφαρμογή

    Το εσωτερικό λάστιχο εφαρμογής συγκρατεί το πόδι γύρω από το μέσο του πέλματος για σταθερή αίσθηση.

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