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Γυναικείο παπούτσι για τρέξιμο σε δρόμο Nike Downshifter 14 SE - Silt Red/Particle Rose/Phantom/Tattoo

Nike Downshifter 14 SE

Γυναικεία παπούτσια για τρέξιμο σε δρόμο

69,99 €
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  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Silt Red/Particle Rose/Phantom/Tattoo
  • Στυλ: IR1524-600

Nike Downshifter 14 SE

69,99 €

Η αυξημένη στρώση αφρού προσφέρει αντικραδασμική προστασία υψηλής απόκρισης για άνεση και αναπήδηση.

Ανέβασε ρυθμούς με το Downshifter 14. Αυξήσαμε την αντικραδασμική προστασία στην ενδιάμεση σόλα για περισσότερη άνεση και απόκριση από την προηγούμενη έκδοση. Επιπλέον, το επάνω μέρος είναι φτιαγμένο από διχτυωτό υλικό με αραιή ύφανση για βέλτιστη κυκλοφορία του αέρα, ενώ ένα λάστιχο υποστήριξης στο μέσο του πέλματος σου δίνει σταθερή αίσθηση.

Διχτυωτό υλικό με ανοίγματα

Το ειδικό διχτυωτό υλικό με αραιή ύφανση στο επάνω μέρος εξασφαλίζει την κυκλοφορία του αέρα.

Ελαστική αντικραδασμική προστασία

Αυξήσαμε την ποσότητα αντικραδασμικής προστασίας στην ενδιάμεση σόλα για περισσότερη άνεση και αναπήδηση.

Άνεση και συγκράτηση του ποδιού

Το εσωτερικό λάστιχο εφαρμογής συγκρατεί το πόδι γύρω από το μέσο του πέλματος για σταθερή αίσθηση.

Τι νέο υπάρχει;

  • Αυξημένο ύψος στρώσης αφρού
  • Διχτυωτό υλικό με αραιή ύφανση στο επάνω μέρος

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Βάρος: περίπου 276 g (γυναικείο μέγεθος 39)
  • Διαφορά ύψους μεταξύ φτέρνας-δαχτύλων: 10 mm
  • Ειδική έκδοση με σχέδιο με κηλίδες χρώματος
  • Χαμηλό κολάρο
  • Κλασικά κορδόνια
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Silt Red/Particle Rose/Phantom/Tattoo
  • Στυλ: IR1524-600

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (3)

5 αστέρια

  • Comodidad

    lucast907069946

    Comodidad al andar y estilo me encanta el color diseño de la zapatilla

  • Super

    Manuela206723435

    Sehr bequem. Man rollt damit gut ab. Angenehm auf der Straße

  • Alexandra92943537

    Olyan mint a képen😍 Nagyon kényelmes

Γυναικείο παπούτσι για τρέξιμο σε δρόμο Nike Downshifter 14 SE

Nike Downshifter 14 SE

69,99 €

Η καλύτερη κυκλοφορία του αέρα και η ενδιάμεση σόλα από μαλακό αφρό προστατεύουν κάθε βήμα.

Καινοτομία για

Τρέξιμο σε δρόμο

Αντικραδασμική προστασία

Υψηλή απόκριση

Βάρος παπουτσιού

Περίπου 276 g (γυναικείο μέγεθος 39)

Διαφορά ύψους φτέρνας-δαχτύλων

10 mm

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Βάρος παπουτσιού

Περίπου 276 g (γυναικείο μέγεθος 39)

Διαφορά ύψους φτέρνας-δαχτύλων

10 mm

Χαρακτηριστικά υψηλών επιδόσεων

  • Αεριζόμενο επάνω μέρος

    Το ειδικό διχτυωτό υλικό με αραιή ύφανση στο επάνω μέρος εξασφαλίζει την κυκλοφορία του αέρα.

  • Άνετη ενδιάμεση σόλα

    Αυξήσαμε την ποσότητα αντικραδασμικής προστασίας στην ενδιάμεση σόλα για περισσότερη άνεση και αναπήδηση.

  • Σταθερή εφαρμογή

    Το εσωτερικό λάστιχο εφαρμογής συγκρατεί το πόδι γύρω από το μέσο του πέλματος για σταθερή αίσθηση.

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