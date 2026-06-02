Γυναικείο παπούτσι για τρέξιμο σε δρόμο Nike Downshifter 14 SE

Comodidad
lucast907069946
Comodidad al andar y estilo me encanta el color diseño de la zapatilla
Nike Downshifter 14 SE
Η αυξημένη στρώση αφρού προσφέρει αντικραδασμική προστασία υψηλής απόκρισης για άνεση και αναπήδηση.
Ανέβασε ρυθμούς με το Downshifter 14. Αυξήσαμε την αντικραδασμική προστασία στην ενδιάμεση σόλα για περισσότερη άνεση και απόκριση από την προηγούμενη έκδοση. Επιπλέον, το επάνω μέρος είναι φτιαγμένο από διχτυωτό υλικό με αραιή ύφανση για βέλτιστη κυκλοφορία του αέρα, ενώ ένα λάστιχο υποστήριξης στο μέσο του πέλματος σου δίνει σταθερή αίσθηση.
Το ειδικό διχτυωτό υλικό με αραιή ύφανση στο επάνω μέρος εξασφαλίζει την κυκλοφορία του αέρα.
Αυξήσαμε την ποσότητα αντικραδασμικής προστασίας στην ενδιάμεση σόλα για περισσότερη άνεση και αναπήδηση.
Το εσωτερικό λάστιχο εφαρμογής συγκρατεί το πόδι γύρω από το μέσο του πέλματος για σταθερή αίσθηση.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
5 αστέρια
Comodidad
lucast907069946
Comodidad al andar y estilo me encanta el color diseño de la zapatilla
Super
Manuela206723435
Sehr bequem. Man rollt damit gut ab. Angenehm auf der Straße
Alexandra92943537
Olyan mint a képen😍 Nagyon kényelmes
Nike Downshifter 14 SE
Καινοτομία για
Αντικραδασμική προστασία
Βάρος παπουτσιού
Διαφορά ύψους φτέρνας-δαχτύλων
Βάρος παπουτσιού
Περίπου 276 g (γυναικείο μέγεθος 39)
Διαφορά ύψους φτέρνας-δαχτύλων
10 mm