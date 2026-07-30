Γυναικείο παντελόνι πεζοπορίας ACG High Stakes

Για να βρεις αυτή τη μυστική θέα, θα χρειαστείς αξιόπιστο εξοπλισμό πεζοπορίας. Το παντελόνι ACG High Stakes έχει σχεδιαστεί για να ακολουθεί τις κινήσεις σου και να προσαρμόζεται στη Μητέρα Φύση. Είναι ανάλαφρο, ελαστικό και διαρθρωμένο για λιγότερους περιορισμούς κατά την κίνηση. Έρχεται βροχή; Μην ανησυχείς, το υδροαπωθητικό φινίρισμα εξασφαλίζει στεγνή αίσθηση, ώστε να μπορείς να συνεχίσεις να αναζητάς την ομορφιά.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Tattoo/Summit White

Στυλ: IR2340-502