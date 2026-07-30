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Γυναικείο παντελόνι πεζοπορίας ACG High Stakes - Tattoo/Summit White

Ανακυκλωμένα υλικά

ACG High Stakes

Γυναικείο παντελόνι πεζοπορίας

114,99 €
Επιλογή μεγέθουςΟδηγός μεγεθών

Για να βρεις αυτή τη μυστική θέα, θα χρειαστείς αξιόπιστο εξοπλισμό πεζοπορίας. Το παντελόνι ACG High Stakes έχει σχεδιαστεί για να ακολουθεί τις κινήσεις σου και να προσαρμόζεται στη Μητέρα Φύση. Είναι ανάλαφρο, ελαστικό και διαρθρωμένο για λιγότερους περιορισμούς κατά την κίνηση. Έρχεται βροχή; Μην ανησυχείς, το υδροαπωθητικό φινίρισμα εξασφαλίζει στεγνή αίσθηση, ώστε να μπορείς να συνεχίσεις να αναζητάς την ομορφιά.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Tattoo/Summit White
  • Στυλ: IR2340-502

ACG High Stakes

114,99 €

Για να βρεις αυτή τη μυστική θέα, θα χρειαστείς αξιόπιστο εξοπλισμό πεζοπορίας. Το παντελόνι ACG High Stakes έχει σχεδιαστεί για να ακολουθεί τις κινήσεις σου και να προσαρμόζεται στη Μητέρα Φύση. Είναι ανάλαφρο, ελαστικό και διαρθρωμένο για λιγότερους περιορισμούς κατά την κίνηση. Έρχεται βροχή; Μην ανησυχείς, το υδροαπωθητικό φινίρισμα εξασφαλίζει στεγνή αίσθηση, ώστε να μπορείς να συνεχίσεις να αναζητάς την ομορφιά.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Τσέπες για τα χέρια
  • Κεντημένο λογότυπο ACG στον αριστερό μηρό
  • 93% νάιλον / 7% σπάντεξ
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Αυτό το προϊόν προσφέρει αντηλιακή προστασία UVA και UVB μόνο στις περιοχές που καλύπτονται από το ύφασμα. Για την προστασία των εκτεθειμένων περιοχών, συνιστάται η χρήση αντηλιακής κρέμας υψηλής ποιότητας.
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Tattoo/Summit White
  • Στυλ: IR2340-502

Μέγεθος και εφαρμογή

    • Το μοντέλο φοράει μέγεθος S και έχει ύψος 1,78 m
    • Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
    • Κλασικό μήκος: φτάνει κάτω από τον αστράγαλο
  • Οδηγός μεγεθών

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (1)

5 αστέρια

  • Vandrebukser

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    Lækre vandrebukser, dog til den store side.

Γυναικείο παντελόνι πεζοπορίας ACG High Stakes

ACG High Stakes

114,99 €

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