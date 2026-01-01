Γυναικείο ολόσωμο μαγιό με κυματιστή υφή και τετράγωνη λαιμόκοψη Nike Swim

Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Swim
Γυναικείο ολόσωμο μαγιό με τετράγωνο λαιμόκοψη και κυματιστή υφή
Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο με τουλάχιστον 75% ανακυκλωμένες ίνες
Το κλασικό στιλ συναντά το μοντέρνο σε αυτό το διαχρονικό μαγιό με κυματιστή υφή. Με πλήρη επένδυση, ελαφριά στήριξη στο μπούστο, μέτρια κάλυψη και ψηλή γραμμή στα πόδια, αυτό το μαγιό προσφέρει την ιδανική ισορροπία άνεσης και στιλ.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Slate/Μαύρο
- Στυλ: IQ7768-497
Nike Swim
Το κλασικό στιλ συναντά το μοντέρνο σε αυτό το διαχρονικό μαγιό με κυματιστή υφή. Με πλήρη επένδυση, ελαφριά στήριξη στο μπούστο, μέτρια κάλυψη και ψηλή γραμμή στα πόδια, αυτό το μαγιό προσφέρει την ιδανική ισορροπία άνεσης και στιλ.
Πλεονεκτήματα
- Η ελαφριά στήριξη προσφέρει διακριτικό κράτημα και απόλυτη ελευθερία κινήσεων για δραστηριότητες χαμηλής έντασης στο νερό.
- Ο ενσωματωμένος στηθόδεσμος παρέχει άνετη στήριξη και κάλυψη.
- Η πλήρης επένδυση παρέχει στήριξη και κάλυψη.
- Οι ρυθμιζόμενες τιράντες σε βοηθούν να βρεις την ιδανική εφαρμογή για σένα.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Αφαιρούμενα cup στηθόδεσμου
- Μέτρια κάλυψη στο κάτω μέρος
- Η ψηλή γραμμή στα πόδια φτάνει ψηλά στους γοφούς
- Ανάγλυφο Swoosh
- Σώμα: 52% ανακυκλωμένο πολυέστερ / 41% ανακυκλωμένο νάιλον / 7% σπάντεξ. Επένδυση: 100% ανακυκλωμένο πολυέστερ
- ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΜΕ ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ ΧΩΡΙΣΤΑ. ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ. ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ ΧΩΡΙΣ ΧΛΩΡΙΟ. ΚΡΕΜΑΣΕ ΤΟ ΡΟΥΧΟ ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΕΓΝΩΣΕΙ. ΜΗΝ ΤΟ ΣΙΔΕΡΩΝΕΙΣ. ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣ ΣΤΕΓΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ. ΜΗΝ ΤΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΙΣ ΒΡΕΓΜΕΝΟ.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Slate/Μαύρο
- Στυλ: IQ7768-497
Μέγεθος και εφαρμογή
- Το μοντέλο φοράει μέγεθος S και έχει ύψος 1,78 m
- Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
Πώς κατασκευάστηκε
- Το ανακυκλωμένο πολυέστερ που χρησιμοποιείται στα προϊόντα Nike ξεκινά ως ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια, τα οποία καθαρίζονται, τεμαχίζονται σε νιφάδες και μετατρέπονται σε σφαιρίδια. Στη συνέχεια, τα σφαιρίδια μετατρέπονται σε νέο νήμα υψηλής ποιότητας που χρησιμοποιείται στα προϊόντα μας, προσφέροντας κορυφαίες επιδόσεις με μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον.
- Εκτός από τη μείωση των αποβλήτων, το ανακυκλωμένο πολυέστερ μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως 30% συγκριτικά με τη διαδικασία κατασκευής νέου πολυέστερ από την αρχή. Η Nike συλλέγει κατά μέσο όρο ένα δισεκατομμύριο πλαστικά μπουκάλια από χωματερές και πλωτές οδούς.
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Nike Swim