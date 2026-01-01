Γυναικείο ολόσωμο μαγιό με κυματιστή υφή και τετράγωνη λαιμόκοψη Nike Swim

Το κλασικό στιλ συναντά το μοντέρνο σε αυτό το διαχρονικό μαγιό με κυματιστή υφή. Με πλήρη επένδυση, ελαφριά στήριξη στο μπούστο, μέτρια κάλυψη και ψηλή γραμμή στα πόδια, αυτό το μαγιό προσφέρει την ιδανική ισορροπία άνεσης και στιλ.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Slate/Μαύρο

Στυλ: IQ7768-497