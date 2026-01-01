Γυναικείο ολόσωμο μαγιό με βαθιά στρογγυλή λαιμόκοψη Nike Swim Effortless Essential

Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Swim Effortless Essential
Γυναικείο ολόσωμο μαγιό με βαθιά στρογγυλή λαιμόκοψη
Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από τουλάχιστον 75% ίνες ανακυκλωμένου πολυέστερ
Βούτηξε στο καλοκαίρι με αυτό το κομψό ολόσωμο μαγιό με βαθιά στρογγυλή λαιμόκοψη. Με πλήρη επένδυση, μεσαία κάλυψη και στήριξη, αυτό το μαγιό προσφέρει την ιδανική ισορροπία άνεσης και λειτουργικότητας. Οι ρυθμιζόμενες τιράντες στην πλάτη μπορούν να μετατραπούν από σταυρωτές σε τιράντες ώμου για ευέλικτη εμφάνιση σε όλες τις δραστηριότητές σου στο νερό.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Chalk/Μαύρο
- Στυλ: IQ7820-102
Nike Swim Effortless Essential
Βούτηξε στο καλοκαίρι με αυτό το κομψό ολόσωμο μαγιό με βαθιά στρογγυλή λαιμόκοψη. Με πλήρη επένδυση, μεσαία κάλυψη και στήριξη, αυτό το μαγιό προσφέρει την ιδανική ισορροπία άνεσης και λειτουργικότητας. Οι ρυθμιζόμενες τιράντες στην πλάτη μπορούν να μετατραπούν από σταυρωτές σε τιράντες ώμου για ευέλικτη εμφάνιση σε όλες τις δραστηριότητές σου στο νερό.
Πλεονεκτήματα
- Η μέτρια στήριξη προσφέρει σφιχτή εφαρμογή και στήριξη όλη την ημέρα, για δραστηριότητες στο νερό.
- Ο ενσωματωμένος στηθόδεσμος παρέχει άνετη στήριξη και κάλυψη.
- Η πλήρης επένδυση παρέχει στήριξη και κάλυψη.
- Οι ρυθμιζόμενες τιράντες σε βοηθούν να βρεις την ιδανική εφαρμογή για σένα.
- Τα αφαιρούμενα λουράκια ώμου προσφέρουν ευελιξία και άνεση.
- Γερό ύφασμα και ανθεκτικό στο χλώριο για αντοχή στη φθορά.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Αφαιρούμενα cup στηθόδεσμου
- Μέτρια κάλυψη στο κάτω μέρος
- Μέτριο μήκος στα πόδια που φτάνει στο μέσο των γοφών
- Σχέδιο Swoosh τυπωμένο με θερμική μεταφορά
- Σώμα: 83% ανακυκλωμένο πολυέστερ / 17% σπάντεξ (ανθεκτικό στο χλώριο). Επένδυση: 100% ανακυκλωμένο πολυέστερ
- ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΜΕ ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ ΧΩΡΙΣΤΑ. ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ. ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ ΧΩΡΙΣ ΧΛΩΡΙΟ. ΚΡΕΜΑΣΕ ΤΟ ΡΟΥΧΟ ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΕΓΝΩΣΕΙ. ΜΗΝ ΤΟ ΣΙΔΕΡΩΝΕΙΣ. ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣ ΣΤΕΓΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ. ΜΗΝ ΤΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΙΣ ΒΡΕΓΜΕΝΟ.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Chalk/Μαύρο
- Στυλ: IQ7820-102
Μέγεθος και εφαρμογή
- Το μοντέλο φοράει μέγεθος S και έχει ύψος 1,79 m
- Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
Πώς κατασκευάστηκε
- Το ανακυκλωμένο πολυέστερ που χρησιμοποιείται στα προϊόντα Nike ξεκινά ως ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια, τα οποία καθαρίζονται, τεμαχίζονται σε νιφάδες και μετατρέπονται σε σφαιρίδια. Στη συνέχεια, τα σφαιρίδια μετατρέπονται σε νέο νήμα υψηλής ποιότητας που χρησιμοποιείται στα προϊόντα μας, προσφέροντας κορυφαίες επιδόσεις με μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον.
- Εκτός από τη μείωση των αποβλήτων, το ανακυκλωμένο πολυέστερ μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως 30% συγκριτικά με τη διαδικασία κατασκευής νέου πολυέστερ από την αρχή. Η Nike συλλέγει κατά μέσο όρο ένα δισεκατομμύριο πλαστικά μπουκάλια από χωματερές και πλωτές οδούς.
Κριτικές (0)
Κριτικές (0)
Καμία αξιολόγηση
Πες μας τη γνώμη σου. Αξιολόγησε πρώτος το προϊόν Nike Swim Effortless Essential.
Nike Swim Effortless Essential