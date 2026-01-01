Γυναικείο ολόσωμο μαγιό με βαθιά στρογγυλή λαιμόκοψη Nike Swim Effortless Essential

Βούτηξε στο καλοκαίρι με αυτό το κομψό ολόσωμο μαγιό με βαθιά στρογγυλή λαιμόκοψη. Με πλήρη επένδυση, μεσαία κάλυψη και στήριξη, αυτό το μαγιό προσφέρει την ιδανική ισορροπία άνεσης και λειτουργικότητας. Οι ρυθμιζόμενες τιράντες στην πλάτη μπορούν να μετατραπούν από σταυρωτές σε τιράντες ώμου για ευέλικτη εμφάνιση σε όλες τις δραστηριότητές σου στο νερό.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Chalk/Μαύρο

Στυλ: IQ7820-102