Γυναικείο ολόσωμο μαγιό με βαθιά στρογγυλή λαιμόκοψη και ανάγλυφο μοτίβο Nike Swim

AnnaP382237838
Es d'un color i textura bonica. El tallatge es petit en relació al seu tallatge.
Ανακυκλωμένα υλικά
Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από τουλάχιστον 75% ίνες ανακυκλωμένου πολυέστερ
Απόκτησε την πιο αποτελεσματική ανάγλυφη πλέξη με αυτό το κομψό ολόσωμο μαγιό με βαθιά στρογγυλή λαιμόκοψη, που είναι κατασκευασμένο από απαλό ύφασμα με πτυχώσεις που στεγνώνει γρήγορα και δίνει πολυδιάστατο στιλ στην εμφάνισή σου. Με πλήρη επένδυση, μεσαία κάλυψη και στήριξη, αυτό το μαγιό προσφέρει την ιδανική ισορροπία άνεσης και στιλ.
Nike Swim
Απόκτησε την πιο αποτελεσματική ανάγλυφη πλέξη με αυτό το κομψό ολόσωμο μαγιό με βαθιά στρογγυλή λαιμόκοψη, που είναι κατασκευασμένο από απαλό ύφασμα με πτυχώσεις που στεγνώνει γρήγορα και δίνει πολυδιάστατο στιλ στην εμφάνισή σου. Με πλήρη επένδυση, μεσαία κάλυψη και στήριξη, αυτό το μαγιό προσφέρει την ιδανική ισορροπία άνεσης και στιλ.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
4 αστέρια
AnnaP382237838
Es d'un color i textura bonica. El tallatge es petit en relació al seu tallatge.
Nike Swim