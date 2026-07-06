Γυναικείο ολόσωμο μαγιό με βαθιά στρογγυλή λαιμόκοψη και ανάγλυφο μοτίβο Nike Swim

Απόκτησε την πιο αποτελεσματική ανάγλυφη πλέξη με αυτό το κομψό ολόσωμο μαγιό με βαθιά στρογγυλή λαιμόκοψη, που είναι κατασκευασμένο από απαλό ύφασμα με πτυχώσεις που στεγνώνει γρήγορα και δίνει πολυδιάστατο στιλ στην εμφάνισή σου. Με πλήρη επένδυση, μεσαία κάλυψη και στήριξη, αυτό το μαγιό προσφέρει την ιδανική ισορροπία άνεσης και στιλ.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Green Abyss/Nightshade

Στυλ: IQ8319-399