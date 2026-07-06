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Γυναικείο ολόσωμο μαγιό με βαθιά στρογγυλή λαιμόκοψη και ανάγλυφο μοτίβο Nike Swim - Green Abyss/Nightshade

Ανακυκλωμένα υλικά

Nike Swim

Γυναικείο ολόσωμο μαγιό με ανάγλυφο ύφασμα και βαθιά στρογγυλή λαιμόκοψη

64,99 €
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Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από τουλάχιστον 75% ίνες ανακυκλωμένου πολυέστερ

Απόκτησε την πιο αποτελεσματική ανάγλυφη πλέξη με αυτό το κομψό ολόσωμο μαγιό με βαθιά στρογγυλή λαιμόκοψη, που είναι κατασκευασμένο από απαλό ύφασμα με πτυχώσεις που στεγνώνει γρήγορα και δίνει πολυδιάστατο στιλ στην εμφάνισή σου. Με πλήρη επένδυση, μεσαία κάλυψη και στήριξη, αυτό το μαγιό προσφέρει την ιδανική ισορροπία άνεσης και στιλ.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Green Abyss/Nightshade
  • Στυλ: IQ8319-399

Nike Swim

64,99 €

Απόκτησε την πιο αποτελεσματική ανάγλυφη πλέξη με αυτό το κομψό ολόσωμο μαγιό με βαθιά στρογγυλή λαιμόκοψη, που είναι κατασκευασμένο από απαλό ύφασμα με πτυχώσεις που στεγνώνει γρήγορα και δίνει πολυδιάστατο στιλ στην εμφάνισή σου. Με πλήρη επένδυση, μεσαία κάλυψη και στήριξη, αυτό το μαγιό προσφέρει την ιδανική ισορροπία άνεσης και στιλ.

Πλεονεκτήματα

  • Η μέτρια στήριξη προσφέρει σφιχτή εφαρμογή και στήριξη όλη την ημέρα, για δραστηριότητες στο νερό.
  • Ο ενσωματωμένος στηθόδεσμος παρέχει άνετη στήριξη και κάλυψη.
  • Η πλήρης επένδυση παρέχει στήριξη και κάλυψη.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Αφαιρούμενα cup στηθόδεσμου
  • Μέτρια κάλυψη στο κάτω μέρος
  • Μέτριο μήκος στα πόδια που φτάνει στο μέσο των γοφών
  • Ανάγλυφο Swoosh
  • Σώμα: 90% νάιλον/10% σπάντεξ. Επένδυση: 100% ανακυκλωμένο πολυέστερ
  • ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΜΕ ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ ΧΩΡΙΣΤΑ. ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ. ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ ΧΩΡΙΣ ΧΛΩΡΙΟ. ΚΡΕΜΑΣΕ ΤΟ ΡΟΥΧΟ ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΕΓΝΩΣΕΙ. ΜΗΝ ΤΟ ΣΙΔΕΡΩΝΕΙΣ. ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣ ΣΤΕΓΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ. ΜΗΝ ΤΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΙΣ ΒΡΕΓΜΕΝΟ.
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Green Abyss/Nightshade
  • Στυλ: IQ8319-399

Μέγεθος και εφαρμογή

    • Το μοντέλο φοράει μέγεθος S και έχει ύψος 1,78 m
    • Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
  • Οδηγός μεγεθών

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Πώς κατασκευάστηκε

    • Το ανακυκλωμένο πολυέστερ που χρησιμοποιείται στα προϊόντα Nike ξεκινά ως ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια, τα οποία καθαρίζονται, τεμαχίζονται σε νιφάδες και μετατρέπονται σε σφαιρίδια. Στη συνέχεια, τα σφαιρίδια μετατρέπονται σε νέο νήμα υψηλής ποιότητας που χρησιμοποιείται στα προϊόντα μας, προσφέροντας κορυφαίες επιδόσεις με μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον.
    • Εκτός από τη μείωση των αποβλήτων, το ανακυκλωμένο πολυέστερ μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως 30% συγκριτικά με τη διαδικασία κατασκευής νέου πολυέστερ από την αρχή. Η Nike συλλέγει κατά μέσο όρο ένα δισεκατομμύριο πλαστικά μπουκάλια από χωματερές και πλωτές οδούς.

Κριτικές (1)

4 αστέρια

  • AnnaP382237838

    Es d'un color i textura bonica. El tallatge es petit en relació al seu tallatge.

Γυναικείο ολόσωμο μαγιό με βαθιά στρογγυλή λαιμόκοψη και ανάγλυφο μοτίβο Nike Swim

Nike Swim

64,99 €

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