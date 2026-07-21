Γυναικείο ολόσωμο μαγιό με αθλητική πλάτη Nike Swim HydraStrong Fly

ursulal320936862
Maillot de bain très confortable, avec une coupe agréable à porter. La taille correspond parfaitement. Un très bel article, en excellent état, idéal pour profiter de l’été.
Απόκτησε το μαγιό με αθλητική πλάτη που δεν συμβιβάζεται στις επιδόσεις. Το κλασικό κόψιμο στο πόδι και η πλήρης κάλυψη στο κάτω μέρος προσφέρουν μέγιστη άνεση, ενώ οι στενές τιράντες προσφέρουν μέτρια στήριξη. Το πλήρως επενδυμένο ύφασμα Nike HydraStrong παρέχει ανθεκτικότητα που διαρκεί, ώστε να μπορείς να επικεντρωθείς στην επίτευξη του προσωπικού σου ρεκόρ.
Nike Swim HydraStrong Fly
Απόκτησε το μαγιό με αθλητική πλάτη που δεν συμβιβάζεται στις επιδόσεις. Το κλασικό κόψιμο στο πόδι και η πλήρης κάλυψη στο κάτω μέρος προσφέρουν μέγιστη άνεση, ενώ οι στενές τιράντες προσφέρουν μέτρια στήριξη. Το πλήρως επενδυμένο ύφασμα Nike HydraStrong παρέχει ανθεκτικότητα που διαρκεί, ώστε να μπορείς να επικεντρωθείς στην επίτευξη του προσωπικού σου ρεκόρ.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
5 αστέρια
ursulal320936862
Maillot de bain très confortable, avec une coupe agréable à porter. La taille correspond parfaitement. Un très bel article, en excellent état, idéal pour profiter de l’été.
Nike Swim HydraStrong Fly