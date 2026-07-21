Γυναικείο ολόσωμο μαγιό με αθλητική πλάτη Nike Swim HydraStrong Fly

Απόκτησε το μαγιό με αθλητική πλάτη που δεν συμβιβάζεται στις επιδόσεις. Το κλασικό κόψιμο στο πόδι και η πλήρης κάλυψη στο κάτω μέρος προσφέρουν μέγιστη άνεση, ενώ οι στενές τιράντες προσφέρουν μέτρια στήριξη. Το πλήρως επενδυμένο ύφασμα Nike HydraStrong παρέχει ανθεκτικότητα που διαρκεί, ώστε να μπορείς να επικεντρωθείς στην επίτευξη του προσωπικού σου ρεκόρ.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Λευκό/Λευκό

Στυλ: IU3119-015