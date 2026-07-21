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Γυναικείο ολόσωμο μαγιό με αθλητική πλάτη Nike Swim HydraStrong Fly - Μαύρο/Λευκό/Λευκό

Nike Swim HydraStrong Fly

Γυναικείο ολόσωμο μαγιό με αθλητική πλάτη

59,99 €
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Απόκτησε το μαγιό με αθλητική πλάτη που δεν συμβιβάζεται στις επιδόσεις. Το κλασικό κόψιμο στο πόδι και η πλήρης κάλυψη στο κάτω μέρος προσφέρουν μέγιστη άνεση, ενώ οι στενές τιράντες προσφέρουν μέτρια στήριξη. Το πλήρως επενδυμένο ύφασμα Nike HydraStrong παρέχει ανθεκτικότητα που διαρκεί, ώστε να μπορείς να επικεντρωθείς στην επίτευξη του προσωπικού σου ρεκόρ.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Λευκό/Λευκό
  • Στυλ: IU3119-015

Nike Swim HydraStrong Fly

59,99 €

Απόκτησε το μαγιό με αθλητική πλάτη που δεν συμβιβάζεται στις επιδόσεις. Το κλασικό κόψιμο στο πόδι και η πλήρης κάλυψη στο κάτω μέρος προσφέρουν μέγιστη άνεση, ενώ οι στενές τιράντες προσφέρουν μέτρια στήριξη. Το πλήρως επενδυμένο ύφασμα Nike HydraStrong παρέχει ανθεκτικότητα που διαρκεί, ώστε να μπορείς να επικεντρωθείς στην επίτευξη του προσωπικού σου ρεκόρ.

Πλεονεκτήματα

  • Ύφασμα Nike HydraStrong για ανθεκτικότητα που διαρκεί για πολλούς αγώνες.
  • Πλήρης επένδυση για καλύτερη εφαρμογή, άνεση και σταθερή αίσθηση.
  • Οι στενές τιράντες παρέχουν άνεση και μέτρια στήριξη.
  • Το κλασικό κόψιμο στο πόδι φτάνει ακριβώς πάνω από τους γοφούς και εξισορροπεί τη λειτουργικότητα και την άνεση.
  • Οι ραφές flatlock συμβάλλουν στον περιορισμό των ερεθισμών.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Πλήρης κάλυψη στο κάτω μέρος
  • Ανάγλυφο Swoosh
  • Σώμα: 51% ανακυκλωμένο πολυέστερ / 49% (PBT) πολυέστερ (ανθεκτικό στο χλώριο). Επένδυση: 100% ανακυκλωμένο πολυέστερ
  • ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΜΕ ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ ΧΩΡΙΣΤΑ. ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ. ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ ΧΩΡΙΣ ΧΛΩΡΙΟ. ΚΡΕΜΑΣΕ ΤΟ ΡΟΥΧΟ ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΕΓΝΩΣΕΙ. ΜΗΝ ΤΟ ΣΙΔΕΡΩΝΕΙΣ. ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣ ΣΤΕΓΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ. ΜΗΝ ΤΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΙΣ ΒΡΕΓΜΕΝΟ.
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Λευκό/Λευκό
  • Στυλ: IU3119-015

Μέγεθος και εφαρμογή

    • Το μοντέλο φοράει μέγεθος S και έχει ύψος 1,75 m
    • Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
  • Οδηγός μεγεθών

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (1)

5 αστέρια

  • ursulal320936862

    Maillot de bain très confortable, avec une coupe agréable à porter. La taille correspond parfaitement. Un très bel article, en excellent état, idéal pour profiter de l’été.

Γυναικείο ολόσωμο μαγιό με αθλητική πλάτη Nike Swim HydraStrong Fly

Nike Swim HydraStrong Fly

59,99 €

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