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Γυναικείο ολόσωμο κορμάκι Nike Energy - Phantom

Nike Energy

Γυναικείο ολόσωμο κορμάκι

89,99 €
Phantom
Μαύρο
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Ανάδειξε τη σιλουέτα σου με αυτό το κομψό ολόσωμο κορμάκι. Το εξαιρετικά απαλό ύφασμα μεσαίου βάρους με λεία υφή παρέχει κάλυψη, ώστε το μόνο που θα σε κάνει να ξεχωρίζεις να είναι η αυτοπεποίθησή σου.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Phantom
  • Στυλ: IM6096-030

Nike Energy

89,99 €

Ανάδειξε τη σιλουέτα σου με αυτό το κομψό ολόσωμο κορμάκι. Το εξαιρετικά απαλό ύφασμα μεσαίου βάρους με λεία υφή παρέχει κάλυψη, ώστε το μόνο που θα σε κάνει να ξεχωρίζεις να είναι η αυτοπεποίθησή σου.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Σώμα / υλικό επένδυσης: 53% νάιλον / 47% σπάντεξ. Υλικό επένδυσης στην ενίσχυση: 60% βαμβάκι / 40% πολυέστερ.
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Phantom
  • Στυλ: IM6096-030

Μέγεθος και εφαρμογή

    • Το μοντέλο φοράει μέγεθος S και έχει ύψος 1,72 m
    • Στενή εφαρμογή: σφιχτή, εφαρμοστή επιλογή
  • Οδηγός μεγεθών

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

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    Γυναικείο ολόσωμο κορμάκι Nike Energy

    Nike Energy

    89,99 €

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