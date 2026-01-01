Γυναικείο εφαρμοστό σορτς για τρέξιμο Dri-FIT ADV Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson"

Ανακυκλωμένα υλικά
Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson"
Γυναικείο εφαρμοστό σορτς για τρέξιμο Dri-FIT ADV
Δώσαμε σε αυτό το σορτς μια χρυσή πινελιά προς τιμήν της θέλησης της Keely Hodgkinson για κατάκτηση μεταλλίων. Κατασκευασμένο για αγώνες, έχει ανανεωμένη σχεδίαση με ύφασμα σε ριμπ ύφανση με τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα και χώρο αποθήκευσης για κάθε διαδρομή. Η ελαστική ζώνη από διχτυωτό υλικό εξασφαλίζει καλύτερη κυκλοφορία του αέρα, ενώ η απαλή επένδυση με μεταξένια υφή χαρίζει άνετη αίσθηση από την αφετηρία μέχρι τον τερματισμό.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Thunder Blue/Μαύρο/Λευκό/Linen
- Στυλ: IU1063-437
Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson"
Δώσαμε σε αυτό το σορτς μια χρυσή πινελιά προς τιμήν της θέλησης της Keely Hodgkinson για κατάκτηση μεταλλίων. Κατασκευασμένο για αγώνες, έχει ανανεωμένη σχεδίαση με ύφασμα σε ριμπ ύφανση με τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα και χώρο αποθήκευσης για κάθε διαδρομή. Η ελαστική ζώνη από διχτυωτό υλικό εξασφαλίζει καλύτερη κυκλοφορία του αέρα, ενώ η απαλή επένδυση με μεταξένια υφή χαρίζει άνετη αίσθηση από την αφετηρία μέχρι τον τερματισμό.
Πλεονεκτήματα
- Η τεχνολογία Nike Dri-FIT ADV συνδυάζει ύφασμα που απομακρύνει την υγρασία με εξελιγμένη σχεδίαση και χαρακτηριστικά για στεγνή και άνετη αίσθηση.
- Η τσέπη με φερμουάρ πίσω χωράει τα περισσότερα κινητά, ενώ οι δύο κοφτές τσέπες είναι ιδανικές για μικροαντικείμενα, όπως τζελ.
- Η ζώνη από διχτυωτό υλικό με εσωτερικό κορδόνι που σφίγγει προσφέρει εξατομικευμένη εφαρμογή και κυκλοφορία του αέρα.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Λογότυπα Swoosh μη ανακλαστικού σχεδίου
- Μήκος εσωτερικής ραφής 13 cm
- Σώμα: 89% πολυέστερ / 11% σπάντεξ. Υλικό επένδυσης στην ενίσχυση: 88% πολυέστερ / 12% σπάντεξ.
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Thunder Blue/Μαύρο/Λευκό/Linen
- Στυλ: IU1063-437
Μέγεθος και εφαρμογή
- Όπως το φοράει η Falyn Lott, πολυαθλήτρια του στίβου στο πανεπιστημιακό επίπεδο, που αγωνίζεται και στο άλμα εις μήκος.
- Η Lott έχει ύψος 1,83 και φοράει μέγεθος S.
- Στενή εφαρμογή: σφιχτή, εφαρμοστή επιλογή
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson"
Περισσότερες πληροφορίες
- Όπως το φοράει η Falyn Lott, πολυαθλήτρια του στίβου στο πανεπιστημιακό επίπεδο, που αγωνίζεται και στο άλμα εις μήκος.
- Η Lott έχει ύψος 1,83 και φοράει μέγεθος S.