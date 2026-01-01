Γυναικείο εφαρμοστό σορτς για τρέξιμο Dri-FIT ADV Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson"

Δώσαμε σε αυτό το σορτς μια χρυσή πινελιά προς τιμήν της θέλησης της Keely Hodgkinson για κατάκτηση μεταλλίων. Κατασκευασμένο για αγώνες, έχει ανανεωμένη σχεδίαση με ύφασμα σε ριμπ ύφανση με τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα και χώρο αποθήκευσης για κάθε διαδρομή. Η ελαστική ζώνη από διχτυωτό υλικό εξασφαλίζει καλύτερη κυκλοφορία του αέρα, ενώ η απαλή επένδυση με μεταξένια υφή χαρίζει άνετη αίσθηση από την αφετηρία μέχρι τον τερματισμό.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Thunder Blue/Μαύρο/Λευκό/Linen

Στυλ: IU1063-437