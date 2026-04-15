Γυναικείο γάντι γκολφ Nike Dura Feel 10 (αριστερό χέρι)

Luva sintética golf
ritap238325579
Boa tamanho certo
Το γάντι γκολφ Nike Dura Feel 10 έχει ανάλαφρο συνθετικό δέρμα στην παλάμη για σταθερό κράτημα και ελαστικό ύφασμα στο επάνω μέρος του χεριού για φυσική κίνηση σε κάθε χτύπημα. Αυτή η ανανεωμένη έκδοση διαθέτει ενίσχυση στην παλάμη και στον αντίχειρα, προσφέροντας μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στα κατάλληλα σημεία.
Nike Dura Feel 10
Το γάντι γκολφ Nike Dura Feel 10 έχει ανάλαφρο συνθετικό δέρμα στην παλάμη για σταθερό κράτημα και ελαστικό ύφασμα στο επάνω μέρος του χεριού για φυσική κίνηση σε κάθε χτύπημα. Αυτή η ανανεωμένη έκδοση διαθέτει ενίσχυση στην παλάμη και στον αντίχειρα, προσφέροντας μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στα κατάλληλα σημεία.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
3.6 αστέρια
Luva sintética golf
ritap238325579
Boa tamanho certo
Mislead
kyler401860166
It is a female glove, which is not stated anywhere. Ended up giving the glove away and buying a new one from the pro shop over my holiday.
FEMALE GOLF GLOVE!
Baljit
THIS IS A FEMALE GOLF GLOVE! it doesn’t say that anywhere when ordering so watch out! Nike please make it clear on the website and during sizing options that this is a female glove.
Nike Dura Feel 10