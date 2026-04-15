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Γυναικείο γάντι γκολφ Nike Dura Feel 10 (αριστερό χέρι) - Pearl White/Pearl White/Μαύρο

Nike Dura Feel 10

Γυναικείο γάντι γκολφ (αριστερό χέρι)

14,99 €
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Το γάντι γκολφ Nike Dura Feel 10 έχει ανάλαφρο συνθετικό δέρμα στην παλάμη για σταθερό κράτημα και ελαστικό ύφασμα στο επάνω μέρος του χεριού για φυσική κίνηση σε κάθε χτύπημα. Αυτή η ανανεωμένη έκδοση διαθέτει ενίσχυση στην παλάμη και στον αντίχειρα, προσφέροντας μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στα κατάλληλα σημεία.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Pearl White/Pearl White/Μαύρο
  • Στυλ: DR5137-284

Nike Dura Feel 10

14,99 €

Το γάντι γκολφ Nike Dura Feel 10 έχει ανάλαφρο συνθετικό δέρμα στην παλάμη για σταθερό κράτημα και ελαστικό ύφασμα στο επάνω μέρος του χεριού για φυσική κίνηση σε κάθε χτύπημα. Αυτή η ανανεωμένη έκδοση διαθέτει ενίσχυση στην παλάμη και στον αντίχειρα, προσφέροντας μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στα κατάλληλα σημεία.

Πλεονεκτήματα

  • Οι διατρήσεις στα δάχτυλα και τον αντίχειρα εξασφαλίζουν καλύτερη κυκλοφορία του αέρα και δροσερή αίσθηση στο χέρι.
  • Το λοξό κλείσιμο με λαβή επιτρέπει την εξατομίκευση της εφαρμογής.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Παλάμη: 60% δέρμα PU / 30% πολυέστερ / 10% νάιλον. Επάνω όψη: 50% δέρμα PU / 45% πολυέστερ / 5% σπάντεξ. Άλλο: 40% πολυέστερ / 32% δέρμα PU / 18% νάιλον / 10% σπάντεξ.
  • Πλύσιμο στο χέρι
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Pearl White/Pearl White/Μαύρο
  • Στυλ: DR5137-284

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (5)

3.6 αστέρια

  • Luva sintética golf

    ritap238325579

    Boa tamanho certo

  • Mislead

    kyler401860166

    It is a female glove, which is not stated anywhere. Ended up giving the glove away and buying a new one from the pro shop over my holiday.

  • FEMALE GOLF GLOVE!

    Baljit

    THIS IS A FEMALE GOLF GLOVE! it doesn’t say that anywhere when ordering so watch out! Nike please make it clear on the website and during sizing options that this is a female glove.

Γυναικείο γάντι γκολφ Nike Dura Feel 10 (αριστερό χέρι)

Nike Dura Feel 10

14,99 €

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