Γυναικείο γάντι γκολφ Nike Dura Feel 10 (αριστερό χέρι)

Το γάντι γκολφ Nike Dura Feel 10 έχει ανάλαφρο συνθετικό δέρμα στην παλάμη για σταθερό κράτημα και ελαστικό ύφασμα στο επάνω μέρος του χεριού για φυσική κίνηση σε κάθε χτύπημα. Αυτή η ανανεωμένη έκδοση διαθέτει ενίσχυση στην παλάμη και στον αντίχειρα, προσφέροντας μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στα κατάλληλα σημεία.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Pearl White/Pearl White/Μαύρο

Στυλ: DR5137-284