Γυναικείο ασύμμετρο μπλουζάκι μπάσκετ Dri-FIT διπλής όψης A'ja Wilson

Η ασυμβίβαστη άνεση συναντά το ασυμβίβαστο πνεύμα. Ακολούθησε το παράδειγμα της A'ja Wilson και ανάδειξε την πιο τολμηρή πλευρά του εαυτού σου με αυτό το ασύμμετρο μπλουζάκι. Με λείο ύφασμα που στεγνώνει γρήγορα έχεις την ελευθερία να ανεβάσεις ρυθμούς ενώ η σχεδίαση διπλής όψης σού επιτρέπει να το φορέσεις με το δικό σου στιλ, όπως η A'ja.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Λευκό

Στυλ: II4238-010