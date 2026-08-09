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Γυναικείο ασύμμετρο μπλουζάκι μπάσκετ Dri-FIT διπλής όψης A'ja Wilson - Μαύρο/Λευκό

Ανακυκλωμένα υλικά

A'ja Wilson

Γυναικείο ασύμμετρο μπλουζάκι μπάσκετ Dri-FIT διπλής όψης

54,99 €
Επιλογή μεγέθουςΟδηγός μεγεθών

Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από τουλάχιστον 75% ίνες ανακυκλωμένου πολυέστερ

Η ασυμβίβαστη άνεση συναντά το ασυμβίβαστο πνεύμα. Ακολούθησε το παράδειγμα της A'ja Wilson και ανάδειξε την πιο τολμηρή πλευρά του εαυτού σου με αυτό το ασύμμετρο μπλουζάκι. Με λείο ύφασμα που στεγνώνει γρήγορα έχεις την ελευθερία να ανεβάσεις ρυθμούς ενώ η σχεδίαση διπλής όψης σού επιτρέπει να το φορέσεις με το δικό σου στιλ, όπως η A'ja.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Λευκό
  • Στυλ: II4238-010

A'ja Wilson

54,99 €

Η ασυμβίβαστη άνεση συναντά το ασυμβίβαστο πνεύμα. Ακολούθησε το παράδειγμα της A'ja Wilson και ανάδειξε την πιο τολμηρή πλευρά του εαυτού σου με αυτό το ασύμμετρο μπλουζάκι. Με λείο ύφασμα που στεγνώνει γρήγορα έχεις την ελευθερία να ανεβάσεις ρυθμούς ενώ η σχεδίαση διπλής όψης σού επιτρέπει να το φορέσεις με το δικό σου στιλ, όπως η A'ja.

Πλεονεκτήματα

  • Η A'ja φέρνει τον εξοπλισμό στα μέτρα της. Γι' αυτό η σχεδίαση διπλής όψης σού επιτρέπει να φοράς το μακρυμάνικο σε όποιο χέρι χρειάζεται στήριξη με βάση τις ανάγκες σου.
  • Βασισμένο στο αστέρι που προσθέτει πάντα στην υπογραφή της, το λογότυπο της A'ja είναι δυνατό, εντυπωσιακό και παιχνιδιάρικο, όπως ακριβώς και η ενέργεια που φέρνει η αθλήτρια στο γήπεδο.
  • Η τεχνολογία Nike Dri-FIT απομακρύνει τον ιδρώτα από το δέρμα για πιο γρήγορη εξάτμιση, στεγνή αίσθηση και άνετη εφαρμογή.
  • Το ανάλαφρο, ελαστικό ύφασμα με λεία υφή στεγνώνει γρήγορα.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Λογότυπο Swoosh
  • 83% πολυέστερ / 17% σπάντεξ
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Λευκό
  • Στυλ: II4238-010

Μέγεθος και εφαρμογή

    • Το μοντέλο φοράει μέγεθος S και έχει ύψος 1,78 m
    • Στενή εφαρμογή: σφιχτή, εφαρμοστή επιλογή
  • Οδηγός μεγεθών

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Πώς κατασκευάστηκε

    • Το ανακυκλωμένο πολυέστερ που χρησιμοποιείται στα προϊόντα Nike ξεκινά ως ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια, τα οποία καθαρίζονται, τεμαχίζονται σε νιφάδες και μετατρέπονται σε σφαιρίδια. Στη συνέχεια, τα σφαιρίδια μετατρέπονται σε νέο νήμα υψηλής ποιότητας που χρησιμοποιείται στα προϊόντα μας, προσφέροντας κορυφαίες επιδόσεις με μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον.
    • Εκτός από τη μείωση των αποβλήτων, το ανακυκλωμένο πολυέστερ μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως 30% συγκριτικά με τη διαδικασία κατασκευής νέου πολυέστερ από την αρχή. Η Nike συλλέγει κατά μέσο όρο ένα δισεκατομμύριο πλαστικά μπουκάλια από χωματερές και πλωτές οδούς.

Κριτικές (1)

5 αστέρια

  • Amazing

    LuciaP913647326

    Love this top! I felt like a pro. Got so many compliments in the gym! True to size.

Γυναικείο ασύμμετρο μπλουζάκι μπάσκετ Dri-FIT διπλής όψης A'ja Wilson

A'ja Wilson

54,99 €

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