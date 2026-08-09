Γυναικείο ασύμμετρο μπλουζάκι μπάσκετ Dri-FIT διπλής όψης A'ja Wilson

Amazing
LuciaP913647326
Love this top! I felt like a pro. Got so many compliments in the gym! True to size.
Ανακυκλωμένα υλικά
Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από τουλάχιστον 75% ίνες ανακυκλωμένου πολυέστερ
Η ασυμβίβαστη άνεση συναντά το ασυμβίβαστο πνεύμα. Ακολούθησε το παράδειγμα της A'ja Wilson και ανάδειξε την πιο τολμηρή πλευρά του εαυτού σου με αυτό το ασύμμετρο μπλουζάκι. Με λείο ύφασμα που στεγνώνει γρήγορα έχεις την ελευθερία να ανεβάσεις ρυθμούς ενώ η σχεδίαση διπλής όψης σού επιτρέπει να το φορέσεις με το δικό σου στιλ, όπως η A'ja.
A'ja Wilson
Η ασυμβίβαστη άνεση συναντά το ασυμβίβαστο πνεύμα. Ακολούθησε το παράδειγμα της A'ja Wilson και ανάδειξε την πιο τολμηρή πλευρά του εαυτού σου με αυτό το ασύμμετρο μπλουζάκι. Με λείο ύφασμα που στεγνώνει γρήγορα έχεις την ελευθερία να ανεβάσεις ρυθμούς ενώ η σχεδίαση διπλής όψης σού επιτρέπει να το φορέσεις με το δικό σου στιλ, όπως η A'ja.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
5 αστέρια
Amazing
LuciaP913647326
Love this top! I felt like a pro. Got so many compliments in the gym! True to size.
A'ja Wilson