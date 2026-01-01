Γυναικείο αμάνικο μπλουζάκι Dri-FIT Nike ACG "Solar Chase" για τρέξιμο σε ανώμαλο δρόμο

Ανακυκλωμένα υλικά
Nike ACG "Solar Chase"
Γυναικείο tank top Dri-FIT για τρέξιμο σε ανώμαλο δρόμο
Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από τουλάχιστον 75% ίνες ανακυκλωμένου πολυέστερ
Σχεδιασμένο για ζεστές μέρες και μεγάλες διαδρομές, αυτό το αμάνικο έχει ελάχιστες ραφές για μείωση των ερεθισμών. Το ανάλαφρο και ελαστικό ύφασμα έχει απαλή υφή και στεγνώνει γρήγορα για άνετη εφαρμογή στην αφόρητη ζέστη.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Mean Green/Summit White
- Στυλ: IF1511-307
Nike ACG "Solar Chase"
Σχεδιασμένο για ζεστές μέρες και μεγάλες διαδρομές, αυτό το αμάνικο έχει ελάχιστες ραφές για μείωση των ερεθισμών. Το ανάλαφρο και ελαστικό ύφασμα έχει απαλή υφή και στεγνώνει γρήγορα για άνετη εφαρμογή στην αφόρητη ζέστη.
Εμπνευσμένο από τα βουνά των Δολομιτών
Η στάμπα σε αυτήν την μπλούζα είναι εμπνευσμένη από το ταξίδι μας στα βουνά των Δολομιτών της βορειοανατολικής Ιταλίας. Επισκεφτήκαμε από λιβάδια μέχρι και σπηλιές, εντυπωσιαστήκαμε από την ομορφιά τους και τρομάξαμε από τις ιστορίες για τα μυθικά τους πλάσματα.
Τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα
Η τεχνολογία Nike Dri-FIT απομακρύνει τον ιδρώτα από το δέρμα για πιο γρήγορη εξάτμιση, στεγνή αίσθηση και άνετη εφαρμογή.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Ανακλαστικά λογότυπα ACG και Swoosh
- Δεν προορίζεται για χρήση ως μέσο ατομικής προστασίας (ΜΑΠ)
- 87% πολυέστερ/13% σπάντεξ
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Mean Green/Summit White
- Στυλ: IF1511-307
Μέγεθος και εφαρμογή
- Το μοντέλο φοράει μέγεθος S και έχει ύψος 1,78 m
- Στενή εφαρμογή: κομψή, προσαρμοσμένη επιλογή
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
Πώς κατασκευάστηκε
- Το ανακυκλωμένο πολυέστερ που χρησιμοποιείται στα προϊόντα Nike ξεκινά ως ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια, τα οποία καθαρίζονται, τεμαχίζονται σε νιφάδες και μετατρέπονται σε σφαιρίδια. Στη συνέχεια, τα σφαιρίδια μετατρέπονται σε νέο νήμα υψηλής ποιότητας που χρησιμοποιείται στα προϊόντα μας, προσφέροντας κορυφαίες επιδόσεις με μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον.
- Εκτός από τη μείωση των αποβλήτων, το ανακυκλωμένο πολυέστερ μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως 30% συγκριτικά με τη διαδικασία κατασκευής νέου πολυέστερ από την αρχή. Η Nike συλλέγει κατά μέσο όρο ένα δισεκατομμύριο πλαστικά μπουκάλια από χωματερές και πλωτές οδούς.
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Nike ACG "Solar Chase"