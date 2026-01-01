Γυναικείο αμάνικο μπλουζάκι Dri-FIT Nike ACG "Solar Chase" για τρέξιμο σε ανώμαλο δρόμο

Nike ACG "Solar Chase"

54,99 €

Σχεδιασμένο για ζεστές μέρες και μεγάλες διαδρομές, αυτό το αμάνικο έχει ελάχιστες ραφές για μείωση των ερεθισμών. Το ανάλαφρο και ελαστικό ύφασμα έχει απαλή υφή και στεγνώνει γρήγορα για άνετη εφαρμογή στην αφόρητη ζέστη.

Εμπνευσμένο από τα βουνά των Δολομιτών

Η στάμπα σε αυτήν την μπλούζα είναι εμπνευσμένη από το ταξίδι μας στα βουνά των Δολομιτών της βορειοανατολικής Ιταλίας. Επισκεφτήκαμε από λιβάδια μέχρι και σπηλιές, εντυπωσιαστήκαμε από την ομορφιά τους και τρομάξαμε από τις ιστορίες για τα μυθικά τους πλάσματα.

Τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα

Η τεχνολογία Nike Dri-FIT απομακρύνει τον ιδρώτα από το δέρμα για πιο γρήγορη εξάτμιση, στεγνή αίσθηση και άνετη εφαρμογή.