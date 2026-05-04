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Γυναικείο αμάνικο μπλουζάκι μπάσκετ A'ja Wilson - Λευκό/Μαύρο

Ανακυκλωμένα υλικά

A'ja Wilson

Γυναικείο tank top μπάσκετ

44,99 €
Επιλογή μεγέθουςΟδηγός μεγεθών

Ανάδειξε τον καλύτερό σου εαυτό με ασυμβίβαστη άνεση. Μπορείς να φορέσεις εύκολα αυτό το φαρδύ αμάνικο μπλουζάκι μέσα από το παντελόνι για μια εμφάνιση που παραπέμπει στην A'ja, ή διαφορετικά να το αφήσεις χαλαρό για να έχεις καλύτερη αίσθηση κυκλοφορίας του αέρα. Το ύφασμα από μείγμα πολυεστέρα και βαμβακιού προσφέρει φυσική κυκλοφορία του αέρα, ώστε να είσαι έτοιμη για το γήπεδο ανά πάσα στιγμή.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Λευκό/Μαύρο
  • Στυλ: II4204-100

A'ja Wilson

44,99 €

Ανάδειξε τον καλύτερό σου εαυτό με ασυμβίβαστη άνεση. Μπορείς να φορέσεις εύκολα αυτό το φαρδύ αμάνικο μπλουζάκι μέσα από το παντελόνι για μια εμφάνιση που παραπέμπει στην A'ja, ή διαφορετικά να το αφήσεις χαλαρό για να έχεις καλύτερη αίσθηση κυκλοφορίας του αέρα. Το ύφασμα από μείγμα πολυεστέρα και βαμβακιού προσφέρει φυσική κυκλοφορία του αέρα, ώστε να είσαι έτοιμη για το γήπεδο ανά πάσα στιγμή.

Πλεονεκτήματα

Βασισμένο στο αστέρι που προσθέτει πάντα στην υπογραφή της, το λογότυπο της A'ja είναι δυνατό, εντυπωσιακό και παιχνιδιάρικο, όπως ακριβώς και η ενέργεια που φέρνει η αθλήτρια στο γήπεδο.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Ανοίγματα αερισμού στο τελείωμα
  • Λογότυπο A'ja Wilson
  • Λογότυπο Swoosh
  • 80% πολυέστερ/20% βαμβάκι
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Λευκό/Μαύρο
  • Στυλ: II4204-100

Μέγεθος και εφαρμογή

    • Το μοντέλο φοράει μέγεθος S και έχει ύψος 1,78 m
    • Ριχτή εφαρμογή: άνετη, χαλαρή αίσθηση
  • Οδηγός μεγεθών

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (1)

5 αστέρια

  • Perfect cut

    Sarahd40367934f5d4214b4f8fa38430840d5

    Perfect. Finally a great muscle tee for the girls too!!! Please make more styles and colours.

Γυναικείο αμάνικο μπλουζάκι μπάσκετ A'ja Wilson

A'ja Wilson

44,99 €

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