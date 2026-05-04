Γυναικείο αμάνικο μπλουζάκι μπάσκετ A'ja Wilson

A'ja Wilson

44,99 €

Ανάδειξε τον καλύτερό σου εαυτό με ασυμβίβαστη άνεση. Μπορείς να φορέσεις εύκολα αυτό το φαρδύ αμάνικο μπλουζάκι μέσα από το παντελόνι για μια εμφάνιση που παραπέμπει στην A'ja, ή διαφορετικά να το αφήσεις χαλαρό για να έχεις καλύτερη αίσθηση κυκλοφορίας του αέρα. Το ύφασμα από μείγμα πολυεστέρα και βαμβακιού προσφέρει φυσική κυκλοφορία του αέρα, ώστε να είσαι έτοιμη για το γήπεδο ανά πάσα στιγμή.

Πλεονεκτήματα Βασισμένο στο αστέρι που προσθέτει πάντα στην υπογραφή της, το λογότυπο της A'ja είναι δυνατό, εντυπωσιακό και παιχνιδιάρικο, όπως ακριβώς και η ενέργεια που φέρνει η αθλήτρια στο γήπεδο.