Γυναικείο αμάνικο μπλουζάκι μπάσκετ A'ja Wilson

Perfect cut
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Perfect. Finally a great muscle tee for the girls too!!! Please make more styles and colours.
Ανακυκλωμένα υλικά
Ανάδειξε τον καλύτερό σου εαυτό με ασυμβίβαστη άνεση. Μπορείς να φορέσεις εύκολα αυτό το φαρδύ αμάνικο μπλουζάκι μέσα από το παντελόνι για μια εμφάνιση που παραπέμπει στην A'ja, ή διαφορετικά να το αφήσεις χαλαρό για να έχεις καλύτερη αίσθηση κυκλοφορίας του αέρα. Το ύφασμα από μείγμα πολυεστέρα και βαμβακιού προσφέρει φυσική κυκλοφορία του αέρα, ώστε να είσαι έτοιμη για το γήπεδο ανά πάσα στιγμή.
A'ja Wilson
Ανάδειξε τον καλύτερό σου εαυτό με ασυμβίβαστη άνεση. Μπορείς να φορέσεις εύκολα αυτό το φαρδύ αμάνικο μπλουζάκι μέσα από το παντελόνι για μια εμφάνιση που παραπέμπει στην A'ja, ή διαφορετικά να το αφήσεις χαλαρό για να έχεις καλύτερη αίσθηση κυκλοφορίας του αέρα. Το ύφασμα από μείγμα πολυεστέρα και βαμβακιού προσφέρει φυσική κυκλοφορία του αέρα, ώστε να είσαι έτοιμη για το γήπεδο ανά πάσα στιγμή.
Βασισμένο στο αστέρι που προσθέτει πάντα στην υπογραφή της, το λογότυπο της A'ja είναι δυνατό, εντυπωσιακό και παιχνιδιάρικο, όπως ακριβώς και η ενέργεια που φέρνει η αθλήτρια στο γήπεδο.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
5 αστέρια
Perfect cut
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Perfect. Finally a great muscle tee for the girls too!!! Please make more styles and colours.
A'ja Wilson