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Γυναικεία mule Air Jordan Mule SE - Off Noir/Chalk/Metallic Gold

Air Jordan Mule SE

Γυναικεία mule

159,99 €
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Το Air Jordan Mule συνδυάζει επάνω μέρος που θυμίζει κλασικά μοκασίνια, πλατφόρμα από μαλακό αφρό και στιλ εμπνευσμένο από την κληρονομιά της επωνυμίας Jordan. Το αποτέλεσμα είναι ένα κομψό και άνετο παπούτσι που είναι αρκετά σταθερό για καθημερινή χρήση. Τα πλευρικά τοιχώματα από καουτσούκ χαρίζουν ογκώδη εμφάνιση, ενώ τα διακοσμητικά κορυφαίας ποιότητας προσθέτουν μια κομψή πινελιά.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Off Noir/Chalk/Metallic Gold
  • Στυλ: IV5070-001

Air Jordan Mule SE

159,99 €

Το Air Jordan Mule συνδυάζει επάνω μέρος που θυμίζει κλασικά μοκασίνια, πλατφόρμα από μαλακό αφρό και στιλ εμπνευσμένο από την κληρονομιά της επωνυμίας Jordan. Το αποτέλεσμα είναι ένα κομψό και άνετο παπούτσι που είναι αρκετά σταθερό για καθημερινή χρήση. Τα πλευρικά τοιχώματα από καουτσούκ χαρίζουν ογκώδη εμφάνιση, ενώ τα διακοσμητικά κορυφαίας ποιότητας προσθέτουν μια κομψή πινελιά.

Πλεονεκτήματα

  • Η τεχνολογία Nike Air απορροφά τις δυνάμεις πρόσκρουσης για αντικραδασμική προστασία σε κάθε βήμα.
  • Η πλατφόρμα από αφρό συνδυάζεται με τα πλευρικά τοιχώματα από καουτσούκ δίνοντας ογκώδη εμφάνιση χωρίς πρόσθετο βάρος.
  • Η πρακτική κατασκευή είναι ιδανική για να ετοιμάζεσαι γρήγορα.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Επάνω μέρος από δέρμα
  • Κολάρο χαμηλού προφίλ
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Off Noir/Chalk/Metallic Gold
  • Στυλ: IV5070-001

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (3)

4.7 αστέρια

  • Great style

    sister35

    Love the style! When are you going to bring the cow print back?

  • Keep making the mules !

    Steph22bball

    This is my third pair and I love them all! The cow print I get the most compliments on. I thought this pair was supposed to have a hint of light pink on the sole but looks pretty white- but they are super sharp!

  • These mules are beautiful

    Claudia669859503

    I love them!!! I will buy all the colors, I am regularly size 7, and the 7 fit me perfectly

Γυναικεία mule Air Jordan Mule SE

Air Jordan Mule SE

159,99 €

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