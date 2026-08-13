Γυναικεία mule Air Jordan Mule SE

Great style
sister35
Love the style! When are you going to bring the cow print back?
Το Air Jordan Mule συνδυάζει επάνω μέρος που θυμίζει κλασικά μοκασίνια, πλατφόρμα από μαλακό αφρό και στιλ εμπνευσμένο από την κληρονομιά της επωνυμίας Jordan. Το αποτέλεσμα είναι ένα κομψό και άνετο παπούτσι που είναι αρκετά σταθερό για καθημερινή χρήση. Τα πλευρικά τοιχώματα από καουτσούκ χαρίζουν ογκώδη εμφάνιση, ενώ τα διακοσμητικά κορυφαίας ποιότητας προσθέτουν μια κομψή πινελιά.
Air Jordan Mule SE
Το Air Jordan Mule συνδυάζει επάνω μέρος που θυμίζει κλασικά μοκασίνια, πλατφόρμα από μαλακό αφρό και στιλ εμπνευσμένο από την κληρονομιά της επωνυμίας Jordan. Το αποτέλεσμα είναι ένα κομψό και άνετο παπούτσι που είναι αρκετά σταθερό για καθημερινή χρήση. Τα πλευρικά τοιχώματα από καουτσούκ χαρίζουν ογκώδη εμφάνιση, ενώ τα διακοσμητικά κορυφαίας ποιότητας προσθέτουν μια κομψή πινελιά.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
4.7 αστέρια
Great style
sister35
Love the style! When are you going to bring the cow print back?
Keep making the mules !
Steph22bball
This is my third pair and I love them all! The cow print I get the most compliments on. I thought this pair was supposed to have a hint of light pink on the sole but looks pretty white- but they are super sharp!
These mules are beautiful
Claudia669859503
I love them!!! I will buy all the colors, I am regularly size 7, and the 7 fit me perfectly
Air Jordan Mule SE