Γυναικεία φούστα-σορτς πεζοπορίας ACG High Stakes

Ανακυκλωμένα υλικά
ACG High Stakes
Γυναικεία φούστα-σορτς πεζοπορίας
Για να βρεις αυτή τη μυστική θέα, θα χρειαστείς αξιόπιστο εξοπλισμό πεζοπορίας. Η φούστα-σορτς γκολφ ACG High Stakes έχει σχεδιαστεί για να ακολουθεί τις κινήσεις σου και να προσαρμόζεται στη Μητέρα Φύση. Είναι ανάλαφρη, ελαστική και αλλάζει μορφή με ένα απλό φερμουάρ. Η φαρδιά, ελαστική μέση και το ενσωματωμένο σορτς σού προσφέρουν άνετη αίσθηση όταν κάνεις πεζοπορία σε δύσκολες επιφάνειες.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Summit White
- Στυλ: IM4296-010
ACG High Stakes
Για να βρεις αυτή τη μυστική θέα, θα χρειαστείς αξιόπιστο εξοπλισμό πεζοπορίας. Η φούστα-σορτς γκολφ ACG High Stakes έχει σχεδιαστεί για να ακολουθεί τις κινήσεις σου και να προσαρμόζεται στη Μητέρα Φύση. Είναι ανάλαφρη, ελαστική και αλλάζει μορφή με ένα απλό φερμουάρ. Η φαρδιά, ελαστική μέση και το ενσωματωμένο σορτς σού προσφέρουν άνετη αίσθηση όταν κάνεις πεζοπορία σε δύσκολες επιφάνειες.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Κεντημένο λογότυπο ACG αριστερά στο τελείωμα
- Σώμα: 72% νάιλον, 28% σπάντεξ. Πάνελ: 80% πολυέστερ/20% σπάντεξ. Διχτυωτό υλικό: 82% πολυέστερ/18% σπάντεξ. Κολάν: 83% πολυέστερ/17% σπάντεξ. Υλικό επένδυσης στη μέση: 80% πολυέστερ/20% σπάντεξ. Υλικό επένδυσης στην ενίσχυση: 83% πολυέστερ/17% σπάντεξ.
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Αυτό το προϊόν προσφέρει αντηλιακή προστασία UVA και UVB μόνο στις περιοχές που καλύπτονται από το ρούχο. Για την προστασία των εκτεθειμένων περιοχών, συνιστάται η χρήση αντηλιακής κρέμας υψηλής ποιότητας.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Summit White
- Στυλ: IM4296-010
Μέγεθος και εφαρμογή
- Το μοντέλο φοράει μέγεθος S και έχει ύψος 1,78 m
- Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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ACG High Stakes