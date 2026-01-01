Γυναικεία φούστα-σορτς πεζοπορίας ACG High Stakes

Για να βρεις αυτή τη μυστική θέα, θα χρειαστείς αξιόπιστο εξοπλισμό πεζοπορίας. Η φούστα-σορτς γκολφ ACG High Stakes έχει σχεδιαστεί για να ακολουθεί τις κινήσεις σου και να προσαρμόζεται στη Μητέρα Φύση. Είναι ανάλαφρη, ελαστική και αλλάζει μορφή με ένα απλό φερμουάρ. Η φαρδιά, ελαστική μέση και το ενσωματωμένο σορτς σού προσφέρουν άνετη αίσθηση όταν κάνεις πεζοπορία σε δύσκολες επιφάνειες.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Summit White

Στυλ: IM4296-010