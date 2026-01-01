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Γυναικεία φούστα-σορτς πεζοπορίας ACG High Stakes - Μαύρο/Μαύρο/Summit White

Ανακυκλωμένα υλικά

ACG High Stakes

Γυναικεία φούστα-σορτς πεζοπορίας

89,99 €
Επιλογή μεγέθουςΟδηγός μεγεθών

Για να βρεις αυτή τη μυστική θέα, θα χρειαστείς αξιόπιστο εξοπλισμό πεζοπορίας. Η φούστα-σορτς γκολφ ACG High Stakes έχει σχεδιαστεί για να ακολουθεί τις κινήσεις σου και να προσαρμόζεται στη Μητέρα Φύση. Είναι ανάλαφρη, ελαστική και αλλάζει μορφή με ένα απλό φερμουάρ. Η φαρδιά, ελαστική μέση και το ενσωματωμένο σορτς σού προσφέρουν άνετη αίσθηση όταν κάνεις πεζοπορία σε δύσκολες επιφάνειες.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Summit White
  • Στυλ: IM4296-010

ACG High Stakes

89,99 €

Για να βρεις αυτή τη μυστική θέα, θα χρειαστείς αξιόπιστο εξοπλισμό πεζοπορίας. Η φούστα-σορτς γκολφ ACG High Stakes έχει σχεδιαστεί για να ακολουθεί τις κινήσεις σου και να προσαρμόζεται στη Μητέρα Φύση. Είναι ανάλαφρη, ελαστική και αλλάζει μορφή με ένα απλό φερμουάρ. Η φαρδιά, ελαστική μέση και το ενσωματωμένο σορτς σού προσφέρουν άνετη αίσθηση όταν κάνεις πεζοπορία σε δύσκολες επιφάνειες.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Κεντημένο λογότυπο ACG αριστερά στο τελείωμα
  • Σώμα: 72% νάιλον, 28% σπάντεξ. Πάνελ: 80% πολυέστερ/20% σπάντεξ. Διχτυωτό υλικό: 82% πολυέστερ/18% σπάντεξ. Κολάν: 83% πολυέστερ/17% σπάντεξ. Υλικό επένδυσης στη μέση: 80% πολυέστερ/20% σπάντεξ. Υλικό επένδυσης στην ενίσχυση: 83% πολυέστερ/17% σπάντεξ.
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Αυτό το προϊόν προσφέρει αντηλιακή προστασία UVA και UVB μόνο στις περιοχές που καλύπτονται από το ρούχο. Για την προστασία των εκτεθειμένων περιοχών, συνιστάται η χρήση αντηλιακής κρέμας υψηλής ποιότητας.
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Summit White
  • Στυλ: IM4296-010

Μέγεθος και εφαρμογή

    • Το μοντέλο φοράει μέγεθος S και έχει ύψος 1,78 m
    • Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
  • Οδηγός μεγεθών

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

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    Γυναικεία φούστα-σορτς πεζοπορίας ACG High Stakes

    ACG High Stakes

    89,99 €

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