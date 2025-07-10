Γυναικεία υφαντή ποδοσφαιρική φόρμα Dri-FIT Nike Academy

Κάθε ταξίδι για την κατάκτηση του μεγαλείου αρχίζει από τα βασικά. Ωστόσο, αυτό το βασικό κομμάτι προσφέρει όλα όσα χρειάζεσαι. Αυτή η ανάλαφρη και απαλή φόρμα έχει στοιχεία αερισμού στα κατάλληλα σημεία για δροσερή αίσθηση.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Λευκό/Λευκό

Στυλ: HQ5113-010