Γυναικεία υφαντή ποδοσφαιρική φόρμα Dri-FIT Nike Academy

Disappointed
Nike User
Top toooo small. Bottom toooo big it’s a nice outfit, nice style, color, love the material . Will be good for anyone with that body type. Sorry didn’t work for me.
Ανακυκλωμένα υλικά
Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από 100% ίνες από ανακυκλωμένο πολυέστερ
Κάθε ταξίδι για την κατάκτηση του μεγαλείου αρχίζει από τα βασικά. Ωστόσο, αυτό το βασικό κομμάτι προσφέρει όλα όσα χρειάζεσαι. Αυτή η ανάλαφρη και απαλή φόρμα έχει στοιχεία αερισμού στα κατάλληλα σημεία για δροσερή αίσθηση.
Nike Academy
Κάθε ταξίδι για την κατάκτηση του μεγαλείου αρχίζει από τα βασικά. Ωστόσο, αυτό το βασικό κομμάτι προσφέρει όλα όσα χρειάζεσαι. Αυτή η ανάλαφρη και απαλή φόρμα έχει στοιχεία αερισμού στα κατάλληλα σημεία για δροσερή αίσθηση.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
4.3 αστέρια
Disappointed
Nike User
Top toooo small. Bottom toooo big it’s a nice outfit, nice style, color, love the material . Will be good for anyone with that body type. Sorry didn’t work for me.
EdithD121385311
Beau survêtement mais j'ai dû le retourner car petit pour ma fille.
Mooi trainingspak!
Agnes388209968
Heel mooi vallend/zittend pak! Dochter is er heel blij mee!
Nike Academy
Απόκτησε τα κομμάτια που θέλεις για να απογειώσεις το look σου.
Ειδική σχεδίαση που δίνει σπορ αέρα στο χαρακτηριστικό σου στιλ για την εποχή.