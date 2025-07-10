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Γυναικεία υφαντή ποδοσφαιρική φόρμα Dri-FIT Nike Academy - Μαύρο/Λευκό/Λευκό

Ανακυκλωμένα υλικά

Nike Academy

Γυναικεία υφαντή ποδοσφαιρική φόρμα Dri-FIT

79,99 €
Επιλογή μεγέθουςΟδηγός μεγεθών

Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από 100% ίνες από ανακυκλωμένο πολυέστερ

Κάθε ταξίδι για την κατάκτηση του μεγαλείου αρχίζει από τα βασικά. Ωστόσο, αυτό το βασικό κομμάτι προσφέρει όλα όσα χρειάζεσαι. Αυτή η ανάλαφρη και απαλή φόρμα έχει στοιχεία αερισμού στα κατάλληλα σημεία για δροσερή αίσθηση.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Λευκό/Λευκό
  • Στυλ: HQ5113-010

Nike Academy

79,99 €

Κάθε ταξίδι για την κατάκτηση του μεγαλείου αρχίζει από τα βασικά. Ωστόσο, αυτό το βασικό κομμάτι προσφέρει όλα όσα χρειάζεσαι. Αυτή η ανάλαφρη και απαλή φόρμα έχει στοιχεία αερισμού στα κατάλληλα σημεία για δροσερή αίσθηση.

Πλεονεκτήματα

  • Η τεχνολογία Nike Dri-FIT απομακρύνει τον ιδρώτα από το δέρμα για πιο γρήγορη εξάτμιση, εξασφαλίζοντας έτσι στεγνή αίσθηση και άνετη εφαρμογή.
  • Το υφαντό ύφασμα έχει λεία υφή και ανάλαφρη, αεριζόμενη εφαρμογή.
  • Οι τσέπες με φερμουάρ στο παντελόνι και το τζάκετ επιτρέπουν την ασφαλή αποθήκευση απαραίτητων αντικειμένων.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Κεντημένα λογότυπα Swoosh στο τζάκετ και το παντελόνι
  • Ελαστική ζώνη με κορδόνι που σφίγγει στο παντελόνι
  • 100% πολυέστερ
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Λευκό/Λευκό
  • Στυλ: HQ5113-010

Μέγεθος και εφαρμογή

    • Το μοντέλο φοράει μέγεθος S και έχει ύψος 1,70 m
    • Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
  • Οδηγός μεγεθών

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Πώς κατασκευάστηκε

    • Το ανακυκλωμένο πολυέστερ που χρησιμοποιείται στα προϊόντα Nike ξεκινά ως ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια, τα οποία καθαρίζονται, τεμαχίζονται σε νιφάδες και μετατρέπονται σε σφαιρίδια. Στη συνέχεια, τα σφαιρίδια μετατρέπονται σε νέο νήμα υψηλής ποιότητας που χρησιμοποιείται στα προϊόντα μας, προσφέροντας κορυφαίες επιδόσεις με μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον.
    • Εκτός από τη μείωση των αποβλήτων, το ανακυκλωμένο πολυέστερ μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως 30% συγκριτικά με τη διαδικασία κατασκευής νέου πολυέστερ από την αρχή. Η Nike συλλέγει κατά μέσο όρο ένα δισεκατομμύριο πλαστικά μπουκάλια από χωματερές και πλωτές οδούς.

Κριτικές (4)

4.3 αστέρια

  • Disappointed

    Nike User

    Top toooo small. Bottom toooo big it’s a nice outfit, nice style, color, love the material . Will be good for anyone with that body type. Sorry didn’t work for me.

  • EdithD121385311

    Beau survêtement mais j'ai dû le retourner car petit pour ma fille.

  • Mooi trainingspak!

    Agnes388209968

    Heel mooi vallend/zittend pak! Dochter is er heel blij mee!

Γυναικεία υφαντή ποδοσφαιρική φόρμα Dri-FIT Nike Academy

Nike Academy

79,99 €

Ολοκλήρωσε το look

Item 3 of 5

Σπορ έμπνευση με προσωπικό χαρακτήρα

Απόκτησε τα κομμάτια που θέλεις για να απογειώσεις το look σου.

Ανοιξιάτικη συλλογή

Ειδική σχεδίαση που δίνει σπορ αέρα στο χαρακτηριστικό σου στιλ για την εποχή.