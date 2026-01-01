Ίντερ 2026 Stadium SE

99,99 €

Για πρώτη φορά, η ACG μεταφέρει την Ίντερ από το γήπεδο στις Άλπεις. Εμπνευσμένη από τη σύνδεση των Μιλανέζων με την ύπαιθρο, με αυτήν τη φανέλα-αντίγραφο, μπορείς να δείχνεις την υποστήριξή σου για την ομάδα σε οποιοδήποτε υψόμετρο. Αν όμως ανεβείς πολύ ψηλά, φόρεσε ένα τζάκετ από πάνω.

Σχεδίαση εμπνευσμένη από τους επαγγελματίες Η συλλογή Stadium συνδυάζει λεπτομέρειες της αυθεντικής σχεδίασης με τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα, για να σου προσφέρει αγωνιστικό στιλ εμπνευσμένο από την αγαπημένη σου ομάδα. Στεγνή αίσθηση κάθε στιγμή Η τεχνολογία Nike Dri-FIT απομακρύνει τον ιδρώτα από το δέρμα για πιο γρήγορη εξάτμιση, στεγνή αίσθηση και άνετη εφαρμογή.