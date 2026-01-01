Γυναικεία ποδοσφαιρική μπλούζα σε φαρδιά γραμμή με κουκούλα και φερμουάρ σε όλο το μήκος Τσέλσι Nike Phoenix Fleece

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Απογείωσε το στιλ σου και μεταμόρφωσε την γκαρνταρόμπα σου με αυτήν την μπλούζα με κουκούλα Τσέλσι. Το φλις μεσαίου βάρους με χνουδωτή υφή έχει εξαιρετικά απαλή αίσθηση στο εσωτερικό και λεία υφή στο εξωτερικό, για άνετη εφαρμογή και διατήρηση του σταθερού σχήματος.