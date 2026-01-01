Γυναικεία ποδοσφαιρική μπλούζα σε φαρδιά γραμμή με κουκούλα και φερμουάρ σε όλο το μήκος Τσέλσι Nike Phoenix Fleece

Τσέλσι Phoenix Fleece
Γυναικεία ποδοσφαιρική μπλούζα σε φαρδιά γραμμή με κουκούλα και φερμουάρ σε όλο το μήκος Nike
Απογείωσε το στιλ σου και μεταμόρφωσε την γκαρνταρόμπα σου με αυτήν την μπλούζα με κουκούλα Τσέλσι. Το φλις μεσαίου βάρους με χνουδωτή υφή έχει εξαιρετικά απαλή αίσθηση στο εσωτερικό και λεία υφή στο εξωτερικό, για άνετη εφαρμογή και διατήρηση του σταθερού σχήματος.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Bright Blue/Λευκό
- Στυλ: II3142-452
Τσέλσι Phoenix Fleece
Απογείωσε το στιλ σου και μεταμόρφωσε την γκαρνταρόμπα σου με αυτήν την μπλούζα με κουκούλα Τσέλσι. Το φλις μεσαίου βάρους με χνουδωτή υφή έχει εξαιρετικά απαλή αίσθηση στο εσωτερικό και λεία υφή στο εξωτερικό, για άνετη εφαρμογή και διατήρηση του σταθερού σχήματος.
Πλεονεκτήματα
- Η ριμπ ύφανση στις μανσέτες και στο τελείωμα προσφέρει σταθερή εφαρμογή της μπλούζας με κουκούλα κατά την κίνηση.
- Το κορδόνι σού επιτρέπει να φοράς την κουκούλα χαλαρή ή να τη σφίγγεις όταν κάνει κρύο.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Μπροστινές τσέπες
- Σώμα: 80% βαμβάκι / 20% πολυέστερ. Υλικό επένδυσης κουκούλας: 100% βαμβάκι.
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Bright Blue/Λευκό
- Στυλ: II3142-452
Μέγεθος και εφαρμογή
- Το μοντέλο φοράει μέγεθος S και έχει ύψος 1,71 m
- Ριχτή εφαρμογή: άνετη, χαλαρή αίσθηση
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Τσέλσι Phoenix Fleece