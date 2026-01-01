Γυναικεία ποδοσφαιρική μπλούζα με κουκούλα και φερμουάρ σε όλο το μήκος Nike Ατλέτικο Μαδρίτης Chill Terry

Ατλέτικο Μαδρίτης Chill Terry
Γυναικεία ποδοσφαιρική μπλούζα με κουκούλα και φερμουάρ σε όλο το μήκος Nike
Αυτή η ανάλαφρη μπλούζα με κουκούλα Ατλέτικο Μαδρίτης με ριχτή γραμμή έχει σχεδιαστεί για τις πιο ζεστές μέρες. Διαθέτει απαλό ύφασμα με ελαφρώς ριχτή εφαρμογή που γεφυρώνει το χάσμα ανάμεσα στο φλις και το πλεκτό ζέρσεϊ ύφασμα.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Obsidian/Λευκό
- Στυλ: IO3591-451
Ατλέτικο Μαδρίτης Chill Terry
Αυτή η ανάλαφρη μπλούζα με κουκούλα Ατλέτικο Μαδρίτης με ριχτή γραμμή έχει σχεδιαστεί για τις πιο ζεστές μέρες. Διαθέτει απαλό ύφασμα με ελαφρώς ριχτή εφαρμογή που γεφυρώνει το χάσμα ανάμεσα στο φλις και το πλεκτό ζέρσεϊ ύφασμα.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Μπροστινές τσέπες
- Ριμπ ύφανση στις μανσέτες και στο τελείωμα
- Σώμα: 70% βαμβάκι / 30% πολυέστερ. Υλικό επένδυσης κουκούλας: 100% βαμβάκι.
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Obsidian/Λευκό
- Στυλ: IO3591-451
Μέγεθος και εφαρμογή
- Το μοντέλο φοράει μέγεθος S και έχει ύψος 1,73 m
- Ριχτή εφαρμογή: άνετη, χαλαρή αίσθηση
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Ατλέτικο Μαδρίτης Chill Terry