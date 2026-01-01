Γυναικεία ποδοσφαιρική μπλούζα με κουκούλα και φερμουάρ σε όλο το μήκος Nike Ατλέτικο Μαδρίτης Chill Terry

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Αυτή η ανάλαφρη μπλούζα με κουκούλα Ατλέτικο Μαδρίτης με ριχτή γραμμή έχει σχεδιαστεί για τις πιο ζεστές μέρες. Διαθέτει απαλό ύφασμα με ελαφρώς ριχτή εφαρμογή που γεφυρώνει το χάσμα ανάμεσα στο φλις και το πλεκτό ζέρσεϊ ύφασμα.