Γυναικεία πλισέ φούστα Dri-FIT με ψηλόμεση σχεδίαση και προστασία UV Nike 24.7 PerfectStretch

Nike 24.7 PerfectStretch

109,99 €

Βρες την ηρεμία σου με το Nike 24.7. Αυτή η φούστα με τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα, φτιαγμένη συγκεκριμένα για αποκατάσταση και καθημερινή προετοιμασία, σου εξασφαλίζει ελευθερία κινήσεων. Είναι φτιαγμένη από το ανάλαφρο ύφασμα PerfectStretch με εξατομικευμένη εφαρμογή, για προσεγμένη εμφάνιση που προορίζεται για μια απαιτητική καθημερινότητα.

Βελτιστοποιήστε την αποθεραπεία σας Με το Nike 24.7, η άνεση είναι το παν. Αυτά τα απαραίτητα κομμάτια, εμπνευσμένα από είδη υψηλών επιδόσεων, έχουν σχεδιαστεί για να σε στηρίζουν πριν και μετά την προπόνηση, ώστε να μπορείς να απολαμβάνεις κάθε στιγμή. Στεγνή αίσθηση κάθε στιγμή Η τεχνολογία Nike Dri-FIT απομακρύνει τον ιδρώτα από το δέρμα για πιο γρήγορη εξάτμιση, στεγνή αίσθηση και άνετη εφαρμογή.

Περισσότερα πλεονεκτήματα Αυτό το προϊόν προσφέρει αντηλιακή προστασία UVA και UVB μόνο στις περιοχές που καλύπτονται από το ύφασμα. Για την προστασία των εκτεθειμένων περιοχών, συνιστάται η χρήση αντηλιακής κρέμας υψηλής ποιότητας.

Το ανάλαφρο, προσεγμένο ύφασμα PerfectStretch με δυνατότητα διάτασης σε τέσσερις κατευθύνσεις έχει σχεδιαστεί για να ακολουθεί τις κινήσεις σου όλη μέρα.

Η ελαστική ζώνη έχει σούρες πίσω για δυναμικές διατάσεις.