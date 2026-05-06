Γυναικεία παπούτσια Nike Air Rift

Όταν θα ήθελες να περπατάς με γυμνά πέλματα, αλλά χρειάζεσαι ένα παπούτσι, τότε προτίμησε το Air Rift. Χάρη στα ρυθμιζόμενα λουράκια, μπορείς να φοράς εύκολα αυτό το μοντέλο με τη σχεδίαση διαχωρισμένης σόλας στο επίπεδο των δαχτύλων. Διαθέτει και αντικραδασμική προστασία Air στη φτέρνα, ώστε να νιώθεις σαν να μην φοράς τίποτα στα πόδια σου.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Light Khaki/Light Army

Στυλ: IV6043-229