Γυναικεία παπούτσια Nike Air Rift

Comfy & Stylish
LexS36479202
Omg I’m in love. I wear between 8.5-9, I ordered a 9 and still have a little room in the toe. Super comfy and stylish.
Όταν θα ήθελες να περπατάς με γυμνά πέλματα, αλλά χρειάζεσαι ένα παπούτσι, τότε προτίμησε το Air Rift. Χάρη στα ρυθμιζόμενα λουράκια, μπορείς να φοράς εύκολα αυτό το μοντέλο με τη σχεδίαση διαχωρισμένης σόλας στο επίπεδο των δαχτύλων. Διαθέτει και αντικραδασμική προστασία Air στη φτέρνα, ώστε να νιώθεις σαν να μην φοράς τίποτα στα πόδια σου.
Nike Air Rift
Όταν θα ήθελες να περπατάς με γυμνά πέλματα, αλλά χρειάζεσαι ένα παπούτσι, τότε προτίμησε το Air Rift. Χάρη στα ρυθμιζόμενα λουράκια, μπορείς να φοράς εύκολα αυτό το μοντέλο με τη σχεδίαση διαχωρισμένης σόλας στο επίπεδο των δαχτύλων. Διαθέτει και αντικραδασμική προστασία Air στη φτέρνα, ώστε να νιώθεις σαν να μην φοράς τίποτα στα πόδια σου.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
5 αστέρια
Comfy & Stylish
LexS36479202
Omg I’m in love. I wear between 8.5-9, I ordered a 9 and still have a little room in the toe. Super comfy and stylish.
Emilie633773996
Parfaite 👍🏻confortable et originale Super contente de mon achat Envoie rapide
Yanina262344970
Loooove them! So stylish and comfortable!
Nike Air Rift