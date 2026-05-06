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Γυναικεία παπούτσια Nike Air Rift - Light Khaki/Light Army

Nike Air Rift

Γυναικεία παπούτσια

129,99 €
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Όταν θα ήθελες να περπατάς με γυμνά πέλματα, αλλά χρειάζεσαι ένα παπούτσι, τότε προτίμησε το Air Rift. Χάρη στα ρυθμιζόμενα λουράκια, μπορείς να φοράς εύκολα αυτό το μοντέλο με τη σχεδίαση διαχωρισμένης σόλας στο επίπεδο των δαχτύλων. Διαθέτει και αντικραδασμική προστασία Air στη φτέρνα, ώστε να νιώθεις σαν να μην φοράς τίποτα στα πόδια σου.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Light Khaki/Light Army
  • Στυλ: IV6043-229

Nike Air Rift

129,99 €

Όταν θα ήθελες να περπατάς με γυμνά πέλματα, αλλά χρειάζεσαι ένα παπούτσι, τότε προτίμησε το Air Rift. Χάρη στα ρυθμιζόμενα λουράκια, μπορείς να φοράς εύκολα αυτό το μοντέλο με τη σχεδίαση διαχωρισμένης σόλας στο επίπεδο των δαχτύλων. Διαθέτει και αντικραδασμική προστασία Air στη φτέρνα, ώστε να νιώθεις σαν να μην φοράς τίποτα στα πόδια σου.

Πλεονεκτήματα

  • Επάνω μέρος από γνήσιο σουέντ και ύφασμα για απαλή και άνετη αίσθηση.
  • Εξατομίκευσε την εφαρμογή με τα λουράκια από αυτοκόλλητο υλικό.
  • Η μονάδα Nike Air στη φτέρνα συνδυάζεται με την ενδιάμεση σόλα από μαλακό αφρό για μαλακή αίσθηση.
  • Οι λεπτομέρειες από καουτσούκ στην εξωτερική σόλα περιλαμβάνουν τραχύ πέλμα για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και πρόσφυση.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Ενδιάμεση σόλα από αφρό
  • Εξωτερική σόλα από καουτσούκ
  • Κλείσιμο με αυτοκόλλητο υλικό
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Light Khaki/Light Army
  • Στυλ: IV6043-229

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (3)

5 αστέρια

  • Comfy & Stylish

    LexS36479202

    Omg I’m in love. I wear between 8.5-9, I ordered a 9 and still have a little room in the toe. Super comfy and stylish.

  • Emilie633773996

    Parfaite 👍🏻confortable et originale Super contente de mon achat Envoie rapide

  • Yanina262344970

    Loooove them! So stylish and comfortable!

Γυναικεία παπούτσια Nike Air Rift

Nike Air Rift

129,99 €

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