Γυναικεία παπούτσια Nike Air Max 270

Το Air Max 270 είναι ένα παπούτσι με στιλ, άνετη εφαρμογή και εντυπωσιακά χαρακτηριστικά. Η σχεδίαση είναι εμπνευσμένη από εμβληματικά μοντέλα Air Max, αναδεικνύοντας τη σπουδαιότερη καινοτομία της Nike με το μεγάλο άνοιγμα και τη νέα γκάμα χρωμάτων.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Λευκό

Στυλ: HJ3222-010