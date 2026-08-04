Γυναικεία παπούτσια Nike Air Max 270

Emma34c8f6bcb4184cf4a1ecc61e288cc275
Love them! They are my favorite shoes to wear!
Το Air Max 270 είναι ένα παπούτσι με στιλ, άνετη εφαρμογή και εντυπωσιακά χαρακτηριστικά. Η σχεδίαση είναι εμπνευσμένη από εμβληματικά μοντέλα Air Max, αναδεικνύοντας τη σπουδαιότερη καινοτομία της Nike με το μεγάλο άνοιγμα και τη νέα γκάμα χρωμάτων.
Nike Air Max 270
Το Air Max 270 είναι ένα παπούτσι με στιλ, άνετη εφαρμογή και εντυπωσιακά χαρακτηριστικά. Η σχεδίαση είναι εμπνευσμένη από εμβληματικά μοντέλα Air Max, αναδεικνύοντας τη σπουδαιότερη καινοτομία της Nike με το μεγάλο άνοιγμα και τη νέα γκάμα χρωμάτων.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
4.7 αστέρια
Emma34c8f6bcb4184cf4a1ecc61e288cc275
Love them! They are my favorite shoes to wear!
Excellent shoe!
JoshuaW396462137
The shoe fits and looks great! Would recommend this shoe!
I love my new shoes!
Hortencia557312241
I love my new shoes. They are extremely comfortable! I was worried about ordering this pair in particular because it has pink. However, the color combination in these pair of Nikes is very beautiful.
Nike Air Max 270