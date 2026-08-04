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Γυναικεία παπούτσια Nike Air Max 270 - Μαύρο/Λευκό

Nike Air Max 270

Γυναικεία παπούτσια

159,99 €
Γυναικεία παπούτσια Nike Air Max 270 - Μαύρο/Λευκό
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  • Στενή εφαρμογή. Προτίμησε μισό μέγεθος μεγαλύτερο

Το Air Max 270 είναι ένα παπούτσι με στιλ, άνετη εφαρμογή και εντυπωσιακά χαρακτηριστικά. Η σχεδίαση είναι εμπνευσμένη από εμβληματικά μοντέλα Air Max, αναδεικνύοντας τη σπουδαιότερη καινοτομία της Nike με το μεγάλο άνοιγμα και τη νέα γκάμα χρωμάτων.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Λευκό
  • Στυλ: HJ3222-010

Nike Air Max 270

159,99 €

Το Air Max 270 είναι ένα παπούτσι με στιλ, άνετη εφαρμογή και εντυπωσιακά χαρακτηριστικά. Η σχεδίαση είναι εμπνευσμένη από εμβληματικά μοντέλα Air Max, αναδεικνύοντας τη σπουδαιότερη καινοτομία της Nike με το μεγάλο άνοιγμα και τη νέα γκάμα χρωμάτων.

Πλεονεκτήματα

  • Το υφαντό ύφασμα στο επάνω μέρος έχει ανάλαφρη εφαρμογή και αέρινη αίσθηση.
  • Η μαλακή και άνετη αντικραδασμική προστασία Max Air δίνει ακριβώς την κατάλληλη στήριξη.
  • Η εσωτερική επένδυση προσαρμόζεται στο πόδι για εξατομικευμένη εφαρμογή.
  • Το καουτσούκ στην εξωτερική σόλα εξασφαλίζει μεγαλύτερη πρόσφυση και ανθεκτικότητα.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Λεπτομέρειες από διχτυωτό υλικό
  • Ενδιάμεση σόλα από αφρό
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Λευκό
  • Στυλ: HJ3222-010

Μέγεθος και εφαρμογή

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (190)

4.7 αστέρια

  • Emma34c8f6bcb4184cf4a1ecc61e288cc275

    Love them! They are my favorite shoes to wear!

  • Excellent shoe!

    JoshuaW396462137

    The shoe fits and looks great! Would recommend this shoe!

  • I love my new shoes!

    Hortencia557312241

    I love my new shoes. They are extremely comfortable! I was worried about ordering this pair in particular because it has pink. However, the color combination in these pair of Nikes is very beautiful.

Γυναικεία παπούτσια Nike Air Max 270

Nike Air Max 270

159,99 €

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