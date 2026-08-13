 
εικόνα 1 από 8
Υψηλή βαθμολογία
Γυναικεία παπούτσια Nike Air Force 1 '07 - Field Brown/Field Brown/Gum Medium Brown/Sail

Nike Air Force 1 '07

Γυναικεία παπούτσια

149,99 €
Γυναικεία παπούτσια Nike Air Force 1 '07 - Field Brown/Field Brown/Gum Medium Brown/Sail
Σχεδίασε το δικό σου προϊόν με το Nike By You
Επιλογή μεγέθουςΟδηγός μεγεθών

Το AF1 κυκλοφορεί σε ανανεωμένη εκδοχή με δερματίνη pony hair. Ωστόσο, η σχεδίαση της σόλας μεγάλου πάχους με την ελαφρώς υπερυψωμένη πλατφόρμα διατηρεί το κλασικό της στιλ.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Field Brown/Field Brown/Gum Medium Brown/Sail
  • Στυλ: IO0442-200

Nike Air Force 1 '07

149,99 €

Το AF1 κυκλοφορεί σε ανανεωμένη εκδοχή με δερματίνη pony hair. Ωστόσο, η σχεδίαση της σόλας μεγάλου πάχους με την ελαφρώς υπερυψωμένη πλατφόρμα διατηρεί το κλασικό της στιλ.

Πλεονεκτήματα

  • Το λείο δέρμα με ραμμένες επικαλύψεις αποκτά υπέροχη μαλακή υφή με την πάροδο του χρόνου.
  • Αντικραδασμική προστασία Nike Air για ανάλαφρη και άνετη αίσθηση όλη μέρα.
  • Το κολάρο χαμηλού προφίλ με επένδυση χαρίζει κομψή εμφάνιση και εξαιρετική αίσθηση.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Field Brown/Field Brown/Gum Medium Brown/Sail
  • Στυλ: IO0442-200

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (31)

4.5 αστέρια

  • Maria228154966

    Love these shoes! I normally wear size 7.5, but I had to size down. I ordered size 7 and with my crease protectors, they fit perfectly!

  • Redelijk aan de prijs maar wel heel erg leuk!!!

    HelenT79880482

    Super!!! Zitten ook lekker, moet wel zeggen dat ik nog moet afwachten wat er gebeurd als ik ermee in de regen loop. Volgens het labeltje staat er dat er een kans is op kleurdoorlopen... dus ga ze bij voorkeur dan niet in de regen dragen, maar ja, in NL kan je dit niet altijd zo plannen. Mochten ze daardoor doorlopen, zal het een sterretje minder worden. Voor nu vind ik ze FANTASTISCH!!

  • Love. Love love

    AmamdaS980949416

    True to size super cute and comfy

Γυναικεία παπούτσια Nike Air Force 1 '07

Nike Air Force 1 '07

149,99 €

Ολοκλήρωσε το look

Item 3 of 6