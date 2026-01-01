Γυναικεία παπούτσια Air Jordan OG

Air Jordan OG

104,99 € 149,99 € Έκπτωση 30

Σχεδιασμένο για τις μπασκετμπολίστριες και εμπνευσμένο από την κληρονομιά του MJ, το Air Jordan OG είναι πανέτοιμο να κάνει το ντεμπούτο του. Διαθέτει ανθεκτικά υλικά, ανάγλυφη ενδιάμεση σόλα και χαρακτηριστικό χωρισμένο μοτίβο πρόσφυσης, καθώς και την ανάλαφρη αντικραδασμική προστασία Air που γνωρίζεις και αγαπάς.

Πλεονεκτήματα Η αντικραδασμική προστασία Air Zoom εξασφαλίζει αίσθηση υψηλής απόκρισης κατά το ανασήκωμα του ποδιού από το έδαφος.