Γυναικεία παπούτσια Air Jordan OG

Air Jordan OG
Γυναικεία παπούτσια
Σχεδιασμένο για τις μπασκετμπολίστριες και εμπνευσμένο από την κληρονομιά του MJ, το Air Jordan OG είναι πανέτοιμο να κάνει το ντεμπούτο του. Διαθέτει ανθεκτικά υλικά, ανάγλυφη ενδιάμεση σόλα και χαρακτηριστικό χωρισμένο μοτίβο πρόσφυσης, καθώς και την ανάλαφρη αντικραδασμική προστασία Air που γνωρίζεις και αγαπάς.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Light Khaki/Neutral Olive/Sail/Metallic Gold
- Στυλ: IR2010-229
Air Jordan OG
Σχεδιασμένο για τις μπασκετμπολίστριες και εμπνευσμένο από την κληρονομιά του MJ, το Air Jordan OG είναι πανέτοιμο να κάνει το ντεμπούτο του. Διαθέτει ανθεκτικά υλικά, ανάγλυφη ενδιάμεση σόλα και χαρακτηριστικό χωρισμένο μοτίβο πρόσφυσης, καθώς και την ανάλαφρη αντικραδασμική προστασία Air που γνωρίζεις και αγαπάς.
Πλεονεκτήματα
Η αντικραδασμική προστασία Air Zoom εξασφαλίζει αίσθηση υψηλής απόκρισης κατά το ανασήκωμα του ποδιού από το έδαφος.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Επάνω μέρος από δέρμα
- Ενδιάμεση σόλα με αφρό
- Εξωτερική σόλα από καουτσούκ
- Κολάρο μεσαίου προφίλ
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Light Khaki/Neutral Olive/Sail/Metallic Gold
- Στυλ: IR2010-229
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Air Jordan OG