Γυναικεία παπούτσια Air Jordan Mule SE

Το Air Jordan Mule συνδυάζει επάνω μέρος που θυμίζει κλασικά μοκασίνια, πλατφόρμα από μαλακό αφρό και στιλ εμπνευσμένο από την κληρονομιά της επωνυμίας Jordan. Το αποτέλεσμα είναι ένα κομψό και άνετο παπούτσι που είναι αρκετά σταθερό για καθημερινή χρήση. Τα πλευρικά τοιχώματα από καουτσούκ χαρίζουν ογκώδη εμφάνιση, ενώ τα διακοσμητικά κορυφαίας ποιότητας προσθέτουν μια κομψή πινελιά.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Metallic Silver/Shadow Brown/Wolf Grey/Metallic Silver

Στυλ: IV5071-001