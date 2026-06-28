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Γυναικεία παπούτσια Air Jordan Mule SE - Metallic Silver/Shadow Brown/Wolf Grey/Metallic Silver

Air Jordan Mule SE

Γυναικεία παπούτσια

159,99 €
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Το Air Jordan Mule συνδυάζει επάνω μέρος που θυμίζει κλασικά μοκασίνια, πλατφόρμα από μαλακό αφρό και στιλ εμπνευσμένο από την κληρονομιά της επωνυμίας Jordan. Το αποτέλεσμα είναι ένα κομψό και άνετο παπούτσι που είναι αρκετά σταθερό για καθημερινή χρήση. Τα πλευρικά τοιχώματα από καουτσούκ χαρίζουν ογκώδη εμφάνιση, ενώ τα διακοσμητικά κορυφαίας ποιότητας προσθέτουν μια κομψή πινελιά.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Metallic Silver/Shadow Brown/Wolf Grey/Metallic Silver
  • Στυλ: IV5071-001

Air Jordan Mule SE

159,99 €

Το Air Jordan Mule συνδυάζει επάνω μέρος που θυμίζει κλασικά μοκασίνια, πλατφόρμα από μαλακό αφρό και στιλ εμπνευσμένο από την κληρονομιά της επωνυμίας Jordan. Το αποτέλεσμα είναι ένα κομψό και άνετο παπούτσι που είναι αρκετά σταθερό για καθημερινή χρήση. Τα πλευρικά τοιχώματα από καουτσούκ χαρίζουν ογκώδη εμφάνιση, ενώ τα διακοσμητικά κορυφαίας ποιότητας προσθέτουν μια κομψή πινελιά.

Πλεονεκτήματα

  • Η τεχνολογία Nike Air απορροφά τις δυνάμεις πρόσκρουσης για αντικραδασμική προστασία σε κάθε βήμα.
  • Η πλατφόρμα από αφρό συνδυάζεται με τα πλευρικά τοιχώματα από καουτσούκ δίνοντας ογκώδη εμφάνιση χωρίς πρόσθετο βάρος.
  • Η πρακτική κατασκευή είναι ιδανική για να ετοιμάζεσαι γρήγορα.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Επάνω μέρος από δέρμα
  • Ενδιάμεση σόλα από αφρό
  • Εξωτερική σόλα από καουτσούκ
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Metallic Silver/Shadow Brown/Wolf Grey/Metallic Silver
  • Στυλ: IV5071-001

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (1)

5 αστέρια

  • KatrinaA560988841

    I have them all. I love them. They are so comfy.

Γυναικεία παπούτσια Air Jordan Mule SE

Air Jordan Mule SE

159,99 €

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