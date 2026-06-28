Γυναικεία παπούτσια Air Jordan Mule SE

KatrinaA560988841
I have them all. I love them. They are so comfy.
Το Air Jordan Mule συνδυάζει επάνω μέρος που θυμίζει κλασικά μοκασίνια, πλατφόρμα από μαλακό αφρό και στιλ εμπνευσμένο από την κληρονομιά της επωνυμίας Jordan. Το αποτέλεσμα είναι ένα κομψό και άνετο παπούτσι που είναι αρκετά σταθερό για καθημερινή χρήση. Τα πλευρικά τοιχώματα από καουτσούκ χαρίζουν ογκώδη εμφάνιση, ενώ τα διακοσμητικά κορυφαίας ποιότητας προσθέτουν μια κομψή πινελιά.
Air Jordan Mule SE
Το Air Jordan Mule συνδυάζει επάνω μέρος που θυμίζει κλασικά μοκασίνια, πλατφόρμα από μαλακό αφρό και στιλ εμπνευσμένο από την κληρονομιά της επωνυμίας Jordan. Το αποτέλεσμα είναι ένα κομψό και άνετο παπούτσι που είναι αρκετά σταθερό για καθημερινή χρήση. Τα πλευρικά τοιχώματα από καουτσούκ χαρίζουν ογκώδη εμφάνιση, ενώ τα διακοσμητικά κορυφαίας ποιότητας προσθέτουν μια κομψή πινελιά.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
5 αστέρια
KatrinaA560988841
I have them all. I love them. They are so comfy.
Air Jordan Mule SE