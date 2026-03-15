Γυναικεία παπούτσια Air Jordan 6 Retro Low

Εκπληκτική εμφάνιση. Κάθε στιγμή. Από τις ώρες που περνάει στο στούντιο μέχρι το ξημέρωμα, η Kitty Ca$h απαιτεί στιλ που μπορεί να ακολουθήσει τους ρυθμούς της. Με αυτό το κριτήριο στον νου, η συλλογή Day to Night σου δίνει περισσότερους τρόπους για να φορέσεις κάθε κομμάτι.

Υπέροχη υφή. Κομψό στιλ. Και κάτι παραπάνω. Στο Air Jordan 6 Low "Glow" δεν αρκεί απλώς να συγκεντρώσει τα βλέμματα. Θέλει να καθηλώσει. Η φωσφοριζέ σόλα και το δερμάτινο επάνω μέρος με χνουδωτή υφή το πάνε αλλού, αλλά σίγουρα κάπου με αδιαμφισβήτητο στιλ.

Άνετο. Εντυπωσιακό. Χοντρή σόλα. Πάτος από αφρό με αντικραδασμική προστασία. Στιλ που συνεχώς ανεβάζει τον πήχη. Όσο περισσότερο φοράς αυτή την έκδοση από Napa δέρμα του Air Jordan 1 Mule τόσο περισσότερο παίρνει τη φόρμα του ποδιού σου. Χάρη στο κομψό επάνω μέρος σε απόχρωση Summit White μπορεί να φορεθεί σε κάθε περίσταση, ενώ η αστραφτερή μεταλλική αγκράφα βάζει την πιο απογειωτική τελική πινελιά.