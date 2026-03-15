Γυναικεία παπούτσια Air Jordan 6 Retro Low

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They amazing and they glow in the dark and I like the material of the shoe Also
35 χρόνια μετά, το AJ6 εξακολουθεί να φαίνεται τόσο καλό όσο όταν ο MJ κέρδισε το πρώτο του δαχτυλίδι. Για να ξεκινήσουμε τον εορτασμό, παρουσιάζουμε μια χαμηλή έκδοση blackout που είναι μόνο για τις γυναίκες. Είναι εξ ολοκλήρου φτιαγμένο από δέρμα και υφάσματα κορυφαίας ποιότητας. Και ξέρεις ότι αυτές οι εμβληματικές λεπτομέρειες είναι εκεί - από τις επικαλύψεις μέχρι το ορατό Air και τα κορδόνια.
Air Jordan 6 Retro Low
35 χρόνια μετά, το AJ6 εξακολουθεί να φαίνεται τόσο καλό όσο όταν ο MJ κέρδισε το πρώτο του δαχτυλίδι. Για να ξεκινήσουμε τον εορτασμό, παρουσιάζουμε μια χαμηλή έκδοση blackout που είναι μόνο για τις γυναίκες. Είναι εξ ολοκλήρου φτιαγμένο από δέρμα και υφάσματα κορυφαίας ποιότητας. Και ξέρεις ότι αυτές οι εμβληματικές λεπτομέρειες είναι εκεί - από τις επικαλύψεις μέχρι το ορατό Air και τα κορδόνια.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
4 αστέρια
Zentorian13c1114e94194999a6136fe5574e6b28
They amazing and they glow in the dark and I like the material of the shoe Also
Glow in the Dark
Simbac963616937
I didn’t even know they glow in the dark and the pony hair is great quality
Retro low top 6’s
CiTi
I love these shoes. I love the glow in the dark soles. Especially when I’m out at night.
Air Jordan 6 Retro Low
Από τις ώρες που περνάει στο στούντιο μέχρι το ξημέρωμα, η Kitty Ca$h απαιτεί στιλ που μπορεί να ακολουθήσει τους ρυθμούς της. Με αυτό το κριτήριο στον νου, η συλλογή Day to Night σου δίνει περισσότερους τρόπους για να φορέσεις κάθε κομμάτι.
Στο Air Jordan 6 Low "Glow" δεν αρκεί απλώς να συγκεντρώσει τα βλέμματα. Θέλει να καθηλώσει. Η φωσφοριζέ σόλα και το δερμάτινο επάνω μέρος με χνουδωτή υφή το πάνε αλλού, αλλά σίγουρα κάπου με αδιαμφισβήτητο στιλ.
Χοντρή σόλα. Πάτος από αφρό με αντικραδασμική προστασία. Στιλ που συνεχώς ανεβάζει τον πήχη. Όσο περισσότερο φοράς αυτή την έκδοση από Napa δέρμα του Air Jordan 1 Mule τόσο περισσότερο παίρνει τη φόρμα του ποδιού σου. Χάρη στο κομψό επάνω μέρος σε απόχρωση Summit White μπορεί να φορεθεί σε κάθε περίσταση, ενώ η αστραφτερή μεταλλική αγκράφα βάζει την πιο απογειωτική τελική πινελιά.
24 ώρες τη μέρα, 7 μέρες την εβδομάδα. 365 μέρες τον χρόνο. Κάνε κάθε στιγμή statement εμφανίσεις με στιλ που κάνουν πάντα αίσθηση. Με ξεχωριστά κομμάτια, όπως το bomber αμάνικο μπουφάν διπλής όψης από απομίμηση γούνας και τα ασύμμετρα tank top, μπορείς να παίζεις εύκολα με τα look σου.