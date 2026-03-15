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Γυναικεία παπούτσια Air Jordan 6 Retro Low - Μαύρο/Μαύρο/Μαύρο

Air Jordan 6 Retro Low

Γυναικεία παπούτσια

Έκπτωση 30%
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Αυτό το προϊόν εξαιρείται από τις προσφορές και τις εκπτώσεις του ιστοτόπου.

35 χρόνια μετά, το AJ6 εξακολουθεί να φαίνεται τόσο καλό όσο όταν ο MJ κέρδισε το πρώτο του δαχτυλίδι. Για να ξεκινήσουμε τον εορτασμό, παρουσιάζουμε μια χαμηλή έκδοση blackout που είναι μόνο για τις γυναίκες. Είναι εξ ολοκλήρου φτιαγμένο από δέρμα και υφάσματα κορυφαίας ποιότητας. Και ξέρεις ότι αυτές οι εμβληματικές λεπτομέρειες είναι εκεί - από τις επικαλύψεις μέχρι το ορατό Air και τα κορδόνια.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Μαύρο
  • Στυλ: IO9786-001

Air Jordan 6 Retro Low

Έκπτωση 30%

35 χρόνια μετά, το AJ6 εξακολουθεί να φαίνεται τόσο καλό όσο όταν ο MJ κέρδισε το πρώτο του δαχτυλίδι. Για να ξεκινήσουμε τον εορτασμό, παρουσιάζουμε μια χαμηλή έκδοση blackout που είναι μόνο για τις γυναίκες. Είναι εξ ολοκλήρου φτιαγμένο από δέρμα και υφάσματα κορυφαίας ποιότητας. Και ξέρεις ότι αυτές οι εμβληματικές λεπτομέρειες είναι εκεί - από τις επικαλύψεις μέχρι το ορατό Air και τα κορδόνια.

Πλεονεκτήματα

  • Μονάδα αερόσολας και ενδιάμεση σόλα από αφρό για αντικραδασμική προστασία σε κάθε βήμα.
  • Το καουτσούκ στην εξωτερική σόλα προσφέρει καθημερινή πρόσφυση.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Μαύρο
  • Στυλ: IO9786-001

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (4)

4 αστέρια

  • Zentorian13c1114e94194999a6136fe5574e6b28

    They amazing and they glow in the dark and I like the material of the shoe Also

  • Glow in the Dark

    Simbac963616937

    I didn’t even know they glow in the dark and the pony hair is great quality

  • Retro low top 6’s

    CiTi

    I love these shoes. I love the glow in the dark soles. Especially when I’m out at night.

Γυναικεία παπούτσια Air Jordan 6 Retro Low

Air Jordan 6 Retro Low

Έκπτωση 30%

Ολοκλήρωσε το look

Εκπληκτική εμφάνιση. Κάθε στιγμή.

Από τις ώρες που περνάει στο στούντιο μέχρι το ξημέρωμα, η Kitty Ca$h απαιτεί στιλ που μπορεί να ακολουθήσει τους ρυθμούς της. Με αυτό το κριτήριο στον νου, η συλλογή Day to Night σου δίνει περισσότερους τρόπους για να φορέσεις κάθε κομμάτι.

Υπέροχη υφή. Κομψό στιλ. Και κάτι παραπάνω.

Στο Air Jordan 6 Low "Glow" δεν αρκεί απλώς να συγκεντρώσει τα βλέμματα. Θέλει να καθηλώσει. Η φωσφοριζέ σόλα και το δερμάτινο επάνω μέρος με χνουδωτή υφή το πάνε αλλού, αλλά σίγουρα κάπου με αδιαμφισβήτητο στιλ.

Άνετο. Εντυπωσιακό.

Χοντρή σόλα. Πάτος από αφρό με αντικραδασμική προστασία. Στιλ που συνεχώς ανεβάζει τον πήχη. Όσο περισσότερο φοράς αυτή την έκδοση από Napa δέρμα του Air Jordan 1 Mule τόσο περισσότερο παίρνει τη φόρμα του ποδιού σου. Χάρη στο κομψό επάνω μέρος σε απόχρωση Summit White μπορεί να φορεθεί σε κάθε περίσταση, ενώ η αστραφτερή μεταλλική αγκράφα βάζει την πιο απογειωτική τελική πινελιά.

Στιλ για κάθε στιγμή της μέρας

24 ώρες τη μέρα, 7 μέρες την εβδομάδα. 365 μέρες τον χρόνο. Κάνε κάθε στιγμή statement εμφανίσεις με στιλ που κάνουν πάντα αίσθηση. Με ξεχωριστά κομμάτια, όπως το bomber αμάνικο μπουφάν διπλής όψης από απομίμηση γούνας και τα ασύμμετρα tank top, μπορείς να παίζεις εύκολα με τα look σου.