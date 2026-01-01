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Γυναικεία παπούτσια Air Jordan 1 Mid SE - Sesame/Sail/Coconut Milk/Khaki

Air Jordan 1 Mid SE

Γυναικεία παπούτσια

Έκπτωση 30
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Αυτό το Air Jordan 1 Mid SE είναι εμπνευσμένο από ένα θρυλικό μοντέλο, ενώ προσφέρει αθλητικό στιλ και κορυφαία άνεση. Η μονάδα αερόσολας προστατεύει από τις προσκρούσεις στο παρκέ, ενώ το κολάρο με επένδυση προσφέρει αίσθηση στήριξης.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Sesame/Sail/Coconut Milk/Khaki
  • Στυλ: IR2011-247

Air Jordan 1 Mid SE

Έκπτωση 30

Αυτό το Air Jordan 1 Mid SE είναι εμπνευσμένο από ένα θρυλικό μοντέλο, ενώ προσφέρει αθλητικό στιλ και κορυφαία άνεση. Η μονάδα αερόσολας προστατεύει από τις προσκρούσεις στο παρκέ, ενώ το κολάρο με επένδυση προσφέρει αίσθηση στήριξης.

Πλεονεκτήματα

  • Η τεχνολογία Nike Air απορροφά τις δυνάμεις πρόσκρουσης για αντικραδασμική προστασία σε κάθε βήμα.
  • Οι διατρήσεις στα δάχτυλα ενισχύουν την κυκλοφορία του αέρα.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Επάνω μέρος από δέρμα και ύφασμα
  • Ενδιάμεση σόλα με αφρό
  • Εξωτερική σόλα από καουτσούκ
  • Κολάρο μεσαίου προφίλ
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Sesame/Sail/Coconut Milk/Khaki
  • Στυλ: IR2011-247

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

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    Γυναικεία παπούτσια Air Jordan 1 Mid SE

    Air Jordan 1 Mid SE

    Έκπτωση 30

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