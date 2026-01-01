Γυναικεία παπούτσια Air Jordan 1 Mid SE

Αυτό το Air Jordan 1 Mid SE είναι εμπνευσμένο από ένα θρυλικό μοντέλο, ενώ προσφέρει αθλητικό στιλ και κορυφαία άνεση. Η μονάδα αερόσολας προστατεύει από τις προσκρούσεις στο παρκέ, ενώ το κολάρο με επένδυση προσφέρει αίσθηση στήριξης.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Sesame/Sail/Coconut Milk/Khaki

Στυλ: IR2011-247