Γυναικεία παπούτσια Air Jordan 1 Mid SE

Air Jordan 1 Mid SE
Γυναικεία παπούτσια
Αυτό το Air Jordan 1 Mid SE είναι εμπνευσμένο από ένα θρυλικό μοντέλο, ενώ προσφέρει αθλητικό στιλ και κορυφαία άνεση. Η μονάδα αερόσολας προστατεύει από τις προσκρούσεις στο παρκέ, ενώ το κολάρο με επένδυση προσφέρει αίσθηση στήριξης.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Sesame/Sail/Coconut Milk/Khaki
- Στυλ: IR2011-247
Air Jordan 1 Mid SE
Αυτό το Air Jordan 1 Mid SE είναι εμπνευσμένο από ένα θρυλικό μοντέλο, ενώ προσφέρει αθλητικό στιλ και κορυφαία άνεση. Η μονάδα αερόσολας προστατεύει από τις προσκρούσεις στο παρκέ, ενώ το κολάρο με επένδυση προσφέρει αίσθηση στήριξης.
Πλεονεκτήματα
- Η τεχνολογία Nike Air απορροφά τις δυνάμεις πρόσκρουσης για αντικραδασμική προστασία σε κάθε βήμα.
- Οι διατρήσεις στα δάχτυλα ενισχύουν την κυκλοφορία του αέρα.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Επάνω μέρος από δέρμα και ύφασμα
- Ενδιάμεση σόλα με αφρό
- Εξωτερική σόλα από καουτσούκ
- Κολάρο μεσαίου προφίλ
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Sesame/Sail/Coconut Milk/Khaki
- Στυλ: IR2011-247
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Air Jordan 1 Mid SE