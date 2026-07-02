Γυναικεία παπούτσια Air Jordan 1 Mid SE

Brutal
Guillermo269ce9d4170f4ca3a48d0433b55c8ba4
Son preciosas y los materiales que tienen son una locura de verdad que son brutales
Κλασική γραμμή, λεπτομέρειες για ζεστασιά. Αυτό το AJ1 διατηρεί το εμβληματικό στιλ που αγαπάς με μαλακά πλεκτά υφάσματα και μια γλυκιά πλεκτή πινελιά σε παιχνιδιάρικες παστέλ αποχρώσεις.
Air Jordan 1 Mid SE
Κλασική γραμμή, λεπτομέρειες για ζεστασιά. Αυτό το AJ1 διατηρεί το εμβληματικό στιλ που αγαπάς με μαλακά πλεκτά υφάσματα και μια γλυκιά πλεκτή πινελιά σε παιχνιδιάρικες παστέλ αποχρώσεις.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
5 αστέρια
Brutal
Guillermo269ce9d4170f4ca3a48d0433b55c8ba4
Son preciosas y los materiales que tienen son una locura de verdad que son brutales
Air Jordan 1 Mid SE