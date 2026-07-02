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Γυναικεία παπούτσια Air Jordan 1 Mid SE - Olive Aura/Lawn/University Blue/Pearl White

Air Jordan 1 Mid SE

Γυναικεία παπούτσια

Έκπτωση 30%
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Κλασική γραμμή, λεπτομέρειες για ζεστασιά. Αυτό το AJ1 διατηρεί το εμβληματικό στιλ που αγαπάς με μαλακά πλεκτά υφάσματα και μια γλυκιά πλεκτή πινελιά σε παιχνιδιάρικες παστέλ αποχρώσεις.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Olive Aura/Lawn/University Blue/Pearl White
  • Στυλ: II0570-302

Air Jordan 1 Mid SE

Έκπτωση 30%

Κλασική γραμμή, λεπτομέρειες για ζεστασιά. Αυτό το AJ1 διατηρεί το εμβληματικό στιλ που αγαπάς με μαλακά πλεκτά υφάσματα και μια γλυκιά πλεκτή πινελιά σε παιχνιδιάρικες παστέλ αποχρώσεις.

Πλεονεκτήματα

  • Το επάνω μέρος από δέρμα προσφέρει ανθεκτικότητα και σταθερή αίσθηση.
  • Η ενσωματωμένη μονάδα αερόσολας Nike προσφέρει ανάλαφρη αντικραδασμική προστασία.
  • Το καουτσούκ στην εξωτερική σόλα προσφέρει καθημερινή πρόσφυση.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Κολάρο μεσαίου προφίλ
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Olive Aura/Lawn/University Blue/Pearl White
  • Στυλ: II0570-302

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (1)

5 αστέρια

  • Brutal

    Guillermo269ce9d4170f4ca3a48d0433b55c8ba4

    Son preciosas y los materiales que tienen son una locura de verdad que son brutales

Γυναικεία παπούτσια Air Jordan 1 Mid SE

Air Jordan 1 Mid SE

Έκπτωση 30%

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