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Γυναικεία παπούτσια Air Jordan 1 Mid SE - Λευκό/Desert Berry

Air Jordan 1 Mid SE

Γυναικεία παπούτσια

149,99 €
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Με έμπνευση από το αρχικό AJ1, αυτή η έκδοση μεσαίου ύψους διατηρεί το εμβληματικό στιλ που αγαπάς, ενώ τα επιλεγμένα χρώματα και το προσεγμένο δέρμα χαρίζουν ξεχωριστή ταυτότητα.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Λευκό/Desert Berry
  • Στυλ: IO0669-100

Air Jordan 1 Mid SE

149,99 €

Με έμπνευση από το αρχικό AJ1, αυτή η έκδοση μεσαίου ύψους διατηρεί το εμβληματικό στιλ που αγαπάς, ενώ τα επιλεγμένα χρώματα και το προσεγμένο δέρμα χαρίζουν ξεχωριστή ταυτότητα.

Πλεονεκτήματα

  • Δέρμα, συνθετικό δέρμα και ύφασμα στο επάνω μέρος για αίσθηση στήριξης.
  • Ενδιάμεση σόλα από αφρό και αντικραδασμική προστασία Nike Air για ανάλαφρη άνεση.
  • Εξωτερική σόλα από καουτσούκ με κύκλο περιστροφής για ανθεκτικότητα και πρόσφυση.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Ενδιάμεση σόλα από αφρό
  • Εξωτερική σόλα από καουτσούκ
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Λευκό/Desert Berry
  • Στυλ: IO0669-100

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

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    Γυναικεία παπούτσια Air Jordan 1 Mid SE

    Air Jordan 1 Mid SE

    149,99 €