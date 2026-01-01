Γυναικεία παπούτσια Air Jordan 1 Mid SE

εικόνα 1 από 8
Air Jordan 1 Mid SE
Γυναικεία παπούτσια
149,99 €
Με έμπνευση από το αρχικό AJ1, αυτή η έκδοση μεσαίου ύψους διατηρεί το εμβληματικό στιλ που αγαπάς, ενώ τα επιλεγμένα χρώματα και το προσεγμένο δέρμα χαρίζουν ξεχωριστή ταυτότητα.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Λευκό/Desert Berry
- Στυλ: IO0669-100
Air Jordan 1 Mid SE
149,99 €
Με έμπνευση από το αρχικό AJ1, αυτή η έκδοση μεσαίου ύψους διατηρεί το εμβληματικό στιλ που αγαπάς, ενώ τα επιλεγμένα χρώματα και το προσεγμένο δέρμα χαρίζουν ξεχωριστή ταυτότητα.
Πλεονεκτήματα
- Δέρμα, συνθετικό δέρμα και ύφασμα στο επάνω μέρος για αίσθηση στήριξης.
- Ενδιάμεση σόλα από αφρό και αντικραδασμική προστασία Nike Air για ανάλαφρη άνεση.
- Εξωτερική σόλα από καουτσούκ με κύκλο περιστροφής για ανθεκτικότητα και πρόσφυση.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Ενδιάμεση σόλα από αφρό
- Εξωτερική σόλα από καουτσούκ
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Λευκό/Desert Berry
- Στυλ: IO0669-100
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
Κριτικές (0)
Κριτικές (0)
Καμία αξιολόγηση
Πες μας τη γνώμη σου. Αξιολόγησε πρώτος το προϊόν Air Jordan 1 Mid SE.
Air Jordan 1 Mid SE
149,99 €