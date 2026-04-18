Γυναικεία παπούτσια Air Jordan 1 Mid SE

Lola
DraganaP340362600
Fantastiskt
Το παπούτσι από όπου ξεκίνησαν όλα αποκτά αστραφτερό στιλ σε αυτήν την εντυπωσιακή εκδοχή του AJ1. Η εμβληματική γραμμή μεσαίου ύψους λάμπει κυριολεκτικά, χάρη στο εκθαμβωτικό επάνω μέρος με εφέ χρωμίου που μαγνητίζει όλα τα βλέμματα.
Air Jordan 1 Mid SE
Το παπούτσι από όπου ξεκίνησαν όλα αποκτά αστραφτερό στιλ σε αυτήν την εντυπωσιακή εκδοχή του AJ1. Η εμβληματική γραμμή μεσαίου ύψους λάμπει κυριολεκτικά, χάρη στο εκθαμβωτικό επάνω μέρος με εφέ χρωμίου που μαγνητίζει όλα τα βλέμματα.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
4.8 αστέρια
Lola
DraganaP340362600
Fantastiskt
Think again
NeilG108727316
Don't buy these shoes. They're too good for you. They're all mine.
Stylish and Fabulous
Sam1012
These are some really cool looking Jordans. I love the fit and the style.
Air Jordan 1 Mid SE