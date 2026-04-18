Γυναικεία παπούτσια Air Jordan 1 Mid SE

Το παπούτσι από όπου ξεκίνησαν όλα αποκτά αστραφτερό στιλ σε αυτήν την εντυπωσιακή εκδοχή του AJ1. Η εμβληματική γραμμή μεσαίου ύψους λάμπει κυριολεκτικά, χάρη στο εκθαμβωτικό επάνω μέρος με εφέ χρωμίου που μαγνητίζει όλα τα βλέμματα.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Λευκό/Wolf Grey/Metallic Silver

Στυλ: FN5031-100