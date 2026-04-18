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Γυναικεία παπούτσια Air Jordan 1 Mid SE - Λευκό/Wolf Grey/Metallic Silver

Air Jordan 1 Mid SE

Γυναικεία παπούτσια

Έκπτωση 30
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Το παπούτσι από όπου ξεκίνησαν όλα αποκτά αστραφτερό στιλ σε αυτήν την εντυπωσιακή εκδοχή του AJ1. Η εμβληματική γραμμή μεσαίου ύψους λάμπει κυριολεκτικά, χάρη στο εκθαμβωτικό επάνω μέρος με εφέ χρωμίου που μαγνητίζει όλα τα βλέμματα.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Λευκό/Wolf Grey/Metallic Silver
  • Στυλ: FN5031-100

Air Jordan 1 Mid SE

Έκπτωση 30

Το παπούτσι από όπου ξεκίνησαν όλα αποκτά αστραφτερό στιλ σε αυτήν την εντυπωσιακή εκδοχή του AJ1. Η εμβληματική γραμμή μεσαίου ύψους λάμπει κυριολεκτικά, χάρη στο εκθαμβωτικό επάνω μέρος με εφέ χρωμίου που μαγνητίζει όλα τα βλέμματα.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Λογότυπο Wings στη φτέρνα
  • Ενδιάμεση σόλα από αφρό
  • Πρόσφυση από καουτσούκ
  • Λογότυπο Jumpman Air στη γλώσσα
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Λευκό/Wolf Grey/Metallic Silver
  • Στυλ: FN5031-100

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (38)

4.8 αστέρια

  • Lola

    DraganaP340362600

    Fantastiskt

  • Think again

    NeilG108727316

    Don't buy these shoes. They're too good for you. They're all mine.

  • Stylish and Fabulous

    Sam1012

    These are some really cool looking Jordans. I love the fit and the style.

Γυναικεία παπούτσια Air Jordan 1 Mid SE

Air Jordan 1 Mid SE

Έκπτωση 30

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