Γυναικεία παπούτσια Air Jordan 1 Mid

Air Jordan 1 Mid
Γυναικεία παπούτσια
Τα Air Jordan 1 Mid είναι εμπνευσμένα από ένα θρυλικό μοντέλο, ενώ προσφέρουν αθλητικό στιλ και κορυφαία άνεση. Η τεχνολογία Air στη φτέρνα προστατεύει από τις προσκρούσεις στο παρκέ, ενώ το κολάρο με επένδυση εξασφαλίζει αίσθηση στήριξης. Τα κορδόνια με κηλίδες προσθέτουν την τελική πινελιά.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Sail/Light Cognac/Filbert/Dark Hazel
- Στυλ: IQ0306-133
Air Jordan 1 Mid
Τα Air Jordan 1 Mid είναι εμπνευσμένα από ένα θρυλικό μοντέλο, ενώ προσφέρουν αθλητικό στιλ και κορυφαία άνεση. Η τεχνολογία Air στη φτέρνα προστατεύει από τις προσκρούσεις στο παρκέ, ενώ το κολάρο με επένδυση εξασφαλίζει αίσθηση στήριξης. Τα κορδόνια με κηλίδες προσθέτουν την τελική πινελιά.
Πλεονεκτήματα
- Δέρμα, συνθετικό δέρμα και ύφασμα στο επάνω μέρος για αίσθηση στήριξης.
- Ενδιάμεση σόλα από αφρό και αντικραδασμική προστασία Nike Air για ανάλαφρη άνεση.
- Εξωτερική σόλα από καουτσούκ με κύκλο περιστροφής για ανθεκτικότητα και πρόσφυση.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Sail/Light Cognac/Filbert/Dark Hazel
- Στυλ: IQ0306-133
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Air Jordan 1 Mid