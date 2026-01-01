 
εικόνα 1 από 8
Γυναικεία παπούτσια Air Jordan 1 Mid - Sail/Light Cognac/Filbert/Dark Hazel

Air Jordan 1 Mid

Γυναικεία παπούτσια

Έκπτωση 30
Επιλογή μεγέθουςΟδηγός μεγεθών

Τα Air Jordan 1 Mid είναι εμπνευσμένα από ένα θρυλικό μοντέλο, ενώ προσφέρουν αθλητικό στιλ και κορυφαία άνεση. Η τεχνολογία Air στη φτέρνα προστατεύει από τις προσκρούσεις στο παρκέ, ενώ το κολάρο με επένδυση εξασφαλίζει αίσθηση στήριξης. Τα κορδόνια με κηλίδες προσθέτουν την τελική πινελιά.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Sail/Light Cognac/Filbert/Dark Hazel
  • Στυλ: IQ0306-133

Air Jordan 1 Mid

Έκπτωση 30

Τα Air Jordan 1 Mid είναι εμπνευσμένα από ένα θρυλικό μοντέλο, ενώ προσφέρουν αθλητικό στιλ και κορυφαία άνεση. Η τεχνολογία Air στη φτέρνα προστατεύει από τις προσκρούσεις στο παρκέ, ενώ το κολάρο με επένδυση εξασφαλίζει αίσθηση στήριξης. Τα κορδόνια με κηλίδες προσθέτουν την τελική πινελιά.

Πλεονεκτήματα

  • Δέρμα, συνθετικό δέρμα και ύφασμα στο επάνω μέρος για αίσθηση στήριξης.
  • Ενδιάμεση σόλα από αφρό και αντικραδασμική προστασία Nike Air για ανάλαφρη άνεση.
  • Εξωτερική σόλα από καουτσούκ με κύκλο περιστροφής για ανθεκτικότητα και πρόσφυση.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Sail/Light Cognac/Filbert/Dark Hazel
  • Στυλ: IQ0306-133

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (0)

Καμία αξιολόγηση

Πες μας τη γνώμη σου. Αξιολόγησε πρώτος το προϊόν Air Jordan 1 Mid.

    Γυναικεία παπούτσια Air Jordan 1 Mid

    Air Jordan 1 Mid

    Έκπτωση 30

    Ολοκλήρωσε το look