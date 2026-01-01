Γυναικεία παπούτσια Air Jordan 1 Mid

Τα Air Jordan 1 Mid είναι εμπνευσμένα από ένα θρυλικό μοντέλο, ενώ προσφέρουν αθλητικό στιλ και κορυφαία άνεση. Η τεχνολογία Air στη φτέρνα προστατεύει από τις προσκρούσεις στο παρκέ, ενώ το κολάρο με επένδυση εξασφαλίζει αίσθηση στήριξης. Τα κορδόνια με κηλίδες προσθέτουν την τελική πινελιά.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Sail/Light Cognac/Filbert/Dark Hazel

Στυλ: IQ0306-133