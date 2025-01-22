Γυναικεία παπούτσια Air Jordan 1 Low SE

Αν και είναι χαμηλού προφίλ σίγουρα δεν περνάει απαρατήρητο! Το AJ1 ανανεώνεται με μοντέρνες υφές, χωρίς να χάσει τη διαχρονική εμφάνιση και τη γνώριμη αίσθηση που το χαρακτηρίζουν. Φτιαγμένο από δέρμα κορυφαίας ποιότητας, αυτό το αγαπημένο μοντέλο όλων των εποχών διαθέτει αντικραδασμική προστασία Nike Air και κομψή σχεδίαση που χαρίζει ακόμα περισσότερη λάμψη.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Λευκό/Metallic Silver/Μαύρο

Στυλ: HJ7743-010