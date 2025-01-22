Γυναικεία παπούτσια Air Jordan 1 Low SE

Daniela467211102
Soddisfatta del prodotto , consegna veloce come sempre da Nike
Αν και είναι χαμηλού προφίλ σίγουρα δεν περνάει απαρατήρητο! Το AJ1 ανανεώνεται με μοντέρνες υφές, χωρίς να χάσει τη διαχρονική εμφάνιση και τη γνώριμη αίσθηση που το χαρακτηρίζουν. Φτιαγμένο από δέρμα κορυφαίας ποιότητας, αυτό το αγαπημένο μοντέλο όλων των εποχών διαθέτει αντικραδασμική προστασία Nike Air και κομψή σχεδίαση που χαρίζει ακόμα περισσότερη λάμψη.
Air Jordan 1 Low SE
Αν και είναι χαμηλού προφίλ σίγουρα δεν περνάει απαρατήρητο! Το AJ1 ανανεώνεται με μοντέρνες υφές, χωρίς να χάσει τη διαχρονική εμφάνιση και τη γνώριμη αίσθηση που το χαρακτηρίζουν. Φτιαγμένο από δέρμα κορυφαίας ποιότητας, αυτό το αγαπημένο μοντέλο όλων των εποχών διαθέτει αντικραδασμική προστασία Nike Air και κομψή σχεδίαση που χαρίζει ακόμα περισσότερη λάμψη.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
4.8 αστέρια
Daniela467211102
Soddisfatta del prodotto , consegna veloce come sempre da Nike
Parfait
hananea45078868
Parfait ça taille bien trop stylé
Toll 😊
LauraH271651266
Sieht sehr gut aus 👍 Größe passt
Air Jordan 1 Low SE