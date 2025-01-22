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Γυναικεία παπούτσια Air Jordan 1 Low SE - Μαύρο/Λευκό/Metallic Silver/Μαύρο

Air Jordan 1 Low SE

Γυναικεία παπούτσια

139,99 €
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Αν και είναι χαμηλού προφίλ σίγουρα δεν περνάει απαρατήρητο! Το AJ1 ανανεώνεται με μοντέρνες υφές, χωρίς να χάσει τη διαχρονική εμφάνιση και τη γνώριμη αίσθηση που το χαρακτηρίζουν. Φτιαγμένο από δέρμα κορυφαίας ποιότητας, αυτό το αγαπημένο μοντέλο όλων των εποχών διαθέτει αντικραδασμική προστασία Nike Air και κομψή σχεδίαση που χαρίζει ακόμα περισσότερη λάμψη.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Λευκό/Metallic Silver/Μαύρο
  • Στυλ: HJ7743-010

Air Jordan 1 Low SE

139,99 €

Αν και είναι χαμηλού προφίλ σίγουρα δεν περνάει απαρατήρητο! Το AJ1 ανανεώνεται με μοντέρνες υφές, χωρίς να χάσει τη διαχρονική εμφάνιση και τη γνώριμη αίσθηση που το χαρακτηρίζουν. Φτιαγμένο από δέρμα κορυφαίας ποιότητας, αυτό το αγαπημένο μοντέλο όλων των εποχών διαθέτει αντικραδασμική προστασία Nike Air και κομψή σχεδίαση που χαρίζει ακόμα περισσότερη λάμψη.

Πλεονεκτήματα

  • Η τεχνολογία Nike Air απορροφά τις δυνάμεις πρόσκρουσης για αντικραδασμική προστασία σε κάθε βήμα.
  • Το καουτσούκ στην εξωτερική σόλα εξασφαλίζει ανθεκτική πρόσφυση που είναι ιδανική για καθημερινή χρήση.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Διατρήσεις στα δάχτυλα
  • Στρογγυλεμένα άκρα
  • Μπρελόκ με μεταλλικό λογότυπο Jumpman
  • Λογότυπο Wings στη φτέρνα
  • Κεντημένο λογότυπο Jumpman στη γλώσσα
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Λευκό/Metallic Silver/Μαύρο
  • Στυλ: HJ7743-010

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (55)

4.8 αστέρια

  • Daniela467211102

    Soddisfatta del prodotto , consegna veloce come sempre da Nike

  • Parfait

    hananea45078868

    Parfait ça taille bien trop stylé

  • Toll 😊

    LauraH271651266

    Sieht sehr gut aus 👍 Größe passt

Γυναικεία παπούτσια Air Jordan 1 Low SE

Air Jordan 1 Low SE

139,99 €

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