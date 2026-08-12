Γυναικεία παπούτσια Air Jordan 1 Low SE

Πάντα στη μόδα, πάντα μοντέρνο. Το Air Jordan 1 Low προσφέρει ένα κομμάτι από την ιστορία και την κληρονομιά της σειράς Jordan, για άνετη εφαρμογή όλη μέρα. Αυτή η έκδοση διαθέτει κλασικά χρώματα και διακριτικές λεπτομέρειες στο εμβληματικό προφίλ που είναι φτιαγμένο με έναν συνδυασμό υλικών υψηλής ποιότητας και ενσωματωμένη μονάδα Air στη φτέρνα.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Anthracite/Sail/Coconut Milk/Iced Carmine

Στυλ: II0595-001