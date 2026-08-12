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Γυναικεία παπούτσια Air Jordan 1 Low SE - Anthracite/Sail/Coconut Milk/Iced Carmine

Air Jordan 1 Low SE

Γυναικεία παπούτσια

139,99 €
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Πάντα στη μόδα, πάντα μοντέρνο. Το Air Jordan 1 Low προσφέρει ένα κομμάτι από την ιστορία και την κληρονομιά της σειράς Jordan, για άνετη εφαρμογή όλη μέρα. Αυτή η έκδοση διαθέτει κλασικά χρώματα και διακριτικές λεπτομέρειες στο εμβληματικό προφίλ που είναι φτιαγμένο με έναν συνδυασμό υλικών υψηλής ποιότητας και ενσωματωμένη μονάδα Air στη φτέρνα.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Anthracite/Sail/Coconut Milk/Iced Carmine
  • Στυλ: II0595-001

Air Jordan 1 Low SE

139,99 €

Πάντα στη μόδα, πάντα μοντέρνο. Το Air Jordan 1 Low προσφέρει ένα κομμάτι από την ιστορία και την κληρονομιά της σειράς Jordan, για άνετη εφαρμογή όλη μέρα. Αυτή η έκδοση διαθέτει κλασικά χρώματα και διακριτικές λεπτομέρειες στο εμβληματικό προφίλ που είναι φτιαγμένο με έναν συνδυασμό υλικών υψηλής ποιότητας και ενσωματωμένη μονάδα Air στη φτέρνα.

Πλεονεκτήματα

  • Το επάνω μέρος από δέρμα προσφέρει ανθεκτικότητα και σταθερή αίσθηση.
  • Η ενσωματωμένη μονάδα αερόσολας Nike προσφέρει ανάλαφρη αντικραδασμική προστασία.
  • Το καουτσούκ στην εξωτερική σόλα προσφέρει καθημερινή πρόσφυση.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Anthracite/Sail/Coconut Milk/Iced Carmine
  • Στυλ: II0595-001

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (3)

4.7 αστέρια

  • BUONE

    Tiziana994936107

    Bellissime e comode sono esattamente come in foto…unica pecca per me è che arrivano solo con lacci rosa. Per il resto tutto fantastico, spedizione extra veloce

  • Happy Nike customer

    Evelyn02d5779a793b40b283ce225d6ce1711a

    Put on my Air Jordan 1 low pro, so comfortable size perfect, exactly like the picture, I hv noticed several ppl taking pictures of my air Jordan 1, makes me feel proud of what I'm walking in. Thank you NIKE

  • LOVE, LOVE, LOVE

    carrie35489aa4426545a4b0b7dd8aed336be7

    LOVE, LOVE, LOVE these! So comfy and look even better in person. They look good with everything!

Γυναικεία παπούτσια Air Jordan 1 Low SE

Air Jordan 1 Low SE

139,99 €

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