Γυναικεία παπούτσια Air Jordan 1 Low SE

Πάντα στη μόδα, πάντα μοντέρνο. Το AJ1 Low προσφέρει ένα κομμάτι από την ιστορία και την κληρονομιά της σειράς Jordan, για άνετη εφαρμογή όλη μέρα. Διάλεξε τα χρώματα σου και μετά βγες έξω με το εμβληματικό προφίλ που είναι φτιαγμένο με έναν συνδυασμό υλικών υψηλής ποιότητας και ενσωματωμένη μονάδα Air στη φτέρνα.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Λευκό/Μαύρο/Desert Berry

Στυλ: IO0668-100