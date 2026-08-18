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Γυναικεία παπούτσια Air Jordan 1 Low SE - Λευκό/Μαύρο/Desert Berry

Air Jordan 1 Low SE

Γυναικεία παπούτσια

139,99 €
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Πάντα στη μόδα, πάντα μοντέρνο. Το AJ1 Low προσφέρει ένα κομμάτι από την ιστορία και την κληρονομιά της σειράς Jordan, για άνετη εφαρμογή όλη μέρα. Διάλεξε τα χρώματα σου και μετά βγες έξω με το εμβληματικό προφίλ που είναι φτιαγμένο με έναν συνδυασμό υλικών υψηλής ποιότητας και ενσωματωμένη μονάδα Air στη φτέρνα.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Λευκό/Μαύρο/Desert Berry
  • Στυλ: IO0668-100

Air Jordan 1 Low SE

139,99 €

Πάντα στη μόδα, πάντα μοντέρνο. Το AJ1 Low προσφέρει ένα κομμάτι από την ιστορία και την κληρονομιά της σειράς Jordan, για άνετη εφαρμογή όλη μέρα. Διάλεξε τα χρώματα σου και μετά βγες έξω με το εμβληματικό προφίλ που είναι φτιαγμένο με έναν συνδυασμό υλικών υψηλής ποιότητας και ενσωματωμένη μονάδα Air στη φτέρνα.

Πλεονεκτήματα

  • Ενσωματωμένη μονάδα αερόσολας για ανάλαφρη αντικραδασμική προστασία.
  • Γνήσιο δέρμα στο επάνω μέρος για ανθεκτικότητα και κορυφαία εμφάνιση.
  • Εξωτερική σόλα από συμπαγές καουτσούκ για καλύτερη πρόσφυση σε διάφορες επιφάνειες.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Λογότυπο Wings στη φτέρνα
  • Σχέδιο Jumpman στη γλώσσα
  • Κορδόνια με έμπνευση από κορδέλες
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Λευκό/Μαύρο/Desert Berry
  • Στυλ: IO0668-100

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (4)

4.8 αστέρια

  • ΕΛΕΝΗΠ289869565

    No words for this beauty!!! Very stylish and comfortable.

  • Belle ma…

    paola478675867

    Un po’ delicata la parte anteriore

  • Beautiful

    Amber668062902

    So beautiful in person pictures don’t do these shoes justice.

Γυναικεία παπούτσια Air Jordan 1 Low SE

Air Jordan 1 Low SE

139,99 €

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